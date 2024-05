Στον Σον Μπέικερ ο Χρυσός Φοίνικας του Φεστιβάλ Κανών 2024

Ο Σον Μπέικερ κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα για την ταινία «Anora», ένα θορυβώδες ρομάντζο ανάμεσα σε μια χορεύτρια (Mikey Madison) και τον πλούσιο γιο ενός Ρώσου ολιγάρχη (Mark Eydelshteyn). Μία γλυκόπικρη ιστορία αγάπης την οποία ο Αμερικανός σκηνοθέτης παρουσιάζει ως μία ενήλικη και αθυρόστομη εκδοχή της «Σταχτοπούτας».

🔥 ANORA de SEAN BAKER est la PALME D'OR 2024 ! 🔥



"Je dédie cette Palme aux travailleuses du sexe, passées, présentes et futures."#cannes2024 @Festival_Cannes pic.twitter.com/dqzGW6aA4O — france.tv cinéma (@francetvcinema) May 25, 2024

Καλύτερος ηθοποιός αναδείχθηκε ο Jesse Plemons στην ταινία «Kinds of Kindness» του Γιώργου Λάνθιμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η τέταρτη φορά που ταινία του Έλληνα σκηνοθέτη κερδίζει βραβείο στο Φεστιβάλ Καννών, κάτι που το έχουν επιτύχει ελάχιστοι σκηνοθέτες στην ιστορία του θεσμού.

Το Βραβείο Σκηνοθεσίας πήρε ο Πορτογάλος Μιγκέλ Γκόμες, για την ταινία «Grand Tour». Ένα ιδιότυπο δράμα που διαδραματίζεται στη Βιρμανία των αρχών του προηγούμενου αιώνα, με κεντρικό χαρακτήρα έναν 'Αγγλο οποίος προσπαθεί να αποφύγει τον γάμο με μια συμπατριώτισσα του. «Ευχαριστώ το Φεστιβάλ και την επιτροπή για το βραβείο . Τελικά είμαι πολύ τυχερός!» είπε ο Γκόμες και κάλεσε τους συντελεστές της ταινίας του στη σκηνή, ενώ αναφέρθηκε στο πορτογαλικό σινεμά και στον σκηνοθέτη Μανουέλ ντε Ολιβέιρα που υπήρξε η μεγάλη του έμπνευση.

Ωστόσο, εξίσου μεγάλη επιτυχία σημείωσε ο Γάλλος σκηνοθέτης Ζακ Οντιάρ, ο μόνος που έφυγε από το φεστιβάλ με δύο βραβεία για την ταινία του «Emilia Pérez»: το Βραβείο της Επιτροπής και το Βραβείο Γυναικείας Ερμηνείας που μοιράστηκαν οι τέσσερις πρωταγωνίστριές του. Κάποιοι πίστευαν ότι η Μουρ θα έπαιρνε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού, αλλά απονεμήθηκε σε ένα σύνολο ηθοποιών: τις Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gomez και Adriana Paz για το «Emilia Perez» του Jacques Audiard, ένα ισπανόφωνο μιούζικαλ για μία Μεξικανή βαρόνο ναρκωτικών. Η Sofía Gascón είναι η πρώτη τρανς ηθοποιός που κερδίζει μεγάλο βραβείο στις Κάννες.

Η Sofía Gascón δήλωσε φανερά συγκινημένη: «Αφιερώνω αυτό το βραβείο στην οικογένεια μου, στη γυναίκα μου και την κόρη μου, σε όλους τους ηθοποιούς που αγωνίζονται και χτυπούν πόρτες οι οποίες πολλές φορές δεν ανοίγουν, και σε όλα τα τρανς άτομα που έχουν υποφέρει και υποφέρουν. Όπως βλέπουμε και στην Emilia Pérez, όλοι έχουμε την ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι, να αλλάξουμε προς το καλύτερο. Σε όλους εσάς που μας κάνετε να υποφέρουμε ήρθε η ώρα να αλλάξετε!».

Το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής (Grand Prix) πήρε η Ινδή Παγιάλ Καπάντια για το «All We Imagine as Light» η οποία γράφει ιστορία στην διοργάνωση, φέρνοντας την πρώτη ταινία σκηνοθετημένη από γυναίκα αλλά και την πρώτη ινδική ταινία εδώ και τρεις δεκαετίες στο Διαγωνιστικό Τμήμα των Καννών. Η ταινία αφηγείται τις ζωές τριών νοσοκόμων καθώς αυτές μοιράζονται ανάμεσα στη μεγάλη πόλη και την εξοχή, την πραγματικότητα και τη φαντασία.

Το βραβείο Camera d'Or, βραβείο καλύτερης πρώτης ταινίας πήγε στον Halfdan Ullmann Tøndel για το «Armand». Ο Tøndel είναι εγγονός του Σουηδού σκηνοθέτη Ingmar Bergman και της Νορβηγίδας ηθοποιού Liv Ullman.

Τα βραβεία απένειμε η φετινή Κριτική Επιτροπή, με πρόεδρο την Αμερικανίδα σκηνοθέτρια και ηθοποιό Γκρέτα Γκέργουιγκ και μέλη τον Τούρκο σεναριογράφο και σκηνοθέτη Εμπρού Τζεϊλάν, την Αμερικανίδα ηθοποιό Λίλι Γκλάντστοουν, τη Γαλλίδα ηθοποιό Εύα Γκριν, τη Λιβανέζα σκηνοθέτρια και σεναριογράφο Ναντίν Λαμπακί, τον Ισπανό σκηνοθέτη και σεναριογράφο Χουάν Αντόνιο Μπαγιονά, τον Ιταλό ηθοποιό Πιερφρανσέσκο Φαβίνο, τον Ιάπωνα σκηνοθέτη Χιροκάζου Κόρε Εντα και τον Γάλλο ηθοποιό και παραγωγό Ομάρ Σι.

Λίστα με τους νικητές του 77ου Φεστιβάλ Κανών:

Χρυσός Φοίνικας

Anora, Σον Μπέικερ

Μεγάλο Βραβείο

All We Imagine as Light, Παγιάλ Καπάντια

Βραβείο της Επιτροπής

Emilia Perez, Ζακ Οντιάρ

Ειδικό Βραβείο

The Seed of the Sacred Fig, Μοχάμαντ Ρασούλοφ

Καλύτερη Ηθοποιός

Κάρλα Σοφία Γκασκόν, Ζόι Σαλντάνα, Σελένα Γκόμεζ, Emilia Perez

Καλύτερος Ηθοποιός

Τζέσι Πλέμονς, Kinds of Kindness

Σκηνοθεσία

Μιγκέλ Γκόμεζ, Grand Tour

Σενάριο

The Substance, της Κοραλίν Φαρζά

Χρυσή Κάμερα (για ταινία πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη)

Armand, Χαλφνταν Ουλμαν Τόντελ

Ειδική Μνεία

Mongrel, Τσιανγκ Γουέι Λιανγκ, Γιου Κιαο Γιν

Χρυσός Φοίνικας Μικρού Μήκους

The Man Who Could Not Remain Silent, Νεμπόζα Σλιγιέπσεβιτς

Ειδική Μνεία

Bad for a Moment, Ντάνιελ Σοάρες