Τεχνόπολη: ξεκινά απόψε η εκρηκτική γιορτή της heavy metal μουσικής

Το Rock Hard Festival Greece έρχεται σήμερα και αύριο, 12-13 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων! Ενα διήμερο με πολύ δυνατά ονόματα της heavy metal μουσικής, πολλές παγκόσμιες αποκλειστικότητες, που έρχονται για τα 20 χρόνια της ελληνικής έκδοσης αυτού του διεθνούς franchise.

«Ναυαρχίδα» του φεστιβάλ δεν είναι άλλη από τη μοναδική σε όλο τον κόσμο εμφάνιση του κορυφαίου doom metal συγκροτήματος των Candlemass, με τον «καλόγερο» Messiah Marcolin πίσω από το μικρόφωνο. Αυτό θα συμβεί στις 13 Σεπτεμβρίου, μία και μοναδική φορά ύστερα από 20 ολόκληρα χρόνια, για να γιορτάσουν την 40ή επέτειό τους ως γκρουπ. Ολη η παρουσία τους στη χώρα μας, μάλιστα, θα βιντεοσκοπηθεί και θα γίνει ντοκιμαντέρ.

Να πάρουμε τα πράγματα όμως με τη σειρά. Headliners της πρώτης ημέρας, απόψε, θα είναι οι Σουηδοί metallers, Hammerfall, που θα έρθουν στη χώρα μας για πρώτη φορά με ολόκληρο το stage set τους, για να μας παρουσιάσουν τις μεγάλες τους επιτυχίες. Πριν από αυτούς, θα έχουμε τους θρυλικούς Overkill, που θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα απευθείας από την Αμερική για μία και μοναδική εμφάνιση, ύστερα από 13 χρόνια απουσίας, έχοντας πάρα πολύ κόσμο που αδημονεί να δει τον Booby «Blitz» Elsworth και την παρέα του. Την ίδια μέρα θα είναι οι συμπατριώτες μας Innerwish, ένα από τα σημαντικότερα σχήματα με εικοσάχρονη καριέρα κι έναν σπουδαίο δίσκο στις αποσκευές τους, το all-female σχήμα των Cobra Spell από την Ολλανδία (πιθανώς και να είναι η πρώτη εμφάνιση τέτοιου είδους metal σχήματος στην Ελλάδα) και οι επίσης ελπιδοφόροι Ελληνες Ganzi Gun.

Αύριο Σάββατο, εκτός από τους Candlemass, θα είναι ο πρώην κιθαρίστας του Ozzy Osbourne, Gus G (Firewind), με μια μπάντα που αποτελείται από εκλεκτούς φίλους του, για μία και μοναδική εμφάνιση παγκοσμίως. Οι φίλοι του είναι ο Ronnie Romero (Rainbow), ο David Ellefson (ex-Megadeth) και οι Roy Khan και Tore Ostby (Conception). Αλλη μία επανασύνδεση, αυτή τη φορά των Γερμανών power metallers Heavens Gate, που θα πατήσουν το συναυλιακό σανίδι 26 χρόνια μετά την τελευταία τους συναυλία, μοιραζόμενοι το set τους με τους Masters Of Ceremony, του κιθαρίστα τους και διάσημου παραγωγού Sascha Paeth. Την ίδια μέρα παίζουν οι Σουηδοί doomsters The Crypt, με τη μοναδική σκηνική παρουσία της frontwoman, Pepper Potemkin, και οι «δικοί μας», epic metallers, Battleroar.

Εκτός των άλλων, θα υπάρχουν και δύο special VIP ακουστικά σόου, από μέλη των Νορβηγών Conception (Khan / Ostby) και των Σουηδών Pain Of Salvation (Gildenlow / Hallgren). Οσοι επιλέξουν αυτού του είδους το εισιτήριο, εκτός από την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυτά τα σόου, θα πάρουν ένα συλλεκτικό μπλουζάκι, μία τσάντα με δώρα, πρόσβαση σε VIP bar / VIP area και φυσικά τη δυνατότητα να μπουν νωρίτερα στον χώρο το Σάββατο.

Ολοι θα έχουν την ευκαιρία να χαιρετήσουν και να βγάλουν φωτογραφίες με τα αγαπημένα τους σχήματα, αφού θα ανακοινωθούν οι ώρες του signing session / meet n’ greet, ενώ θα υπάρχουν και τρεις εκδόσεις picture disc από τους Candlemass, Overkill και The Crypt διαθέσιμες μόνο σε όσους έρθουν στο φεστιβάλ. Να υπολογίζετε ότι θα υπάρχει μπόλικο merchandise και από τα συγκροτήματα και από το ίδιο το φεστιβάλ και φυσικά μπόλικη καλή διάθεση, άνθρωποι από 40 διαφορετικές χώρες του κόσμου (ακόμη και από την Αυστραλία, τη Σαουδική Αραβία, τη Χιλή και το Μεξικό) και κλήρωση για μία ηλεκτρική κιθάρα Jackson, του Gus G, από έναν διαγωνισμό που τρέχει στα social media.

Το Rock Hard Festival Greece ήρθε για να γίνει ένα φεστιβάλ που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, δύο συνεχόμενες μέρες, στον ίδιο χώρο, με πολύ εύκολη πρόσβαση και πολλά πράγματα που συμβαίνουν στα ευρωπαϊκά φεστιβάλ, αλλά απουσιάζουν από τα εγχώρια.

INFO: Εισιτήρια πωλούνται από το more.com. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση, το line up, τα εισιτήρια, όλα τα events και φυσικά τις ώρες εμφάνισης, μπορείτε να μπείτε στο www.rockhardfestival.gr