«Δεν είμαστε ακριβώς ξένοι» - Οι ταινίες που θα δούμε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαντορίνης

Αυλαία ανεβάζει αύριο Παρασκευή το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαντορίνης 2025, το οποίο θα μας κρατήσει παρέα μέχρι και την Κυριακή 20 Ιουλίου.

Το φεστιβάλ βάζει, φέτος, στο επίκεντρο της ανθρώπινες σχέσεις και τη σύνδεσή μας με τους άλλους, με τον τίτλο «We're Not Really Strangers» και ταινίες που καταπιάνονται με έννοιες όπως η αλληλεγγύη, η ενσυναίσθηση και η συμπόνοια.

Δεκαεπτά φιλμ μικρού και μεγάλου μήκους αφηγούνται διαφορετικές ιστορίες και διαφορετικές πτυχές των ανθρώπινων σχέσεων και της επαφής μας με τους άλλους.

Ο κόσμος μας άλλωστε βρίσκεται σε διαρκή αναταραχή και η ηρεμία της καθημερινότητας διαταράσσεται από περιβαλλοντικά φαινόμενα, φαινόμενα όπως αυτό που έζησε φέτος το νησί της Σαντορίνης, συνεπώς ήρθε η ώρα να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητες και τις αξίες μας.

Το πρόγραμμα και οι ταινίες

19 ΙΟΥΛΙΟΥ

21.00 - 22.40

My Late Summer, Danis Tanovic, 96' • Κροατία • 2024 • Διεθνές Διαγωνιστικό Ταινιών Μεγάλου Μήκους

Μια νεαρή γυναίκα φτάνει σε ένα έρημο νησί για να τακτοποιήσει ένα θέμα κληρονομιάς. Μέσα από διάφορα αναπάντεχα γεγονότα και εν μέσω καινούριων ανάμεικτων συναισθημάτων η Μάγια θα έρθει αντιμέτωπη με το παρελθόν της. Η έρευνα για την κληρονομιά της γίνεται αναζήτηση της δικής ταυτότητας αλλά και συγχώρεσης.

Διάλειμμα: 22.40 - 22.50

22.50 - 00.25 Μικρού Μήκους A Summer's Tale

Πολύπλοκοι οικογενειακοί δεσμοί, εφήμεροι έρωτες, μικρές κοινότητες που μεταβάλλονται και χαρακτήρες που αλλάζουν. Με φόντο καλοκαιρινά, αγροτικά τοπία, όπου η καθημερινότητα κυλά με ήρεμους ρυθμούς σε κάμπινγκ, παραλίες, μικρά χωριά και αγροκτήματα, αυτό το πρόγραμμα βάζει στο επίκεντρο χαρακτήρες που έρχονται αντιμέτωποι με τον εαυτό τους και τους άλλους.

Ταινίες

▸ A Mother Goes to the Beach • Pedro Hasrouny • 15' • Πορτογαλία • 2024 • Διαγωνιστικό Σπουδαστικής Ταινίας Μικρού Μήκους

Η Τερέζα, μια ανύπαντρη μητέρα, περνάει μια μέρα στην παραλία με τον εξάχρονο γιο της, Μπέντζι, και την αδερφή της, Μάργκα, που έχει επιστρέψει στην Πορτογαλία για καλοκαιρινές διακοπές. Η μέρα γίνεται πολύ αγχωτική λόγω των συνεχών σχολίων της αδερφής της για τα επιτεύγματα του δικού της παιδιού και της κριτικής της απέναντι στον Μπέντζι.

▸ Το δόντι και ο βράχος • Κωστής Αλεβίζος •19' • Ελλάδα • 2024 • Διαγωνιστικό Ελληνικής Παραγωγής

Η Μαργαρίτα και ο πατέρας της, επιστρέφοντας στην Πύλο, θα έρθουν αντιμέτωποι με την

ραγδαία τουριστική μεταμόρφωση του τόπου. Η Μαργαρίτα θα γίνει η αιτία για εκείνους τους παλιούς του φίλους να συναναστραφούν ξανά και να διεκδικήσουν μια θέση, στη σκιά του πλάτανου, που την έχουν καταλάβει οι τουρίστες.

▸ Camping in Paradise, Eirik Tveiten • 23' • Νορβηγία • 2023 • Διεθνές Διαγωνιστικό Ταινιών Μικρού Μήκους

Ένας φιλόσοφος και η κοπέλα του αναγκάζονται να περάσουν μια νύχτα σε ένα κάμπινγκ γυμνιστών, κάτι με το οποίο δεν νιώθουν καθόλου άνετα. Όταν γνωρίζουν ένα φιλικό ζευγάρι αυτή η επαφή αποκαλύπτει υποβόσκουσες συγκρούσεις και δημιουργεί ένταση στη σχέση τους.

▸ Μισό Πορτοκάλι • Λουκία Χατζηγιάννη, 18' • Κύπρος • 2024 • Διεθνές Διαγωνιστικό Ταινιών Μικρού Μήκους

Είναι καλοκαίρι σε ένα αγρόκτημα στην Κύπρο. Η Βαλερία, μια απομονωμένη νεαρή συγγραφέας, περνά τις μέρες της εστιασμένη στο έργο της. Μια βραδιά, γνωρίζει την Αντιγόνη σε ένα πάρτι. Η Αντιγόνη είναι εξωστρεφής και ανέμελη, σε αντίθεση με την εσωστρεφή φύση της Βαλερίας. Με φόντο ηλιόλουστα τοπία και παραλίες, η Βαλέρια και η Αντιγόνη έρχονται πιο κοντά η μία στην άλλη. Αυτός ο δεσμός μεταμορφώνει τη Βαλέρια και της παρέχει νέα πηγή συγγραφικής έμπνευσης.

20 ΙΟΥΛΙΟΥ

21.00 - 22.15 Πρόγραμμα Ταινιών Μικρού Μήκους | The Parent Trap

Έξι διαφορετικές ιστορίες ξετυλίγουν τις διάφορες πτυχές της σύνθετης σχέσης γονέων-παιδιού. Οι έννοιες της επανένωσης, της πατριαρχικής καταπίεσης και σύγκρουσης μπαίνουν στο επίκεντρο αυτού του προγράμματος. Παρόλο που κάθε ταινία καταπιάνεται με άλλο θέμα γεννώντας διαφορετικά συναισθήματα το μήνυμα είναι κοινό: η οικογένεια διαμορφώνει την ταυτότητά μας.

ΤΑΙΝΙΕΣ

▸ Beer, Milda Baginskaite, 24' • Λιθουανία • 2023 • Διεθνές Διαγωνιστικό Ταινιών Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους

Σε ένα όμορφο λιθουανικό χωριό, ένας λεπτός δεσμός μεταξύ πατέρα και γιου ξεδιπλώνεται μέσα από την πατροπαράδοτη τέχνη της ζυθοποιίας καθώς προετοιμάζονται για τη γιορτή του ετήσιου τρύγου.

▸ Simon, Ed Willey, 5' • Ηνωμένο Βασίλειο • 2024 • Διεθνές Διαγωνιστικό Ταινιών Μικρού Μήκους

Ο Σάιμον χτυπά την πόρτα ενός ζευγαριού φέρνοντας μαζί του νέα που θα ανατρέψουν τον κόσμο τους.

▸ Common Fly, Ian Alexander Castracane, 14' • Ηνωμένες Πολιτείες • 2024 • Διαγωνιστικό Μικρού Μήκους Animation

Κανείς δεν ενδιαφέρεται για τον Τζεφ, μια μεσήλικη μύγα που οι ανεκπλήρωτες προσδοκίες του τον έχουν συνθλίψει. Ένας απογοητευτικός γάμος, ανυπόφορα παιδιά και μια βαρετή δουλειά τον ωθούν να προσπαθήσει να ξαναπάρει τον έλεγχο της ζωής του.

▸ Κλημεντίνη, Γιώργος Σταγάκης, 13' • Ελλάδα • 2024 • Διαγωνιστικό Ελληνικής Παραγωγής

Σε μια επαρχιακή πόλη, η 18χρονη Κλημεντίνη δουλεύει στη λαϊκή αγορά με τον καταπιεστικό πατέρα της, ώσπου ένας προπονητής από την Αθήνα ανακαλύπτει το ταλέντο της στο ποδόσφαιρο.

▸ Findlater, Allyn Quigley, 12' • Ιρλανδία • 2023 • Διεθνές Διαγωνιστικό Ταινιών Μικρού Μήκους

Σε ένα διαμέρισμα στο Δουβλίνο, δύο γυναίκες συναντιούνται μπροστά σε ένα μικρόφωνο για να συζητήσουν ένα κοινό παρελθόν.

▸ Prikosymphono, Έλενα Γαζή, Dolan Bailey, Alejandra Diaz, Leonardo Dal Fabbro, 5' • Ελλάδα • 2024 • Διαγωνιστικό Μικρού Μήκους Animation, Διαγωνιστικό Ελληνικής Παραγωγής

Στη Λευκάδα, ένα νησί του Ιονίου, ένα μικρό κορίτσι βρίσκει ένα χαρτί του 1955 που περιέχει μια λίστα με αντικείμενα. Ρωτώντας τον παππού της, μαθαίνει για την παλιά ελληνική παράδοση σύμφωνα με την οποία η προίκα της νύφης παραδιδόταν επίσημα στον γαμπρό ως συμφωνία γάμου και ακούει την ιστορία της γιαγιάς της, Αρμενίας.

Διάλειμμα: 22.15 - 22.25

22.25 - 23.45 Πρόγραμμα Ταινιών Μικρού Μήκους | Brief Encounter

Φευγαλέες στιγμές και τυχαίες συναντήσεις που, αν και φαινομενικά ασήμαντες, μας αφήνουν το αποτύπωμά τους ξετυλίγονται σε αυτό το πρόγραμμα έξι ταινιών μικρού μήκους. Από απρόσμενες γνωριμίες σε πρατήρια καυσίμων και γκαλερί τέχνης σε αμήχανες καταστάσεις και τυχαίες νυχτερινές συναντήσεις σε γειτονικά μπαρ, μας υπενθυμίζουν πώς κάποιες σύντομες αλληλεπιδράσεις μπορούν να μας καθορίσουν.

ΤΑΙΝΙΕΣ

▸ The Farm • Leo Villares • 19' • Ηνωμένο Βασίλειο • 2024 • Διαγωνιστικό Σπουδαστικής Ταινίας Μικρού Μήκους

To «The Farm» είναι μια σκοτεινή κωμωδία που διαδραματίζεται σε ένα ειδυλλιακό καταφύγιο στη Βραζιλία. Ο Κάλβιν και η Χάνα, ένα ζευγάρι από την Αγγλία, φτάνουν εκεί ελπίζοντας ότι λίγη ξεκούραση θα τους βοηθήσει να ξεπεράσουν την κρίση που περνάει η σχέση τους. Όταν γνωρίζουν τον Μπερνάρντο, τον εκκεντρικό γκουρού της Φάρμας, ανακαλύπτουν πως το θέρετρο είναι στην πραγματικότητα ένα πειραματικό κέντρο ψυχοθεραπείας. Για να προστατέψει την κοπέλα του —και τη λογική του— από τον παρεμβατικό γκουρού, ο Κάλβιν θα πρέπει να βουτήξει με το κεφάλι στον κόσμο των χίπηδων.

▸ Baby Tooth • Olivia Accardo, 6' • Ηνωμένες Πολιτείες • 2024 • Διεθνές Διαγωνιστικό Ταινιών Μικρού Μήκους

Η Μαρίνα πουλάει την παλιά ταχύπλοη βάρκα του παππού της σε ένα επαρχιακό πάρκινγκ. Όταν ένας ντόπιος δείχνει ενδιαφέρον, ξεκινά μια απροσδόκητη και παράλογη συζήτηση. Καθώς πολιτισμικές και προσωπικές διαφορές έρχονται στην επιφάνεια, η ένταση κορυφώνεται και οδηγεί σε μια παράξενη και εκρηκτική αντιπαράθεση.

▸ Greek Apricots • Jan Krevatin, 20' • Κροατία, Σλοβενία • 2024 • Διαγωνιστικό Σπουδαστικής Ταινίας

Ο Μακ, ένας νεαρός που δουλεύει νυχτερινή βάρδια σε πρατήριο καυσίμων, γνωρίζει τη Νάντα, μια οδηγό φορτηγού. Καθώς έρχονται κοντά μέσα από τις κοινές μακεδονικές ρίζες τους, βρίσκουν παρηγοριά ο ένας στον άλλον, προσπαθώντας να ξεφύγουν από τη μοναξιά τους.

▸ Blessed Are Those Who Mourn • Caterina Irdi, 6' • Ελβετία • 2024 • Διεθνές Διαγωνιστικό Ταινιών Μικρού Μήκους

Σε έναν κόσμο όπου οι πίνακες μπορούν να μιλήσουν, ακολουθούμε την ιστορία του Heureux Ceux Qui Pleurent, ενός πίνακα που έχει κουραστεί από τη μονότονη ζωή του σε μια γκαλερί τέχνης. Απογοητευμένος από την αδιάκοπη παρέλαση κοινότυπων επισκεπτών, ονειρεύεται τη διαφυγή και μια καλύτερη ύπαρξη. Πιο κοντινή του σχέση είναι η Άννα, διαζευγμένη μητέρα δύο παιδιών, που εργάζεται στη γκαλερί πάνω από 20 χρόνια. Καθώς η γκαλερί ετοιμάζεται να κλείσει, αντιμετωπίζουν και οι δυο ένα αβέβαιο μέλλον. Τι θα απογίνουν όταν οι πόρτες κλείσουν οριστικά;

▸ Συγκρουόμενα • Έφη Αναγνωστίδου • 10' • Ελλάδα • 2024 • Διαγωνιστικό Ελληνικής Παραγωγής

Η Άννα, μια εικοσιπεντάχρονη κοπέλα, εισέρχεται στον παιδικό κόσμο του λούνα παρκ. Μετά από μια σύντομη περιήγηση στα παιχνίδια, καταλήγει στην πίστα με τα συγκρουόμενα. Εκεί έρχεται αντιμέτωπη με την αντίπαλό της —ένα οκτάχρονο κορίτσι που με μανία προσπαθεί να συγκρουστεί με το δικό της αυτοκινητάκι.

▸ At Gino's, Christoph Otto • 10' • Γερμανία • 2024 • Διεθνές Διαγωνιστικό Ταινιών Μικρού Μήκους

Στου Τζίνο, πίνουμε πάντα ένα ποτήρι παραπάνω και παραπονιόμαστε για όλα όσα δεν πάνε καλά, γιατί κάπου πρέπει να ξεσπάσουμε την ανησυχία μας για τον κόσμο. Αυτό δεν είναι κάτι νέο — αλλά παραμένει αληθινό. Συνήθως, μια τέτοια βραδιά είναι αρκετή για την Τίνα, όμως, σήμερα θέλει κάτι παραπάνω.