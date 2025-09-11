Αθήνα, 34°C
Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, 2025
Η επιστροφή του Ντάνι Ντέι-Λιούις

efsyn. gr

Ο τρεις φορές βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ντάνιελ Ντέι-Λιούις (Daniel Day-Lewis) σε συνέντευξή του στο περιοδικό Rolling Stone (μέσω Variety), μίλησε για πρώτη φορά για την απόφασή του να επιστρέψει στη μεγάλη οθόνη μετά από 8 χρόνια απόλυτης αποχής.

Αφορμή στάθηκε η ταινία «Anemone», η οποία αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του γιου του, Ρόναν.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, αν και συνέγραψε το σενάριο μαζί με τον γιο του —βασισμένο σε μια δική τους ιδέα— είχε «συγκεκριμένους ενδοιασμούς» για την επιστροφή του στον χώρο.

Ωστόσο, ο Ρόναν «κατέστησε σαφές ότι δεν θα την έκανε αν δεν ήμουν και εγώ», ανέφερε ο θρυλικός ηθοποιός και πρόσθεσε: «Ποτέ δεν σκόπευα να αποσυρθώ πραγματικά. Απλώς σταμάτησα για να δοκιμάσω κάτι άλλο».

Στη συνέχεια περιέγραψε τη συνεργασία με τον γιο του ως το κλειδί για την επιστροφή του στην υποκριτική.

«Καθώς μεγαλώνω, μου παίρνει όλο και περισσότερο χρόνο για να ξαναβρώ το μέρος όπου η φωτιά καίει. Αλλά δουλεύοντας με τον Ρο, αυτή η φωτιά άναψε αμέσως. Και ήταν, από την αρχή μέχρι το τέλος, απόλυτη χαρά να περάσω εκείνο τον χρόνο μαζί του» εξήγησε.

Στην ταινία ο Ντέι-Λιούις υποδύεται έναν ερημίτη που ζει στα δάση της Βόρειας Αγγλίας και η ζωή του ανατρέπεται όταν εμφανίζεται ο αδελφός του (Σον Μπιν) ο οποίος τον αναγκάζει να αντιμετωπίσει το μυστηριώδες παρελθόν του.

Το καστ συμπληρώνουν οι Σαμάνθα Μόρτον (Samantha Morton), Σάφια Όκλεϊ-Γκριν (Safia Oakley-Green) και Σάμιουελ Μπότομλεϊ (Samuel Bottomley).

Η παγκόσμια πρεμιέρα του «Anemone» θα πραγματοποιηθεί στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (NYFF) στα τέλη του μήνα.

Η ταινία θα αρχίσει να προβάλλεται σε επιλεγμένους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 3 Οκτωβρίου, με ευρύτερη διανομή από τις 10 Οκτωβρίου μέσω της Focus Features. Στην Ελλάδα, θα κάνει πρεμιέρα στις 23 Οκτωβρίου.

