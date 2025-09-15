Τα βραβεία του 48ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κριτική επιτροπή:

Mαρία Καλλιμάνη, ηθοποιός

Έλσα Λεκάκου, ηθοποιός

Δημοσθένης Παπαμάρκος, συγγραφέας, σεναριογράφος

Ανδρέας Σινάνος, διευθυντής φωτογραφίας

Άγγελος Φραντζής, σκηνοθέτης

Επικεφαλής προγράμματος: Γιώργος Αγγελόπουλος

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας – Χρυσός Διόνυσος

«Noi», Νεριτάν Ζιντζιρία



Σκεπτικό επιτροπής: Για την άγρια και τρυφερή ματιά του, τις λιτές και ταυτόχρονα τολμηρές του επιλογές, που οδηγούν μυσταγωγικά τον θεατή στον πυρήνα της ανθρώπινης εμπειρίας.

Βραβείο Σκηνοθεσίας «Τώνια Μαρκετάκη»

«Αυτός που κάποτε υπήρχε», Κωστής Θεοδοσόπουλος

Σκεπτικό επιτροπής: Για τη δεξιοτεχνία με την οποία ανανεώνει τους κώδικες του είδους, για την εικαστική της αρτιότητα και την εξαιρετική διεύθυνση ηθοποιών.

*Το βραβείο συνοδεύουν τρία έπαθλα: Χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, προσφορά των ΕΡΤ και Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. Παροχές εργαστηρίου και εργασίες post production αξίας 2.500 ευρώ, προσφορά της εταιρείας Stefilm. Ο νικητής επιλέγεται αυτόματα για να συμμετάσχει στο Agora Short Film Lab του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Βραβείο Ντοκιμαντέρ

«Requiem in Salt», Σύλβια Νικολαΐδη – Νικόλας Ιορδάνου

Σκεπτικό επιτροπής: Για την απόλυτη συνέπεια μορφής και περιεχομένου, για την υψηλή αισθητική και τη χαμηλόφωνη αφήγηση που μετατρέπει το προσωπικό πένθος σε καλλιτεχνική και πνευματική εμπειρία.

*Το βραβείο συνοδεύουν τρία έπαθλα: Χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ, προσφορά των ΕΡΤ και Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. Παροχές εργαστηρίου και εργασίες post production αξίας 2.500 ευρώ, προσφορά της εταιρείας Stefilm. Ένα σετ φωτιστικών σωμάτων LED, προσφορά των εταιρειών Manios Cine Tools και Amaran.

Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής

«Χοῦς εἶ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει», Δημήτρης Παπαθανάσης

Σκεπτικό επιτροπής: Για τον τρόπο με τον οποίο υφαίνει με ακρίβεια και αληθοφάνεια έναν κόσμο διαπλοκής και διαφθοράς, καταφέρνοντας να ισορροπήσει θαυμαστά ανάμεσα στην τραγωδία και τη φάρσα και για την ενότητα ύφους των ηθοποιών που με τις ερμηνείες τους συνθέτουν ένα σπάνιο σύνολο.

Βραβείο Σεναρίου

Γιάννης Συμβώνης και Γιώργος Αγγέλκος [«Μικρό Σώμα» του Γιάννη Συμβώνη]

Σκεπτικό επιτροπής: Για την ελλειπτική δραματουργία που αποκαλύπτει σταδιακά το θέμα της ταινίας, χωρίς ίχνος εκθετικότητας ή επιτηδευμένης κρυπτικότητας.

*Το βραβείο συνοδεύει χρηματικό έπαθλο 3.500 ευρώ, προσφορά του Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.

Βραβείο Drama Queer

«Αυτός που κάποτε υπήρχε», Κωστής Θεοδοσόπουλος

Σκεπτικό επιτροπής: Για τον ευρηματικό τρόπο με τον οποίο επικαιροποιεί την παράδοση των βαμπιρικών μύθων, που πολλές φορές χρησιμοποιήθηκαν ως μεταφορές για τον queer έρωτα, και για το πώς τελικά την μετατρέπει σε μια σύγχρονη χειραφετητική και απελευθερωτική αφήγηση.



*Το βραβείο συνοδεύει έπαθλο: Ένα Premium Crew United Pass 5-ετούς συνδρομής, προσφορά της Crew United.

Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας

Φίλια Παπαγγελίδη [«Μίτση» της Γεύης Δημητρακοπούλου]

*Το βραβείο συνοδεύει έπαθλο: Ένα Premium Crew United Pass 5-ετούς συνδρομής, προσφορά της Crew United.

Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας

Άρης Μπαλής [«Αυτός που κάποτε υπήρχε» του Κωστή Θεοδοσόπουλου]

*Το βραβείο συνοδεύει έπαθλο: Ένα Premium Crew United Pass 5-ετούς συνδρομής, προσφορά της Crew United.

Βραβείο Σχεδιασμού Ήχου

Λέανδρος Ντούνης [«Last Tropics» του Θανάση Τρουμπούκη]



Το βραβείο συνοδεύει έπαθλο: Το λογισμικό Pro Tools Studio της Avid Technology, προσφορά της εταιρείας Telmaco.

Βραβείο Ήχου

Δήμητρα Ξερούτσικου, Άρης Παυλίδης [«Οι Λύκοι Επιστρέφουν» του Στέλιου Μωραϊτίδη]

*Το βραβείο συνοδεύουν δύο έπαθλα: Χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ, προσφορά του Οργανισμού Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. Τεχνικός εξοπλισμός συνολικής αξίας 1.700 ευρώ, προσφορά των εταιριών Manios Cine Tools και Deity Microphones.

Βραβείο Μοντάζ

Γιάννης Καρπούζης [«Μαγκνταλένα Χάουζεν: Παγωμένος Χρόνος» του Γιάννη Καρπούζη]

*Το βραβείο συνοδεύουν δύο έπαθλα: Χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ, προσφορά του Οργανισμού Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. Το λογισμικό επεξεργασίας ταινιών και βίντεο Avid Media Composer της Avid Technology, προσφορά της εταιρείας Telmaco.

Βραβείο Φωτογραφίας

Κωνσταντίνος Κουκουλιός [«Last Tropics» του Θανάση Τρουμπούκη]

*Το βραβείο συνοδεύουν δύο έπαθλα: Χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ, προσφορά του Οργανισμού Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ. Ένα υβριδικό Canon Kit που αποτελείται από φωτογραφική μηχανή και σετ φακών, προσφορά της εταιρίας Canon.

Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής

Αλέξανδρος Σιδηρόπουλος [«Λουδίας» του Άκη Πολύζου]

*Το βραβείο συνοδεύει έπαθλο με το λογισμικό Pro Tools Studio της Avid Technology, προσφορά της εταιρείας Telmaco.

Βραβείο Ενδυματολογίας «Ιουλία Σταυρίδου»

Johanna Schraut [«Μαγκνταλένα Χάουζεν: Παγωμένος Χρόνος» του Γιάννη Καρπούζη]



*Το βραβείο συνοδεύει χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ, προσφορά του Οργανισμού Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ.

Βραβείο Σκηνογραφίας

Σοφία Βάσο, Λυδία Μηλίγκου [«Last Tropics» του Θανάση Τρουμπούκη]



*Το βραβείο συνοδεύει χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ, προσφορά του Οργανισμού Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ.

Βραβείο Σχεδιασμού Μακιγιάζ

Δήμητρα Γιατράκου [«Αυτός που κάποτε υπήρχε» του Κωστή Θεοδοσόπουλου]

*Το βραβείο συνοδεύει έπαθλο: Ένα Premium Crew United Pass 5-ετούς συνδρομής, προσφορά της Crew United.

Βραβείο Ειδικών και Οπτικών Εφέ

Νίκος Πίττας [«Το τίποτα και τα πάντα» της Λίας Τσάλτα]

*Το βραβείο συνοδεύει έπαθλο: Ένα Premium Crew United Pass 5-ετούς συνδρομής, προσφορά της Crew United.

Ειδική Μνεία

Γιώργος Φρέντζος [«Μαγκνταλένα Χάουζεν: Παγωμένος Χρόνος» του Γιάννη Καρπούζη]

Σκεπτικό επιτροπής: Για τη μοναδική συμβολή του στη δημιουργία ενός υβριδικού έργου που με συνέπεια ύφους, εικαστική τόλμη και εντυπωσιακή αληθοφάνεια κατασκευάζει μια ολόκληρη εποχή.

Εύφημος Μνεία

«Τα Κρυμμένα από την ίδρυση του κόσμου», Kevin Walker – Ειρήνη Ζαχαριάδη

Σκεπτικό επιτροπής: Για την αυθεντικότητα και την τρυφερότητά του, για το λεπτό και παράδοξο χιούμορ του που ισορροπεί με μια βαθιά μελαγχολία, αποτυπώνοντας την μοναχικότητα της ζωής μιας μικρής κοινότητας σε ένα απομονωμένο νησί.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κριτική επιτροπή:

Κατερίνα Γρέγου, καλλιτεχνική διευθύντρια Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ)

Παναγιώτης Ευαγγελίδης, σκηνοθέτης, σεναριογράφος

Helena Wittmann, σκηνοθέτης, διευθύντρια φωτογραφίας

Επικεφαλής προγράμματος: Βασίλης Τερζόπουλος



Grand Prix

«Correct Me If I’m Wrong», Hao Zhou (Γερμανία, ΗΠΑ)

Σκεπτικό επιτροπής: Για την τρυφερή και συμπονετική απεικόνιση μιας προσπάθειας συμφιλίωσης με στόχο να γεφυρωθούν βαθιά ριζωμένες διαφορές μέσα στην οικογένεια.

*Η βραβευμένη ταινία αποσπά το ένα από τα δύο εισιτήρια του DISFF για τη μακρά λίστα υποψηφιοτήτων του Βραβείου Όσκαρ Μικρού Μήκους Ταινίας.

**Το βραβείο συνοδεύει χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ, προσφορά της εταιρείας Raycap.

Βραβείο Σκηνοθεσίας

«Casa Chica», Lau Charles (Μεξικό)

Σκεπτικό επιτροπής: Για την συγκινητική προσέγγιση ενός οικογενειακού δράματος από διαφορετικές οπτικές γωνίες με ενσυναίσθηση και ανοιχτό πνεύμα.

*Το βραβείο συνοδεύει χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ.

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης

«400 Cassettes», Θέλγια Πετράκη (Ελλάδα, Γερμανία)

Σκεπτικό επιτροπής: Για την ονειρική εξερεύνηση της επιθυμίας να ασχοληθούμε με το ακατανόητο και να συνομιλήσουμε με τα αστέρια.

*Το βραβείο συνοδεύει χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ.

Βραβείο Αρτιότερης Παραγωγής TV5MONDE

«Tragédia», Bernardo Zanotta (Ολλανδία, Βραζιλία, Γαλλία)

Σκεπτικό επιτροπής: Για την ad-hoc ευρηματικότητα και την παιχνιδιάρικη μεταμόρφωση του υλικού, καθώς και για την σύνδεση της νεανικής φαντασίας με την ενήλικη πραγματικότητα.

Υποψηφιότητα «DISFF 2025» για το Βραβείο Καλύτερης Μικρού Μήκους ταινίας της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Το Φεστιβάλ της Δράμας ως μέλος του δικτύου της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, μαζί με 29 ακόμη φεστιβάλ, εντάσσει με αυτή τη διάκριση μία ταινία στη λίστα υποψηφιοτήτων της Ακαδημίας για το Βραβείο Μικρού Μήκους Ταινίας.

«Loynes», Dorian Jespers (Βέλγιο, Γαλλία, Βόρεια Μακεδονία, Ηνωμένο Βασίλειο)

Σκεπτικό επιτροπής: Για την αμφισβήτηση των κινηματογραφικών συμβάσεων, την παράλογη θεατρικότητά της, τη σατιρική της απόδοση, τη μη συμβατική της μορφή και την ανοιχτή σε ερμηνείες αφήγησή της.

Ειδική Μνεία της Επιτροπής

«No Mean City», Ross McClean (Ηνωμένο Βασίλειο)

Σκεπτικό επιτροπής: Για τη διακριτική προσέγγιση της έννοιας της αλλαγής.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SHORT & GREEN

Κριτική επιτροπή:

Δημήτρης Καπουράνης, ηθοποιός

Σμαρώ Παπαευαγγέλου, μοντέζ – σκηνοθέτις

Neil Young, κριτικός κινηματογράφου, επιμελητής προγραμμάτων φεστιβάλ

Επικεφαλής προγράμματος: Μάγια Σφακιανάκη

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας

«Common Pear», Gregor Božić (Σλοβενία, Ηνωμένο Βασίλειο)

Σκεπτικό επιτροπής: Το παρελθόν είναι το σταυροδρόμι ανάμεσα σε αυτό που είναι ήδη καθορισμένο και στο μέλλον, που παραμένει ανοιχτό. Η ανάγκη να δράσουμε, εδώ και τώρα, ατομικά αλλά και συλλογικά, υπογραμμίζεται με ακαταμάχητο τρόπο σε αυτήν την τολμηρή και ευφάνταστη ταινία, που καλύπτει ένα εντυπωσιακά μεγάλο θεματικό και μορφολογικό εύρος, παρά τη σύντομη διάρκειά της. Οι ρίζες και τα κλαδιά πολλών ειδών μπλέκονται σε ένα υβριδικό έργο που αποτελεί το ίδιο ένα παράδειγμα καλλιτεχνικής “ανακύκλωσης”. Μέσα στα ερείπια μιας καταστροφικής δυστοπίας, που ακόμη μπορεί να αποφευχθεί, η ταινία ανακαλύπτει έναν σπόρο ελπίδας. Η ανθρώπινη ζεστασιά, το χιούμορ και η ανθεκτικότητα, μας λέει, είναι οι υπερδυνάμεις που μπορούν να στηρίξουν το είδος μας, με τη βοήθεια του κινηματογράφου, ως μια κοινή συναισθηματική εμπειρία που «πρέπει να τη μοιραστούμε, να τη νιώσουμε, να τη δούμε».

*Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 4.000 ευρώ, προσφορά της Αστικής Μη-κερδοσκοπικής εταιρείας ΚΥΚΛΩΨ.

Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής

«Green», Δημήτρης Ιωσηφίδης Χοκμετίδης (Ελλάδα)

Σκεπτικό επιτροπής: Το βραβείο απονέμεται σε μια ταινία που προσεγγίζει το θέμα της με άμεσο και πειστικό τρόπο, βασιζόμενη στην εμπιστοσύνη και την ενσυναίσθηση που εμφανώς έχουν αναπτυχθεί μεταξύ του σκηνοθέτη και εκείνων που κινηματογραφούνται. Πρόκειται για μια απεικόνιση της αρρενωπότητας, της εργασίας και της μοναξιάς μέσα σε ένα περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένο πλαίσιο, που ενσωματώνει με ευγλωττία και ευρύτερες πολιτικές προεκτάσεις. Η ταινία αυτή αντιπροσωπεύει κάτι νέο και φρέσκο για το ελληνικό ντοκιμαντέρ.

Ειδική Μνεία

«Darwin’s Darlings», Ildze Terēze Felsberga (Λετονία)

Σκεπτικό επιτροπής: Επίσης, θέλουμε να επαινέσουμε τη διεύθυνση φωτογραφίας της ταινίας από τον Ansis Landorfs.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ KIDDO

Την κριτική επιτροπή απαρτίζουν οι παρακάτω μαθητές από τη Δράμα: Αναστασία Αντωνιάδου, Χρήστος Κώτσης, Αναστασία Μπουντούρη, Ευαγγελία Μυτιληναίου, Ουρανία Χατζικούρτη

Επικεφαλής προγράμματος: Γιώργος Αγγελόπουλος

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας

«Little Rebels Cinema Club», Khozy Rizal (Ινδονησία)

Σκεπτικό επιτροπής: Για την συγκινητική προσπάθεια του πρωταγωνιστή να μεταφέρει στους φίλους του τον μαγικό κόσμο του σινεμά μέσα από μια κάμερα, η οποία συμβόλιζε για αυτόν την οικογένεια, τη φιλία και τα μελλοντικά όνειρα. Μας έκανε να νιώσουμε ότι τα μεγάλα όνειρα ξεκινάνε από μικρές κατακτήσεις.

*Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, προσφορά του Emil Kakkis στη μνήμη των παππούδων του Αιμιλίου και Ελβίρας Κάκκη, ιδιοκτητών του πρώτου κινηματογράφου της Δράμας με την επωνυμία «Μέγας Κινηματογράφος» ο οποίος μετονομάστηκε από τη νέα του διεύθυνση, αρκετά χρόνια αργότερα, «Ολύμπια».

Βραβείο Dreamers

«Φθινοπωρινά Χριστούγεννα», Κώστας Μπακούρης (Ελλάδα)

Σκεπτικό επιτροπής: Για την ανάδειξη των συναισθημάτων των οικογενειών με άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας. Μας συγκίνησε η προσπάθεια του πρωταγωνιστή να εκφράσει την αγάπη του για την αδερφή του δημιουργώντας ένα χριστουγεννιάτικο μιούζικαλ μέσα στο φθινόπωρο.

*Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, προσφορά του Emil Kakkis στη μνήμη των παππούδων του.

Βραβείο Rising KIDDO

«The Magic Portal», Collective 18 children (Βέλγιο)

Σκεπτικό επιτροπής: Για το εντυπωσιακό animation και γιατί αναδεικνύει την αξία της ομαδικότητας και της συνεργασίας μέσα από την ειλικρινή ματιά των παιδιών.

*Το βραβείο απονέμεται στην καλύτερη ταινία του προγράμματος από παιδί σκηνοθέτη και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, προσφορά του Emil Kakkis στη μνήμη των παππούδων του.

Ειδικό Βραβείο Κριτικής Επιτροπής

«Ατλαντικός», Αλέξανδρος Σταματιάδης (Ελλάδα)

Σκεπτικό επιτροπής: Για την εξαιρετική σκηνογραφία, την ζεστή ατμόσφαιρα και το χιούμορ. Επίσης, για την προσπάθεια πρόκλησης συναισθημάτων τα οποία καταλήγουν να εκφράζονται πηγαία από την ίδια τη ζωή.

Ειδική Μνεία

«Feet Up», Olli Ilpo Salonen (Φινλανδία / Λιθουανία)

Σκεπτικό επιτροπής: Γιατί μας δείχνει τους δύο αντίθετους κόσμους μεταξύ παιδιών και γονιών, οι οποίοι προσπαθούν να βρουν τρόπους να συνυπάρξουν. Καθώς έρχονται τα πάνω κάτω, το “όχι” μετατρέπεται σε κατανόηση και αποδοχή.

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Βραβείο «Από τη Δράμα στο Κλερμόν»

Αλέξανδρος Σταματιάδης

*Το βραβείο απονέμεται σε Έλληνα/-ίδα σκηνοθέτη/-ιδα που συμμετέχει στα διαγωνιστικά προγράμματα του Φεστιβάλ και ο οποίος ή η οποία θα ταξιδέψει δωρεάν στο επόμενο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του Clermont-Ferrand για να συμμετέχει στο πρόγραμμα δικτύωσης «Road to Clermont-Ferrand». Τον νικητή επέλεξε θεσμική επιτροπή από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, το Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. και το Φεστιβάλ Δράμας.

Βραβείο Ανθρωπίνων Αξιών της Βουλής των Ελλήνων

«I’m Glad You’re Dead Now», Tawfeek Barhom (Ελλάδα, Γαλλία, Παλαιστίνη)

Σκεπτικό επιτροπής: Με αφορμή την επιστροφή δύο αδελφών στο γενέθλιο τόπο για την κηδεία του πατέρα τους, προσεγγίζει με υποδειγματική λιτότητα και δεξιοτεχνία το τραύμα της παιδικής κακοποίησης, αναδεικνύοντας συγχρόνως την παρηγορητική δύναμη του αδελφικού δεσμού.

*Το βραβείο απονέμεται σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.500 ευρώ, προσφορά της Βουλής των Ελλήνων.

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI)

«When You Were Young Were You Afraid of the Moon?», Phoebe Cottam (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Παλαιστίνη)

Σκεπτικό επιτροπής: Μια ταινία που αφηγείται την ιστορία μιας εξαιρετικής οικογένειας, τεσσάρων δυνατών γυναικών και ενός αγώνα πιο απαραίτητου και πιο επίκαιρου από ποτέ, που δείχνει τις τραγικές και επώδυνες επιλογές που αναγκάζονται να κάνουν οι άνθρωποι.

*Το βραβείο απονέμεται σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Προγράμματος.

Βραβεία Onassis Culture

«Carcass», Μάκης Σέμπος / «Μίτση», Γεύη Δημητρακοπούλου

*Τα βραβεία απονέμονται σε δύο ταινίες του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος και το κάθε ένα συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ για την ανάπτυξη της πρώτης μεγάλου μήκους ταινίας των δύο βραβευμένων σκηνοθετών.

Βραβείο «Τεχνικής Αρτιότητας» της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου και Τηλεόρασης – Οπτικοακουστικού Τομέα (Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ.)

«Last Tropics», Θανάσης Τρουμπούκης

Σκεπτικό επιτροπής: Οι τεχνικές δυσκολίες κινηματογράφησης σε φιλμ με εξωτερικά γυρίσματα καθώς και υποβρύχια γυρίσματα, η επιλογή της όχι υπερφίαλης σκηνογραφίας και ενδυματολογίας, καθώς και ο ποιοτικός ήχος και το ισορροπημένο μοντάζ καθόρισαν το αποτέλεσμα του βραβείου «Τεχνικής Αρτιότητας».

Έπαινος GSC Καλύτερης Κινηματογράφησης τηςΈνωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών (GCS)

Νίκος Πυλαρινός [«Λευρεσθής» της Ιωάννας Ρουμελιώτη]

Σκεπτικό επιτροπής: Η ταινία καταφέρνει από το πρώτο λεπτό́ να βυθίσει το θεατή στον κόσμο του πρωταγωνιστή, ενώ ο Νίκος Πυλαρινός, φωτίζοντας νατουραλιστικά́, αλλά́ κυρίως επιλέγοντας να αφήσει συγκεκριμένα κάδρα υποφωτισμένα, κατασκευάζει ένα κόσμο ιδιαίτερα ταιριαστό́ του σεναρίου. Τέλος, οι αργές κινήσεις της κάμερας, σε συνδυασμό́ με τα στατικά́ κάδρα, συνθέτουν μια άκρως υπνωτική́ ατμόσφαιρα που γίνεται αρωγός της αφήγησης.

Η ταινία συμμετείχε στο Εθνικό Σπουδαστικό Πρόγραμμα.

*Ο Έπαινος απονέμεται σε νέο κινηματογραφιστή/τρια που συμμετέχει σε ένα από τα δύο Εθνικά Διαγωνιστικά Προγράμματα και συνοδεύεται από ένα πλήρες σετ 3 led προβολέων νέας γενιάς STORM αξίας 2.500 ευρώ, προσφορά των εταιριών MANIOS CINE TOOLS και Aputure.

Βραβείο Πανελλήνιαs Ένωσηs Κριτικών Κινηματογράφου (Π.Ε.Κ.Κ.)

«Οι λύκοι επιστρέφουν», Στέλιος Μωραϊτίδης

Σκεπτικό επιτροπής: Για τη δριμύτητα με την οποία στηλιτεύει τη διαχρονική, όσο και επίκαιρη, αποσιώπηση και συγκάλυψη όλων όσων ενοχλούν την εξουσία σε κάθε επίπεδο.

*Το βραβείο απονέμεται σε ταινία του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος.

Βραβείο της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (Ο.Κ.Λ.Ε.)

«Χοῦς εἶ καί εἰς χοῦν ἀπελεύσει», Δημήτρης Παπαθανάσης

Σκεπτικό επιτροπής: Με ρεαλιστικό ύφος, καυστικό χιούμορ, ένταση, ανατροπές και όχημα την εξαιρετική ερμηνεία του Δημήτρη Δρόσου, μέσα από τη λειτουργία ενός νεκροταφείου αναδεικνύει το μέγεθος της διαφθοράς και της διαπλοκής που εκτείνεται σε κάθε τομέα του κρατικού μηχανισμού, μολύνοντας μεγάλη μερίδα του κοινωνικού συνόλου και, αγνοώντας τον ανθρώπινο πόνο, αντιμετωπίζει και τον ίδιο το θάνατο με λογικές real estate.

*Το βραβείο απονέμεται σε ταινία του Εθνικού Διαγωνιστικού Προγράμματος.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΟΙΝΟΥ

«Βόλτα», Σωκράτης Μουσμουλίδης

Η ταινία συμμετείχε στο Εθνικό Σπουδαστικό Πρόγραμμα.

*Το βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 500 ευρώ, προσφορά της Μακεδονικής Μικροζυθοποιίας Δράμας Johnnies’ Beer.