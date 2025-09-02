Αθήνα, 33°C
Τρίτη, 02 Σεπτεμβρίου, 2025
Ζεράρ Ντιπαρντιέ
Ζεράρ Ντιπαρντιέ

Γαλλία: Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ θα δικασθεί στο Παρίσι για βιασμούς

efsyn. gr

Ανακριτής παρέπεμψε στο κακουργιοδικείο του Παρισιού τον 76χρονο ηθοποιό Ζεράρ Ντεπαρντιέ για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις στην ηθοποιό Σαρλότ Αρνού, πληροφορήθηκε το Γαλλικό Πρακτορείο από πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση.

«Είναι κάτι τεράστιο. Είμαι ανακουφισμένη», χαιρέτισε την απόφαση του ανακριτή στο Instagram η ηθοποιός, η οποία είχε καταθέσει μήνυση το 2018, μερικές ημέρες μετά τα γεγονότα τα οποία καταγγέλλει. Το ιερό τέρας του γαλλικού κινηματογράφου, που κάνει λόγο για μια συναινετική σχέση με την ηθοποιό, έχει ήδη καταδικασθεί στα μέσα Μαΐου σε φυλάκιση 18 ετών με αναστολή για σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες κατά το γύρισμα της ταινίας «Volets verts» το 2021, καταδίκη την οποία έχει εφεσιβάλει.

«Ο ανακριτής διέταξε την παραπομπή του Ζεράρ Ντεπαρντιέ ενώπιον του κακουργιοδικείου για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς με δακτυλική διείσδυση στις 7 και στις 13 Αυγούστου 2018» στην κατοικία του ηθοποιού στο Παρίσι, δήλωσε η δικηγόρος της μηνύτριας Καρίν Ντιριέ-Ντιμπόλ. «Είμαστε ανακουφισμένες και έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, η πελάτισσά μου κι εγώ», πρόσθεσε.

Ο συνήγορος του Ζεράρ Ντεπαρντιέ δεν θέλησε να σχολιάσει αμέσως την απόφαση αυτή του ανακριτή.

Γαλλία: Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ θα δικασθεί στο Παρίσι για βιασμούς

