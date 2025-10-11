Ερχεται το ιστορικό μιούζικαλ στην αυθεντική του μορφή

Πρόκειται για ένα από τα μακροβιότερα μιούζικαλ, βραβευμένο με το Laurence Olivier Award, κερδίζοντας επτά Tony και τρία Drama Desk Awards, σπάζοντας πολλά ρεκόρ: από το West End του Λονδίνου ώς το Broadway της Νέας Υόρκης, με περισσότερους από 73 εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Η πρεμιέρα του έγινε το 1981 στο Θέατρο New London (πλέον λέγεται Θέατρο Gillian Lynne) όπου ανέβηκε για 21 συνεχόμενα χρόνια με σχεδόν 9.000 παραστάσεις. Στο Broadway έπαιζε για 18 χρόνια. Το τραγούδι «Memory» το ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, είναι τεράστια και διαχρονική επιτυχία, ηχογραφημένο από 150 καλλιτέχνες, συμπεριλαμβανομένων των Barbra Streisand και Barry Manilow. Οι παραστάσεις θα είναι στα αγγλικά με ελληνικούς υπέρτιτλους.

Οσοι είστε φαν των μεγάλων και φανταχτερών μιούζικαλ, ραφτείτε: το περίφημο «CATS» του Andrew Lloyd Webber έρχεται στην Αθήνα 5 με 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater και στη Θεσσαλονίκη 12 με 16 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Και μας έρχεται, παρακαλώ, με την αυθεντική εκδοχή του West End του Λονδίνου, όχι κανά δευτεροκλασάτο καστ. Ως γνωστόν το «CATS» βασίζεται στο βιβλίο ποιημάτων του Τ.Σ. Ελιοτ «Το Βιβλίο των Πρακτικών Γατών του Γέρου Πόσουμ» και το story περιστρέφεται γύρω από μια φυλή γατών, τις Jellicle Cats, οι οποίες συναντιούνται μία φορά κάθε χρόνο στον «Χορό των Jellicle», στο Heaviside Layer. Εκεί ο γερο-Ντεφτερονόμιος, ο σοφός τους αρχηγός, επιλέγει ποια γάτα θα ξαναγεννηθεί σε μια νέα ζωή.

Η πρωτότυπη μουσική είναι λοιπόν του Andrew Lloyd Webber, τα σκηνικά και τα κοστούμια του John Napier («Οι Αθλιοι»), ο σχεδιασμός φωτισμών του Howard Eaton, ο ήχος του Greg Pink («Mamma Mia» και «Ο βασιλιάς των λιονταριών»), η χορογραφία της Gillian Lynne («Το φάντασμα της όπερας») και η σκηνοθεσία του Trevor Nunn («Οι Αθλιοι»). Τα πρωταγωνιστικά ονόματα της παράστασης προέρχονται από το West End. Η Lucy May Barker, που υποδύεται την Γκριζαμπέλλα, έχει πάρει τον ρόλο της Sophie Sheridan στο «Mamma Mia» των ABBA, στο West End του Λονδίνου, στις περιοδείες στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και στο εξωτερικό. Ο Michael Robert-Lowe, από τους πιο έμπειρους ερμηνευτές του «CATS», έχει υποδυθεί τον Old Deuteronomy, τον σοφό ηγέτη των Jellicle Cats, σε πολλές παραγωγές ανά τον κόσμο. Είναι αυτός που έκανε τον Αυτοκράτορα στο «Αλαντίν» στο West End, καθώς και τον Joseph Buquet στο «Φάντασμα της όπερας».

«Η ιστορία της Γκριζαμπέλλα είναι αυτή της απομόνωσης και της απόρριψης. Για να τη ζωντανέψω στη σκηνή, παρατηρούσα ανθρώπους που έχουν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις αλλά καταφέρνουν και επιβιώνουν» λέει η Lucy May Barker. Το «CATS» το θεωρεί διαχρονικό διότι «ενσωματώνει σχεδόν κάθε μουσικό ύφος, προσαρμοσμένο στις προσωπικότητες κάθε γάτας. Επιπλέον, οι θεατές βλέπουν κομμάτια του εαυτού τους στους χαρακτήρες - γι’ αυτό το έργο δεν μιλά μόνο για γάτες, αλλά για όλους μας».

Ο Michael Robert-Lowe αποκαλύπτει πόσος χρόνος απαιτείται για να προετοιμαστεί η παραγωγή, «χρειάζονται περίπου έξι εβδομάδες από την έναρξη των προβών μέχρι την πρεμιέρα», αλλά και ποιες είναι οι τεχνικές απαιτήσεις της παράστασης: «Συνδυάζει παραδοσιακό θεατρικό σκηνικό με σύγχρονα τεχνικά στοιχεία. Η δράση εκτυλίσσεται σε μια τεράστια αυλή με σκουπίδια –το βασικό σκηνικό της βραδιάς– αλλά βλέπουμε και εντυπωσιακά εφέ: αυτοματοποιημένα σκηνικά, πυροτεχνήματα, ακόμη και ιπτάμενες σκηνές. Ο φωτισμός έχει εξελιχθεί χάρη στην τεχνολογία LED και η παράσταση δείχνει πιο λαμπερή από ποτέ. Φυσικά, τα εμβληματικά κοστούμια, οι περούκες και το μακιγιάζ του John Napier είναι το σήμα κατατεθέν του έργου και επιτρέπουν στους ηθοποιούς να χορεύουν με ενέργεια και ελευθερία». Οσο για τη χορογραφία της Gillian Lynne, «αυτή άλλαξε για πάντα τον χορό στο μιούζικαλ».

Ο Nathan Taylor είναι ταλαντούχος ηθοποιός και χορευτής του μουσικού θεάτρου με σημαντική παρουσία σε διεθνείς παραγωγές. Εδώ αναλαμβάνει τον συγκινητικό ρόλο του Gus the Theatre Cat, του ηλικιωμένου, νοσταλγικού γάτου που θυμάται τα χρόνια δόξας του στο θέατρο. «Οι θεατές που βλέπουν το “CATS” για πρώτη φορά πρέπει να ξέρουν ότι δεν έχει μια τυπική, γραμμική πλοκή. Αποτελείται από μια σειρά “στιγμιότυπων” από τη ζωή των γατών που ζουν σε μια μάντρα. Μαθαίνουμε τις ιστορίες τους μέσα από τα τραγούδια και τις αλληλεπιδράσεις τους. Η παράσταση μάλιστα σπάει τις συνηθισμένες θεατρικές συμβάσεις, αφού στην αρχή οι γάτες αντιμετωπίζουν το κοινό σαν “εισβολείς” στον χώρο τους».

INFO: Christmas Theater για 7 παραστάσεις από 5 έως 9 Νοεμβρίου και Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για ακόμα 7 παραστάσεις από 12 έως 16 Νοεμβρίου. Εισιτήρια από 25 ευρώ στο more.com.