Από απόψε «ξετυλίγουμε» ένα εκλεκτό προφεστιβαλικό δώρο

Τι υπέροχο όχι μόνο να γίνεται ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ, αλλά να προ-γίνεται κιόλας!.. Εννοούμε τις προφεστιβαλικές προβολές του 38ου Πανοράματος Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου που ξεκινούν σήμερα και διαρκούν έως την επόμενη Τετάρτη 24/9, ενώ το Πανόραμα θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Νοεμβρίου όπως το συνηθίζει (20-26/11). Και όπως πάντα με τον Νίνο Φένεκ Μικελίδη στο τιμόνι της διοργάνωσης και εξαιρετικούς συνεργάτες (όπως ο Δημήτρης Παναγιωτάτος), οι οποίοι είναι και η εγγύηση για ακόμη ένα εξαιρετικό φεστιβάλ. Οσο για τις προφεστιβαλικές προβολές, αυτές θα γίνουν όπως και πέρσι στους κινηματογράφους «Ελληνίς Cinemax» και «Εκράν».

Γι’ αυτές τις μέρες οι διοργανωτές έχουν καταλήξει σε τέσσερα αφιερώματα:

● «Ο εκκεντρικός κύριος Πικολί»: Για τους σινεφίλ δεν υπάρχουν πολύ μεγαλύτερες χαρές στην κινηματογραφική τους ζωή από την προβολή της ταινίας «Η περιφρόνηση» (1963) του Ζαν-Λικ Γκοντάρ με την Μπριζίτ Μπαρντό στα καλύτερά της και φυσικά τον μοναδικό Μισέλ Πικολί. Ο Γκοντάρ επιλέγει να αντιπαραθέσει το ευρωπαϊκό σινεμά στο αμερικανικό του Χόλιγουντ με ένα φιλμ που κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας από τo περίφημo «Cahiers du Cinéma», ένα από τα ιστορικότερα και επιδραστικότερα κινηματογραφικά περιοδικά στον κόσμο. Η ταινία αυτή είναι μόνο μία από τις συνολικά επτά που θα παιχτούν σε αυτό το αφιέρωμα στον σπουδαίο Μισέλ Πικολί. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ακόμα έξι ταινίες που είναι μία και μία: «Οι ισορροπιστές» του δικού μας, μοναδικού Νίκου Παπατάκη (από τις σπάνιες φορές που παίζονται οι ταινίες του πρωτοπόρου Ελληνα κινηματογραφιστή), «Ο Μιλού τον Μάη» του Λουί Μαλ, «Μακί, τα Λιοντάρια της Κολάσεως» του Κώστα Γαβρά, «Themroc» του Κλοντ Φαράλντο, «Το μεγάλο φαγοπότι» του Μάρκο Φερέρι και το πολύ αγαπημένο μας «Το ημερολόγιο μιας καμαριέρας» του Λουίς Μπονιουέλ. Σε όλες πρωταγωνιστεί ο Μισέλ Πικολί, ένας ηθοποιός που μπορούσε να υποδυθεί με την ίδια πειστικότητα έναν αστό διανοούμενο, έναν εραστή, έναν μοναχικό, έναν σκοτεινό τύπο ή έναν τρυφερό άνθρωπο. Δεν περιορίστηκε ποτέ σε στερεοτυπικούς ρόλους· αντίθετα, δοκίμαζε συνεχώς καινούργιες εκφάνσεις. Ενας διανοούμενος καλλιτέχνης, αριστερών πεποιθήσεων, που συχνά επέλεγε ταινίες με κοινωνικό ή φιλοσοφικό περιεχόμενο.

● «Φθινοπωρινές σονάτες»: Σε αυτό το αφιέρωμα θα δούμε επτά ταινίες στις οποίες το φθινόπωρο παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο. Μιούζικαλ, ρομαντικές ιστορίες και υπέροχες κομεντί άλλων δεκαετιών, όλα κλασικά φιλμ που όσες φορές και να τα δούμε θέλουμε πάλι. Φυσικά θα προβληθεί η «Φθινοπωρινή σονάτα» του Μπέργκμαν (που μόνο κωμωδία δεν τη λες, αλλά είναι η ταινία που είναι!), καθώς και: «Η νύχτα με τις μάσκες» του Τζον Χάουαρντ Κάρπεντερ, «Ιστορίες του φθινοπώρου» του Ερίκ Ρομέρ, «Σεπτέμβρης» του Γούντι Αλεν, «Meet Me Ιn Saint Louis» του Βινσέντε Μινέλι και «Ραντεβού με τ’ αστέρια της ποπ» («The Last Waltz»), το ντοκιμαντέρ του Μάρτιν Σκορσέζε που για πολλούς είναι το καλύτερο μουσικό ντοκιμαντέρ όλων των εποχών: οι θρυλικοί Καναδο-Αμερικανοί The Band -από τις επιδραστικότερες ροκ εν ρολ μπάντες- δίνουν αποχαιρετιστήρια συναυλία με καλεσμένους υπέρλαμπρα αστέρια. Ο Σκορσέζε καταγράφει το γεγονός που κανείς δεν ήξερε ακόμη ότι θα γινόταν Ιστορία.

● «Αιχμάλωτοι στη μηχανή του χρόνου»: σε αυτό το αφιέρωμα παρακολουθούμε ταξίδια στον χρόνο σε υπερπαραγωγές και b-movies που σπάνε το φράγμα του με ποικίλους και συναρπαστικούς τρόπους. Θα προβληθούν δέκα ταινίες: «Αιχμάλωτοι στη μηχανή του χρόνου» («Beyond the Time Barrier») και «Ο άνθρωπος από τον πλανήτη Χ» («Τhe Man From Planet X») του Εντγκαρ Ούλμερ, «Five» του Arch Oboler (μαυρόασπρη ταινία του ‘51, όπου περιγράφει ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα στη Γη περίπου την ίδια εποχή που ξεκινάει και η «δίκη» του Οπενχάιμερ, του «πατέρα» της ατομικής βόμβας), «Primer», η ανεξάρτητη ταινία του Σέιν Κάρουθ (ένα μοναδικό έργο που αναδεικνύει την πολυπλοκότητα των ταξιδιών στον χρόνο), «La Jetée», η πρωτοποριακή ταινία του Κρις Μαρκέρ, «Η πόρτα» του Ανο Σολ, «Frankenstein Unbound» του Ρότζερ Κόρμαν, «12 πίθηκοι» του Τέρι Γκίλιαμ, «Unearthly Stranger» του Τζον Κρις και «Εραστές στη μηχανή του χρόνου» του Δημήτρη Παναγιωτάτου, ίσως του μόνου Ελληνα σκηνοθέτη που ξεκίνησε από πολύ νωρίς να κάνει ταινίες στον χώρο του φανταστικού.

● «Ελληνικό Σινεμά - 21ος αιώνας»: Φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν ταινίες του νεότερου ελληνικού σινεμά. Συγκεκριμένα θα προβληθούν οι: «Digger» του Τζώρτζη Γρηγοράκη, «Σελήνη, 66 Ερωτήσεις» της Ζακλίν Λέντζου, «Ο γιος της Σοφίας» της Ελίνας Ψύκου, «Daniel ‘16» του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου, «Αδικος κόσμος» του Φίλιππου Τσίτου, «Τετάρτη 04:45» του Αλέξη Αλεξίου και το «Αγία Εμυ/Holy Emy» της Αρασέλης Λαιμού. Τι να πρωτοδιαλέξουμε!

■ Ολόκληρο το πρόγραμμα αυτών των ημερών στο panoramafest.gr. Προπώληση: more.com (τιμή εισιτηρίου ανά προβολή: 6 ευρώ).