Νέα σεζόν με πολλά «και πού να πρωτοπάω»

Ο Σεπτέμβριος δεν είναι μόνο ο μήνας που το Μέγαρο ταξιδεύει στη Βόρεια Εύβοια διοργανώνοντας για τρία Σαββατοκύριακα το φεστιβάλ του στη Λίμνη με μια ευρεία μουσική γκάμα και δωρεάν είσοδο, σε μια συνεχιζόμενη προσπάθεια να στηρίξει την πολύπαθη περιοχή. Αλλά και ο μήνας που ανακοινώνει τον καλλιτεχνικό του προγραμματισμό.

Φέτος, εκτός από τα γνωστά και διάσημα ονόματα στο παγκόσμιο στερέωμα της καλλιτεχνικής δημιουργίας (Κουρεντζής, Καβάκος, Σίντι Λάρμπι Τσερκάουι, Αουγκουστίν Χάντελιχ, σερ Τζον Ελιοτ Γκάρντινερ, Ασμίκ Γκριγκοριάν), το πρόγραμμα περιλαμβάνει και πολλές πρωτιές:

Θεόδωρος Κουρεντζής | Olya Runyova

● Ο Θεόδωρος Κουρεντζής και η Ορχήστρα Utopia επιστρέφουν στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης (14-15/11) για να παρουσιάσουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το συμφωνικό αριστούργημα του Βάγκνερ, The Ring without Words (Το Δαχτυλίδι χωρίς λόγια), στην εμβληματική διασκευή του Lorin Maazel – ένα συμφωνικό ταξίδι στον μύθο του Δαχτυλιδιού. Τα εισιτήρια για τη συναυλία εξαντλήθηκαν στον χρόνο-ρεκόρ των δύο ωρών!

Το νέο έργο του Γουέινραϊτ

● Επίσης για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Ανοιξης (Μάρτιος/Απρίλιος 2026) το συμφωνικό έργο Dream Requiem του δημοφιλούς τραγουδοποιού Ρούφους Γουέινραϊτ με αφηγήτρια την Κιάρα Μαστρογιάνι, τη σοπράνο Κέιτλιν Γκότιμερ και τη Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του φημισμένου Φινλανδού μαέστρου Μίκο Φρανκ.

● Την πρώτη εμφάνισή της στο Μέγαρο κάνει και η «Constellation Choir & Orchestra» υπό τον σερ Τζον Ελιοτ Γκάρντινερ (3/4/26) φέρνοντας μαζί της τον εντυπωσιακό ήχο ενός νέου συμφωνικού σχήματος.

● Κι ακόμη οι λάτρεις του χορού, εκτός από το καναδικό Grands Ballets Canadiens (7-9/11), με έργο της Ελέν Μπλάκμπερν και το ιστορικό Χοροθέατρο Pina Bausch (17-20.7.2026) σε έργο της ίδιας της Πίνα Μπάους, θα έχουν την ευκαιρία να δουν τη νέα χορογραφία του Σίντι Λάρμπι Τσερκάουι για το Ballet du Grand Théâtre de Genève (17-18/3/26).

Εκτός των παραπάνω, συνοπτικά ο φετινός καλλιτεχνικός προγραμματισμός του Μεγάρου που φέρνει στις σκηνές του κορυφαίους ερμηνευτές και σημαντικές ορχήστρες έχει ως εξής:

● Τον Οκτώβριο ξεχωρίζουν η σοπράνο Ασμίκ Γκριγκοριάν με τον πιανίστα Λούκας Γκένιουσας σε έργα των Τσαϊκόφσκι και Ραχμάνινοφ (17/10). Ακολουθούν δύο κορυφαίοι σολίστες, η τσελίστα Σολ Γκαμπέτα και ο πιανίστας Μπερτράν Σαμαγιού (22/10) σε ένα ρεπερτόριο από τον Μέντελσον ώς τους σύγχρονους Ριμ & Ουάιντμαν.

Η Καμεράτα και οι ορχήστρες in Residence του Μεγάρου

● Τον Νοέμβριο πραγματοποιείται η πρώτη από τις τρεις μεγάλες συναυλίες με όργανα εποχής που θα δώσει η Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής με τον σπουδαίο μαέστρο Γιώργο Πέτρου. Στις 2/11 με το Mozart Concerto Festival, ζωντανεύουν έργα του Μότσαρτ με αυθεντικά όργανα (Κοντσέρτο για δύο πιάνα K.365 και Κοντσέρτο για φλάουτο και άρπα K.299). Στις 19/11, παρουσιάζονται δύο συμφωνικά αριστουργήματα του 1822: η «Ημιτελής» Συμφωνία του Σούμπερτ, που δεν παίχτηκε ποτέ όσο ζούσε, και η θρυλική 5η του Μπετόβεν. Στις 28/12, μια μεγάλη στιγμή της μπαρόκ μουσικής, το έργο Vespro della Beata Vergine του Moντεβέρντι παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με όργανα εποχής από την Καμεράτα, μέσα από την τολμηρή προσέγγιση στο έργο του από τον τενόρο και μαέστρο Emiliano Gonzalez Toro. Τέλος, στις 4/1, η Καμεράτα υποδέχεται το νέο έτος με μουσική της αυτοκρατορικής Βιέννης, με την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη συναυλία με βαλς της οικογένειας Στράους υπό τη διεύθυνση του Διονύση Γραμμένου.

Λεωνίδας Καβάκος | Marco Borggreve

Εκπλήξεις ετοιμάζουν και οι ορχήστρες in Residence του Μεγάρου, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (ΚΟΑ) και η Ελληνική Συμφωνική Ορχήστρα Νέων (ΕΛΣΟΝ): ανάμεσά τους η επί σκηνής συνάντηση (20/12) του κορυφαίου βιολονίστα Λεωνίδα Καβάκου με τον διακεκριμένο βιολοντσελίστα Τιμόθεο Γαβριηλίδη-Πέτριν, για μια σπάνια ερμηνεία του Διπλού Κοντσέρτου του Μπραμς, σε συνεργασία με την ΕΛΣΟΝ και τον μαέστρο Διονύση Γραμμένο.

Les Arts Florissants | Vincent Pontet

Μεγάλες ορχήστρες και μικρότερα σύνολα

●Το Δεκέμβριο έρχεται το Χριστουγεννιάτικο Ορατόριο του Γ. Σ. Μπαχ με τους κορυφαίους μπαρόκ «Les Arts Florissants» υπό τον Πολ Αγκνιου (16/12).

●Τον Ιανουάριο (28/1) το Lucerne Festival Strings συμπράττει με τον εξαίρετο βιολονίστα Αουγκουστίν Χάντελιχ.

●Τον Μάρτιο σειρά έχουν κι άλλες μεγάλες ορχήστρες: η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου με τον Πάαβο Γέρβι και τον Αλεξάντρ Καντερόφ (7/3) αλλά και η Chamber Orchestra of Europe με μαέστρο και σολίστ τον Kίριλ Γκέρσταϊν που θα ερμηνεύσουν και τα πέντε κοντσέρτα για πιάνο του Μπετόβεν.

●Τον Μάιο ακολουθεί η πολυαγαπημένη Philharmonia Orchestra υπό τον Λεωνίδα Καβάκο με τον σολίστ Κιάν Σολτάνι (9/5).

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη εμφανίσεις δύο ιστορικών κουαρτέτων εγχόρδων που συγκαταλέγονται στα σημαντικότερα σύνολα μουσικής δωματίου του 20ού αιώνα: το Borodin Quartet (19/1) και το Juilliard Quartet (23/4/2026).

Κύκλος Ραχμάνινοφ

Εναν θεματικό κύκλο αφιερώνει φέτος το Μέγαρο στον μεγάλο Ρώσο συνθέτη Σεργκέι Ραχμάνινοφ. Συμμετέχουν πέντε διακεκριμένοι Ελληνες πιανίστες: Βασίλης Βαρβαρέσος (28/11), Βασίλης Τσαμπρόπουλος (9/12), Γιώργος-Εμμανουήλ Λαζαρίδης (25.1/26), Αλεξία Μουζά (11/2/26) και Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου (26/2/2026).

Ακόμη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ της Ανοιξης (Μάρτιο/Απρίλιο του ‘26) ο Ντενίς Κοζούκιν με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών θα αποδώσουν όλα τα κοντσέρτα για πιάνο του μεγάλου Ρώσου συνθέτη και πιανίστα.

Φαντεζί... Χριστούγεννα

Ειδικά για τα «Χριστούγεννα στο Μέγαρο», από 20/12 ώς 5/1 το Μέγαρο μετατρέπεται σε οικογενειακή θεατρική όαση με το μιούζικαλ «Ο Αλαντίν και οι τρεις Χριστουγεννιάτικες Ευχές» με πρωταγωνιστή τον ZAF στον ρόλο του Αλαντίν και ξεχωριστούς συντελεστές, όπως οι Μυρτώ Κοντοβά, Σοφία Σπυράτου, Χλόη Μάντζαρη, Στέφανος Κορκολής και Γεράσιμος Ευαγγελάτος.

Κι ακόμα...

Η σειρά Jazz @ Megaron συνεχίζει και φέτος (1-18/11) με τις διεθνείς εμφανίσεις των Stacey Kent Trio και Richard Bona & Alfredo Rodriguez Trio, παράλληλα με τους σημαντικούς εκπροσώπους της ελληνικής τζαζ σκηνής.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες αλλά και σε σχολεία δίνουν όπως πάντα το «παρών» μέσα από συναυλίες, αφηγήσεις, προβολές, τη βιωματική και διαθεματική επαφή με τη μουσική.

Σπουδαίο εικαστικό «υστερόγραφο»

Και φυσικά δεν λείπουν και οι εξαιρετικές εκθέσεις στο κέντρο για τις εικαστικές τέχνες του Μεγάρου «annexM» που διευθύνει η πάντα τολμηρή Αννα Καφέτση έχοντας τρεις προτάσεις:

● Στον Κήπο του Μεγάρου (Σεπτ. ‘25-Μάιος ‘26) η Τζένη Μαρκέτου δημιουργεί ένα γλυπτικό περιβάλλον για τη συνύπαρξη ανθρώπων και μη ανθρώπινων οργανισμών με τίτλο «Folly for Songs for Funk Kinships».

● Στο πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενίας εικαστικών καλλιτεχνών «Resident M», ο φετινός προσκεκλημένος Γιώργος Δρίβας θα παρουσιάσει, σε επτά εναλλακτικούς χώρους του Μεγάρου, ένα περιπατητικό project για τα δημιουργικά όρια της Τεχνητής Νοημοσύνης στις τέχνες (Οκτ. ‘25-Ιαν. ‘26).

● Και τέλος, η έκθεση του Ανδρέα Κασάπη (Νοέμ. ‘25-Ιαν. ‘26) με ζωγραφικά έργα και κειμενικά στοιχεία επιχειρεί μια αντισυμβατική παρέμβαση στη συζήτηση για τις άγριες συγγένειες ανθρώπινων και μη ανθρώπινων οργανισμών.