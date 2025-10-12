«Έφυγε» ο συνθέτης Μιχάλης Γρηγορίου

Μεγάλη απώλεια για τον πολιτισμό, καθώς πέθανε ο Μιχάλης Γρηγορίου, κατεξοχήν διανοούμενος του μουσικού χώρου.

Γεννήθηκε το 1947 στην Αθήνα. Ήταν γιος του σκηνοθέτη Γρηγόρη Γρηγορίου και της ποιήτριας Μαρίας Παπαλεονάρδου.

Αν και ξεκίνησε μαθήματα σύνθεσης με τον Γ.Α. Παπαϊωάννου, τα εγκατέλειψε σύντομα, και αποφάσισε να γίνει αυτοδίδακτος μουσικός.

Έχει συνθέσει πλήθος έργων για σύνολα μουσικής δωματίου, για ορχήστρα και χορωδία, για πιάνο, για ορχήστρα και synthesizers, κύκλους τραγουδιών, καθώς και μουσική για θέατρο και κινηματογράφο. Συνεργάστηκε ως παραγωγός εκπομπών και ως μέλος της ομάδας προγραμματισμού, με το Τρίτο Πρόγραμμα επί 20 χρόνια.