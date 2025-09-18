Ενας Ισπανός εξαιρετικός σκηνοθέτης κι ένας δύσκολος έρωτας στη Βαρκελώνη

Μαύρη φάλαινα

(Una Ballena, Ισπανία, Ιταλία, 2024, 108´)

Σκηνοθεσία: Πάμπλο Χερνάντο

Ηθοποιοί: Ινγκριντ Γκαρσία-Τζόνσον, Ραμόν Μπαρέα

Ο Πάμπλο Χερνάντο («Esa sensación», 2016, 79’), Ισπανός σκηνοθέτης ο οποίος δημιουργεί εκτός του κυρίαρχου εμπορικού ισπανικού σινεμά (στο λεγόμενο «άλλο ισπανικό σινεμά»), καθώς σκηνοθετεί την τέταρτη μεγάλου μήκους ταινία του κινείται με ευκολία ανάμεσα σε διάφορα κινηματογραφικά είδη –από το νεο-νουάρ στο θρίλερ αγωνίας και στο υπαρξιακό δράμα– μπολιάζοντας, ταυτόχρονα, την αφήγησή του με στοιχεία πειραματισμού και δόσεις σκοτεινής φαντασίας.

H Ινγκριντ είναι μια πληρωμένη δολοφόνος με ένα ιδιαίτερο χάρισμα: χρησιμοποιεί το σκοτάδι για να περάσει σε ένα παράλληλο σύμπαν ώσπου να επανεμφανιστεί σε κάποιο άλλο μέρος στον αληθινό κόσμο. Αυτό της επιτρέπει να μπαινοβγαίνει στα σπίτια των θυμάτων της χωρίς να αφήνει πίσω κανένα αποδεικτικό στοιχείο, αλλά της στερεί κάτι από την ανθρώπινη υπόστασή της.

Με αφετηρία αυτή την έξυπνη ιδέα, ο Χερνάντο κατασκευάζει ένα προσωπικό σινεμά με λιγοστό διάλογο και σαφείς επιρροές από το σινεμά του Τζόναθαν Γκλέιζερ («Κάτω από το δέρμα», 2013 και «Ζώνη ενδιαφέροντος», 2023), του Ζαν-Πιερ Μελβίλ («Ο δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο», 1967), αλλά και με λογοτεχνικές αναφορές από τον «Μόμπι Ντικ» του Χέρμαν Μέλβιλ μέχρι και το σύμπαν του Λάβκραφτ, με τα θαλάσσια τέρατα του Χερνάντο να συνδέονται άρρηκτα με τον μύθο των κοσμικών οντοτήτων που δημιούργησε ο θρυλικός Αμερικανός συγγραφέας.

Ο Χερνάντο δημιουργεί ένα εκθαμβωτικό σινεμά που με μυσταγωγικό τρόπο αιχμαλωτίζει τον θεατή και τον υπνωτίζει. Και με συνεργάτη την εξαιρετική διευθύντρια φωτογραφίας Σαρά Γκαλέγκο χτίζει έναν κλειστοφοβικό, φαντασιακό κόσμο γεμάτο μυστήριο και οπτικοποιεί εντυπωσιακά το παράλληλο σύμπαν των θαλάσσιων πλασμάτων, με μια ποιητική ματιά. Η Ινγκριντ Γκαρσία-Τζόνσον είναι εξαιρετική στον σχεδόν σιωπηλό ρόλο της και το κάθε βλέμμα της ξεχειλίζει μελαγχολία και υπαρξιακή αγωνία.

Η «Μαύρη φάλαινα» μιλά μέσα από το πρίσμα της φαντασίας και της ποίησης της εικόνας για τη μοναξιά, τη μελαγχολία κι ακόμα για το ανεξήγητο και τον φόβο για την απώλεια της ανθρωπιάς μέσα σε ένα δυστοπικό σύμπαν δύο παράλληλων κόσμων.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ερωτας στη Βαρκελώνη

(My Friend Eva, Ισπανία, 2025, 100´)

Σκηνοθεσία: Σεσκ Γκάι

Ηθοποιοί: Νόρα Ναβάς, Χουάν Ντιέγκο Μπότο, Ροδρίγο ντε λα Σέρνα

Η καινούργια ταινία τού Σεσκ Γκάι («Τρούμαν», 2015 και «Γείτονες από πάνω», 2020) είναι μια ρομαντική κομεντί που αφηγείται την ιστορία της Εύας, με μια υπέροχη ερμηνεία από τη Νόρα Ναβάς.

Παντρεμένη με παιδιά, η κεντρική ηρωίδα ανακαλύπτει ξανά την επιθυμία και το πάθος, μετά από ένα επαγγελματικό ταξίδι στη Ρώμη. Επιστρέφοντας στη Βαρκελώνη αποφασίζει να κυνηγήσει τον έρωτα κάνοντας μια νέα αρχή. Θα βρει ξανά την αγάπη;

Τρυφερή, γλυκόπικρη κωμωδία το «Ερωτας στη Βαρκελώνη» εξερευνά με ειλικρίνεια τις σχέσεις και τις αναγκαστικές δεσμεύσεις που μπορεί να έχει ο γάμος ενός ζευγαριού στη μέση ηλικία, όταν πρέπει να βρεθούν διέξοδοι από τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Προσεγγίζοντας το θέμα του μέσα από λεπτό χιούμορ, ο Γκάι, αν και βαδίζει σε ασφαλή αφηγηματικά μονοπάτια, χωρίς να παρεκκλίνει από τα κλισέ που συμπορεύονται με το είδος, καταφέρνει να δημιουργήσει ένα έργο που με ζεστασιά αγκαλιάζει τους πρωταγωνιστές του, χαρίζοντας στον θεατή στιγμές γέλιου και συγκίνησης, χωρίς ποτέ να υπερβάλλει.

Ο σκηνοθέτης τοποθετεί την Εύα στο επίκεντρο της ιστορίας και αποτυπώνει με ρεαλισμό τις πρώτες εμπειρίες που γεννά ένα ειδύλλιο: τη χαρά, την έξαψη και το αίσθημα νιότης. Ταυτόχρονα σκιαγραφεί, χωρίς ποτέ να προβαίνει σε διδακτισμό, την αγωνία, τη διστακτικότητά της και τις τύψεις της ηρωίδας του για τα αισθήματα που βιώνει για έναν άλλο άνθρωπο μέσα στον γάμο της. Η προσέγγιση του Γκάι είναι βαθιά ανθρώπινη, αναλύοντας τον χαρακτήρα της Εύας ως μιας γυναίκας που, όταν ο έρωτας εισβάλλει ξανά στη ζωή της, συγκρούεται με την ευθύνη του γάμου της, την αγάπη που έχει φθαρεί αλλά και την ανάγκη της να απελευθερωθεί από μια ζωή που νιώθει ότι πια την κουράζει.

Η ταινία θέτει, μέσα από μια χαμηλών τόνων σκηνοθεσία, ερωτήματα για τις έμφυλες σχέσεις, για τα γηρατειά και την ανάγκη για μια διέξοδο από μια ζωή που αισθάνεσαι πλέον ότι αποτελματώνεται. Ολα αυτά φλιτάρονται μέσα από το χιούμορ και δεν βαραίνουν την αφήγηση που κρατά μια ελαφρότητα χωρίς ποτέ όμως να διακωμωδεί τα σοβαρά ερωτήματα που εγείρει.

ΠΑΙΖΟΝΤΑΙ ΑΚΟΜΑ

Ενα μεγάλο όμορφο τολμηρό ταξίδι

(A Big Bold Beautiful Journey, ΗΠΑ, 2025, 139´

Σκηνοθεσία: Κογκονάντα

Ηθοποιοί: Μάργκο Ρόμπι, Κόλιν Φάρελ, Κέβιν Κλάιν, Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ

Τι θα γινόταν αν μια πόρτα μπορούσε να σε γυρίσει σε καθοριστικές στιγμές του παρελθόντος; Η Σάρα (Μάργκο Ρόμπι) και ο Ντέιβιντ (Κόλιν Φάρελ), άγνωστοι μεταξύ τους, γνωρίζονται σε έναν γάμο και ξεκινούν ένα απρόσμενο, φανταστικό ταξίδι όπου ξαναζούν κομβικές αναμνήσεις – με την πιθανότητα να αλλάξουν το μέλλον τους.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ο μεσολαβητής

(Relay, ΗΠΑ, 2024, 112´)

Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Μακένζι

Ηθοποιοί: Ριζ Αχμεντ, Λίλι Τζέιμς, Σαμ Γουόρθινγκτον

Ο Ριζ Αχμέντ υποδύεται έναν κορυφαίο μεσολαβητή που κλείνει επικερδείς συμφωνίες μεταξύ διεφθαρμένων εταιρειών και όσων τις απειλούν. Ο βραβευμένος με Οσκαρ Ριζ Αχμέντ συμπρωταγωνιστεί με τη Λίλι Τζέιμς και τον Σαμ Γουόρθινγκτον στο νέο θρίλερ του Ντέιβιντ Μακένζι («Hell or High Water») για τη διαφθορά, την εξαπάτηση και τον σκοτεινό κόσμο της εξουσίας στη Νέα Υόρκη.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Μολυβένιος στρατιώτης

(Tin Soldier, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, 2025, 86´)

Σκηνοθεσία: Μπραντ Φέρμαν

Ηθοποιοί: Τζέιμι Φοξ, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Σκοτ Ιστγουντ

Οταν ο ηγέτης μιας επικίνδυνης αίρεσης προκαλεί προβλήματα στις Αρχές, ένας βετεράνος στρατιώτης επιστρέφει στο οχυρό που είχε εγκαταλείψει χρόνια πριν για να βρει τη χαμένη του σύζυγο και να αντιμετωπίσει κατά μέτωπο τον άνθρωπο που κάποτε ακολουθούσε.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ο Γελωτοποιός 2

(The Jester 2, ΗΠΑ, 2025, 87´)

Σκηνοθεσία: Κόλιν Κρότσακ

Ηθοποιοί: Μάικλ Σέφιλντ, Κέιτλιν Τρένθαμ, Πάτρικ Λόρι

Τη νύχτα του Χάλοουιν, η νεαρή ταχυδακτυλουργός Μαξ βρίσκεται αντιμέτωπη με τον Γελωτοποιό, έναν δαιμονικό μάγο που μετατρέπει τα κόλπα σε θανατηφόρες παγίδες. Για να σωθεί, πρέπει να τον ξεγελάσει στο ίδιο του το παιχνίδι.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Το Παιδί-Αστραπή και ο Τιγρούλης

(Extinction, Ιράν, Μαλαισία, 2023, 82´)

Σκηνοθεσία: Χάντι Μοχαμαντιάν

Με τις φωνές των: Ζωής Κατσάτου, Ανδρέα Ευαγγελάτου, Βασίλη Παπαστάθη, Ακίνδυνου Γκίκα

Σε μια εκδρομή στο δάσος, ο μικρός Μο, το «Παιδί-Αστραπή», συναντά τον Τιγρούλη, μια σπάνια ομιλούσα τίγρη. Μαζί θα ζήσουν μια περιπέτεια γεμάτη κινδύνους και φιλία, μαθαίνοντας πως ακόμα και οι πιο μικροί μπορούν να κάνουν τη διαφορά.