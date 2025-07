Λάνθιμος με Στόουν (ξανά) στη Μόστρα

«Bugonia» («μπουγκόνια») στα αρχαία ελληνικά σημαίνει «βουγενία», «γέννηση από βόδια» ή «γέννηση από αγελάδες». Αναφέρεται σε μια αρχαία λαϊκή δοξασία, η οποία υποστήριζε ότι οι μέλισσες μπορούν να προέλθουν από τα κουφάρια νεκρών βοδιών. Πράγματι η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου ακολουθεί έναν νεαρό συνωμοσιολόγο μελισσοκόμο που πιστεύει ότι το πρώην αφεντικό του και πρόεδρος πολυεθνικής είναι στην πραγματικότητα εξωγήινος και αποφασίζει να τον απαγάγει προκειμένου να σταματήσει μια επικείμενη εισβολή.

Πρόκειται για διασκευή του κορεάτικου φιλμ «Save the Green Planet» του 2003 και έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με τον σεναριογράφο του «Succession», Γουίλ Τρέισι, ενώ και πάλι πρωταγωνιστεί η Εμα Στόουν, καθώς στο ριμέικ του Ελληνα σκηνοθέτη, ο πρωταγωνιστής είναι και πάλι γένους θηλυκού (όπως και στο Poor Things).

Η ταινία, μαζί με ακόμα είκοσι, διαγωνίζεται για τον Χρυσό Λέοντα στο φετινό 82ο Φεστιβάλ Βενετίας (27/8-6/9), ενώ πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά παρουσία του Λάνθιμου εκεί: «Alps» – παγκόσμια πρεμιέρα σε διαγωνιστική προβολή στο 68ο Φεστιβάλ Βενετίας (2011), όπου απέσπασε το βραβείο Golden Osella για καλύτερο σενάριο, «The Favourite» – κεντρική συμμετοχή στο 75ο Φεστιβάλ Βενετίας (2018), όπου τιμήθηκε με τον Αργυρό Λέοντα – Grand Jury Prize και η Ολίβια Κόλμαν απέσπασε το Coppa Volpi Α’ Γυναικείου Ρόλου, «Poor Things» – πήρε μέρος στο 80ό Φεστιβάλ Βενετίας (2023) και κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα Καλύτερης Ταινίας.

Το φετινό φεστιβάλ ανοίγει με την πρεμιέρα της νέας ταινίας του Πάολο Σορεντίνο, «La Grazia», με πρωταγωνιστή τον Τόνι Σερβίλο. Οσο για τις τελετές έναρξης και λήξης, και τις δύο θα τις παρουσιάσει η Ιταλίδα ηθοποιός και κωμικός Εμανουέλα Φανέλι. Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής είναι ο ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτης Αλεξάντερ Πέιν (μαζί του στην επιτροπή είναι ακόμα έξι σημαντικές μορφές του διεθνούς κινηματογραφικού τοπίου, οι Φερνάντα Τόρες, Μοχαμάντ Ρασουλόφ, Στεφάν Μπριζέ, Μάουρα Ντελπέρo, Κριστιάν Μουνγκιού, Τσάο Τάο) και πράγματι, αν συμβεί και κερδίσει η ταινία του Λάνθιμου, θα είναι σίγουρα μια συγκινητική στιγμή που ένας Ελληνας του εξωτερικού θα δίνει το μεγάλο βραβείο σε έναν άλλον Ελληνα που έχει διαπρέψει στο εξωτερικό.

Ωστόσο ο συναγωνισμός δεν είναι αμελητέος. Μαζί με τον Λάνθιμο, στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ συμμετέχουν σημαντικοί σκηνοθέτες και σκηνοθέτιδες. Ξεχωρίζουμε τον Τζιμ Τζάρμους («Father Mother Sister Brother», η οποία δεν παίχτηκε στις Κάνες, αλλά θα παιχτεί στο Λίντο), τον Γκιγιέρμο ντελ Τόρο με τον δικό του «Frankenstein» (μία ταινία-σταθμό για τον ίδιο, όπως έχει πει, καθώς ήταν όνειρό του να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το μυθιστόρημα της Σέλεϊ), τον Νόα Μπόμπακ με τη δραμεντί «Jay Kelly», με Κλούνεϊ και Σάντλερ, τον Φρανσουά Οζόν με τον «Ξένο» του (μια διασκευή του έργου του Καμί), αλλά και την Κάθριν Μπίγκελοου με το πολιτικό θρίλερ «Το A House of Dynamite» (αυτό μαζί με του Ντελ Τόρο και του Μπόμπακ είναι όλα παραγωγές του Νέτφλιξ, που κάνει εξαιρετικά διακριτή την παρουσία του στο Φεστιβάλ).

Ακόμα διαγωνίζονται οι ταινίες: «Τhe Wizard of the Kremlin» του Ολιβιέ Ασαγιάς, «The Voice of Hind Rajab» της Κάουτερ Μπεν Ανιά, «The Sun Rises on us All» του Κάι Σανγκτζούν, «Elisa» του Λεονάρντο Ντι Κονστάνσο, «A Pied D’ Oeuvre» της Βαλερί Ντονζελί, «Silent Friend» της Ιλντικο Ενιέντι, «Τhe Testament of Ann Lee» της Μόνα Φάστβολντ, «Duse» του Πιέτρο Μαρτσέλο, «Un Film Fatto Per Bene» του Φράνκο Μαρέσκο, «Orphan» του Λάζλο Νέμες, «No Other Choice» του Παρκ Τσαν-Γουκ, «Sotto le Nuvole» του Τζιανφράνκο Ρόζι, «The Smashing Machine» του Μπένι Σάφντι και «Girl» της Σου Τσι.

Εκτός συναγωνισμού στη μυθοπλασία θα δούμε δέκα ταινίες, μεταξύ των οποίων και το «After the Hunt» του Λούκα Γκουαντανίνο , με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Ρόμπερτς - είναι η πρώτη της φορά στο Φεστιβάλ Βενετίας. Επίσης θα προβληθούν στην ίδια κατηγορία και αρκετά ντοκιμαντέρ, όπως το μουσικό «Newport and The Great Folk Dream» του Ρόμπερτ Γκόρντον, όπου θα δούμε τον νεαρό Μπομπ Ντίλαν στη σκηνή του Φεστιβάλ του Νιούπορτ.

Πλουραλισμός

Γενικά το φετινό Φεστιβάλ, πέραν της συμμετοχής μεγάλων ονομάτων, φαίνεται να παρουσιάζει ένα πλουραλιστικό και υψηλού επιπέδου πρόγραμμα, συνδυάζοντας μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ, διεθνείς auteurs, κοινωνικά και πολιτικά θέματα, επιτυχημένες παραγωγές από πλατφόρμες όπως το Netflix, και παράλληλες ενότητες για νέους δημιουργούς και καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες. Και σίγουρα θα είναι συγκινητικό (όπως και δεόντως πολιτικό), καθώς Χρυσός Λέοντας Lifetime Achievement θα απονεμηθεί στη θρυλική Κιμ Νόβακ, την 92η πλέον πρωταγωνίστρια του Χίτσκοκ σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες του παγκόσμιου σινεμά, τον «Δεσμώτη του ιλίγγου», και σε έναν από τους πιο ιδιαίτερους και «ριψοκίνδυνους» (πρακτικά και καλλιτεχνικά) σκηνοθέτες, τον Βέρνερ Χέρτζογκ.

Mια «Κότα» στο Τορόντο

Την ίδια στιγμή που η ελληνική παρουσία στο Φεστιβάλ Βενετίας είναι εμφανής και σημαντική, η «Κότα» («Hen») του ουγγρικής καταγωγής σκηνοθέτη Γκιόργκι Πάλφι (György Pálfi) κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF, 4-14/9). Η ταινία είναι εξ ολοκλήρου γυρισμένη στην Ελλάδα, αλλά και στα ελληνικά!

Πρόκειται για μια ανατρεπτική τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα, την επιβίωση και την αντίσταση απέναντι στην εξουσία: αφηγείται την ιστορία μιας κότας που δραπετεύει από βιομηχανική φάρμα και βρίσκει καταφύγιο σε μια παλιά ταβέρνα. Εκεί έρχεται αντιμέτωπη με την ιεραρχία, προστατεύει τα αυγά της και συγκρούεται με την ανθρώπινη σκληρότητα - μια παραβολή με χιούμορ και συγκίνηση που αντικατοπτρίζει την ανθρώπινη κατάσταση μέσα από ζωώδη ένστικτα και συναισθήματα.

Την παραγωγή υπογράφουν οι View Master Films (Ελλάδα) και Pallas Film - Twenty Twenty Vision (Γερμανία). Το καστ περιλαμβάνει τους Ιωάννη Κοκιασμένο, Αργύρη Πανταζάρα, Μαρία Διακοπαναγιώτου και Αντώνη Καφετζόπουλο, ενώ διευθυντής φωτογραφίας είναι ο Γιώργος Καρβέλας.