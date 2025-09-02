Γαλλία: Ο Ζεράρ Ντεπαρντιέ θα δικασθεί στο Παρίσι για βιασμούς

Ανακριτής παρέπεμψε στο κακουργιοδικείο του Παρισιού τον 76χρονο ηθοποιό Ζεράρ Ντεπαρντιέ για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις στην ηθοποιό Σαρλότ Αρνού, πληροφορήθηκε το Γαλλικό Πρακτορείο από πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση.
«Είναι κάτι τεράστιο. Είμαι ανακουφισμένη», χαιρέτισε την απόφαση του ανακριτή στο Instagram η ηθοποιός, η οποία είχε καταθέσει μήνυση το 2018, μερικές ημέρες μετά τα γεγονότα τα οποία καταγγέλλει. Το ιερό τέρας του γαλλικού κινηματογράφου, που κάνει λόγο για μια συναινετική σχέση με την ηθοποιό, έχει ήδη καταδικασθεί στα μέσα Μαΐου σε φυλάκιση 18 ετών με αναστολή για σεξουαλική επίθεση σε δύο γυναίκες κατά το γύρισμα της ταινίας «Volets verts» το 2021, καταδίκη την οποία έχει εφεσιβάλει.
«Ο ανακριτής διέταξε την παραπομπή του Ζεράρ Ντεπαρντιέ ενώπιον του κακουργιοδικείου για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς με δακτυλική διείσδυση στις 7 και στις 13 Αυγούστου 2018» στην κατοικία του ηθοποιού στο Παρίσι, δήλωσε η δικηγόρος της μηνύτριας Καρίν Ντιριέ-Ντιμπόλ. «Είμαστε ανακουφισμένες και έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, η πελάτισσά μου κι εγώ», πρόσθεσε.
Ο συνήγορος του Ζεράρ Ντεπαρντιέ δεν θέλησε να σχολιάσει αμέσως την απόφαση αυτή του ανακριτή.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας