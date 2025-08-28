Ο Λάνθιμος στη Βενετία με χρώματα της Παλαιστίνης

Στη Βενετία έφτασαν ο Έλληνας σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος και η Αμερικανίδα ηθοποιός Έμα Στώουν για το τοπικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου 2025, όπου και έδωσαν το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου για την ταινία «Bugonia», η οποία θα προβληθεί στο Διαγωνιστικό Τμήμα και θα διεκδικήσει τον Χρυσό Λέοντα. Οι δύο συνεργάτες και φίλοι φωτογραφήθηκαν από τους δημοσιογράφους και μαζί τους πόζαραν και οι ηθοποιοί Έινταν Ντέλμπις και Τζέσε Πλέμονς, ενώ εντυπώσεις προκάλεσε το γεγονός ότι ο Γιώργος Λάνθιμος φορούσε μια καρφίτσα με τα χρώματα της σημαίας της Παλαιστίνης.

Η τελευταία φορά που ο Λάνθιμος και η Στώουν συνεργάστηκαν σε ταινία που συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα της Βενετίας, ήταν για το «Poor Things», το οποίο κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα, καθώς επίσης δύο Χρυσές Σφαίρες στο Χόλιγουντ και τέσσερα βραβεία στα Όσκαρ.

«Λατρεύω να δουλεύω με τον Γιώργο. Λατρεύω το υλικό που τον ελκύει, τους κόσμους που θέλει να εξερευνήσει και τους χαρακτήρες που είχε την καλοσύνη να μου επιτρέψει να δοκιμάσω», είπε η Στώουν για τη συνεργασία της με τον Λάνθιμο. «Με την εξαίρεση του Γουίλ, όλοι έχουμε δουλέψει με τον Γιώργο πολλές φορές. Έτσι, καταλήγει να μοιάζει με ένα πραγματικά παρηγορητικό και ασφαλές περιβάλλον, όπου μπορείς να εξερευνήσεις και να νιώσεις όσο πιο ελεύθερος γίνεται. Ξέρω ότι όλοι λένε πως “είναι σαν οικογένεια”, αλλά πραγματικά έτσι νιώθεις όταν έχεις φτιάξει τόσα πράγματα μαζί και έχεις βρεθεί, με έναν τρόπο, στα ίδια χαρακώματα» πρόσθεσε η Στώουν. Η Στώουν περιέγραψε την ταινία ως ιδιαίτερα «αντιπροσωπευτική αυτής της χρονικής στιγμής στον κόσμο μας» και ως ένα «πραγματικά συναρπαστικό και συγκινητικό, αστείο, ανατρεπτικό και γεμάτο ζωή» πρότζεκτ.

«Δεν είναι και τόσο φανταστικό το δυστοπικό στοιχείο αυτής της ταινίας», σχολίασε ο ίδιος ο Λάνθιμος για την πλοκή και προσέθεσε: «Σε μεγάλο βαθμό αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Οπότε δεν θα την έλεγα απαραίτητα δυστοπική ταινία, αφού για μένα ο όρος αναφέρεται σε μια εικόνα του μέλλοντος και στο τι συνέβη στον πολιτισμό. Το Bugonia δείχνει περισσότερο αυτό που συμβαίνει τώρα στην κοινωνία. Η ανθρωπότητα βρίσκεται πολύ κοντά σε μια κρίσιμη καμπή και οι άνθρωποι πρέπει να διαλέξουν τον σωστό δρόμο. Διαφορετικά, δεν ξέρω πόσος χρόνος μας απομένει με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, με την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, τους πολέμους, την κλιματική αλλαγή και την άρνηση αυτών των πραγμάτων».

Emma Stone, Yorgos Lanthimos and Jesse Plemons at the #VeniceFilmFestival press conference for “Bugonia.” pic.twitter.com/vtGvOW5cSD — Variety (@Variety) August 28, 2025

Η ταινία και το φεστιβάλ

Το «Bugonia» είναι ριμέικ της νοτιοκορεατικής cult ταινίας «Save the Green Planet». Δύο νεαροί άνδρες, εμμονικοί με τις θεωρίες συνωμοσίας, απαγάγουν την ισχυρή διευθύντρια μιας πολυεθνικής φαρμακευτικής εταιρίας, πεισμένοι ότι είναι εξωγήινη με σκοπό την καταστροφή του πλανήτη. Η ταινία εξετάζει την ένταση μεταξύ της πραγματικότητας και της παράνοιας, ενώ αναδεικνύει τις ψυχολογικές συνέπειες του καπιταλισμού και της κοινωνικής αποξένωσης. Παίζουν: Έμμα Στώουν, Τζέσι Πλίμονς, Αλίσια Σίλβερστοουν και Σταύρος Χαλκιάς. Το σενάριο υπογράφει ο Γουίλ Τρέισι, γνωστός από το Succession. Το φιλμ αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον στο φεστιβάλ και ήδη θεωρείται φαβορί για βραβεία. Για τη συγκεκριμένη ταινία ο σκηνοθέτης είχε αιτηθεί να πραγματοποιήσει γυρίσματα στην Ακρόπολη των Αθηνών, αίτημα το οποίο απέρριψε ομόφωνα το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ).

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας, ως το πρώτο μεγάλο φεστιβάλ του φθινοπώρου, συνεχίζει να αποτελεί τον πιο ισχυρό προάγγελο για την κούρσα των βραβείων. Πολλές από τις ταινίες που θριάμβευσαν στα Όσκαρ έκαναν την πρώτη τους εμφάνιση στη Βενετία.