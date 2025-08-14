«Έσβησε ο προβολέας» για τον Θανάση Ρεντζή

Υπηρέτησε τον κινηματογράφο με πάθος και αφοσίωση σε πολλά επίπεδα, από τη σκηνοθεσία και τη θεωρητική έρευνα, έως και την ακαδημαϊκή διδασκαλία.

Ο σκηνοθέτης Θανάσης Ρεντζής, μία από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου ελληνικού σινεμά, έφυγε από τη ζωή την Πέμπτη. Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε βαθιά θλίψη στον χώρο του ελληνικού κινηματογράφου και ιδιαίτερα στην οικογένεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, με το οποίο ο σπουδαίος δημιουργός διατηρούσε μια στενή, δημιουργική και γόνιμη σχέση.

Ο Ρεντζής υπηρέτησε τον κινηματογράφο με πάθος και αφοσίωση σε πολλά επίπεδα, από τη σκηνοθεσία και τη θεωρητική έρευνα, έως και την ακαδημαϊκή διδασκαλία. Θεωρητικός, διδάσκων καθηγητής της Τέχνης του Κινηματογράφου, επώνυμος δημιουργός ο ίδιος, άφησε με το έργο του ένα ανεξίτηλο στίγμα στην πορεία της 7ης τέχνης.

Με ανακοίνωσή της η Εταιρία Ελλήνων Σκηνοθετών αποχαιρετά τον Θανάση Ρεντζή, ο οποίος ήταν επίτιμο μέλος της και μάλιστα εκπρόσωπός της επί σειρά ετών, στους διεθνείς οργανισμούς Πολιτισμού. «Ενεργός ολόψυχα δίπλα στους νέους κινηματογραφιστές, κατέθεσε την πρωτοποριακή γραφή του με μοναδικό πάθος και καλλιτεχνική ενάργεια, παράλληλα με τις υπεύθυνες θέσεις που διαχειρίστηκε κατά καιρούς, ένας πολύτιμος συμπαραστάτης και φίλος όλων των Ελλήνων δημιουργών. Τον αποχαιρετάμε με ιδιαίτερη αγάπη και σεβασμό!», ανέφερε η Εταιρία.

Η πλούσια και ενδιαφέρουσα βιογραφία και εργογραφία του Θανάση Ρεντζή: