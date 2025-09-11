3+1 παραστάσεις με τη «φωνή» του Χρόνη Μίσσιου

Toν λόγο του αγωνιστή συγγραφέα Χρόνη Μίσσιου (1930-2012) φέρνει η Εναλλακτική Σκηνή της Λυρικής στους χώρους της αλλά και εκτός αυτών, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία της με το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας και το Φεστιβάλ Φιλίππων. Συγκεκριμένα, θα φιλοξενήσει τρεις παραγωγές του φετινού 68ου Φεστιβάλ Φιλίππων σε εναλλακτικούς χώρους της ΕΛΣ και μια τέταρτη θα παρουσιαστεί εν πλω κατά τη διαδρομή Πειραιάς - Αίγινα, μετατρέποντας το πλοίο σε σκηνικό χώρο και το ταξίδι σε εμπειρία.

Καθώς η φετινή διοργάνωση του Φεστιβάλ ήταν αφιερωμένη στο έργο και τη ζωή του λογοτέχνη και αντιστασιακού από την Καβάλα Χρόνη Μίσσιου, οι παραστάσεις αναπτύσσονται σε ανοιχτό διάλογο με το έργο του, μεταφέροντας τον λόγο του, συνδέοντάς το με τη μουσική και την περφόρμανς για να καταλάβουν τον χώρο και να απευθυνθούν στο κοινό..

■ (Δέντρο)²: βασισμένο σε κείμενα του Χρόνη Μίσσιου και της Σούχας Μπεσάρα, είναι η ιστορία δύο νέων ανθρώπων, παγιδευμένων σε διαφορετικούς... εγκλεισμούς, εσωτερικούς και εξωτερικούς και σε αναζήτηση της έννοιας της ελευθερίας. Κοινός τόπος ένας εμφύλιος πόλεμος και ο βίαιος αποκλεισμός τους σε διαφορετικές χώρες και εποχές, σε έναν κόσμο όπου η πραγματικότητα και η φαντασία συγχέονται, συζητούν, αντιπαρατίθενται και διαπραγματεύονται έννοιες όπως η μνήμη, το σώμα, η ζωή, ο θάνατος.

Η παράσταση αξιοποιεί δραματουργικά το νευρολογικό φαινόμενο «prisoner’s cinema», κατά το οποίο ο εγκέφαλος, σε συνθήκες απόλυτης σκοτάδωσης και στέρησης, προβάλλει στον αμφιβληστροειδή χιτώνα φωτεινές εικόνες από αφηρημένα χρώματα έως ολοκληρωμένες σκηνές, μια οπτική ψευδαίσθηση –φυγή από την επώδυνη πραγματικότητα– κατά τη διάρκεια της οποίας ξετυλίγονται κομμάτια της ζωής του κρατουμένου, αφήνοντας μετέωρο το ερώτημα κατά πόσο η φαντασία είναι καταφύγιο, δρόμος διαφυγής ή παγίδα.

● Σύλληψη, σκηνοθεσία: Βασίλης Αποστολάτος | Δραματουργία: Ζωή Ξανθοπούλου | Σκηνικό, σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Αποστολάτος | Μουσική: Μιχάλης Παρασκάκης | Ερμηνεύουν: Αναστάσης Γεωργούλας, Δανάη-Αρσενία Φιλίδου | (Παρασκήνιο ΕΛΣ - ΚΠΙΣΝ 12-14/9 στις 18.00).

■ «Το αλάθητο μιας (1) μαργαρίταΣ, Κάθε σπόρος έχει τη δύναμη να γίνει δέντρο» σε κείμενο του Χρόνη Μίσσιου. Το έργο αφηγείται τα όνειρα και τις ματαιώσεις ενός ρομαντικού αγωνιστή. Με τις αγωνίες του σε πρώτο φόντο: Τι συμβαίνει όταν όλα όσα πίστεψες μοιάζουν να ανατρέπονται; Και αν το κλειδί δεν σε περιμένει τελικά κάτω από το γεράνι;

Με εργαλεία το σώμα, τη φωνή και τη μουσική, φέρνει στη σκηνή την πορεία του αγωνιστή που, αντιμαχόμενος το καταπιεστικό σύστημα που συνθλίβει τον άνθρωπο, περνώντας μέσα από βασανιστήρια και φυλακές, έφτασε να δει το όνειρό του να γκρεμίζεται. Τον παρακολουθούμε να χάνει σταδιακά κάθε πίστη σε ό,τι παλιά του έδινε δύναμη και να καταλήγει στο λυκόφως της ζωής του σε μια νέα, διαφορετική ιδεολογία, που ίσως να του δώσει τις απαντήσεις που αναζητούσε, καταφεύγοντας στην τρυφερότητα, στον ρομαντισμό, στη φύση και στον έρωτα ως παράγοντες της ανθρώπινης ευτυχίας (αίθουσα Ορχήστρας ΕΛΣ 12-14/9 στις 19.30).

● Σκηνοθεσία: Σόνια Καλαϊτζίδου, Μάριος Κρητικόπουλος | Δραματουργία, δραματουργική επεξεργασία: Σόνια Καλαϊτζίδου, Ομάδα Rodez | Μουσική, μουσικός επί σκηνής: Νικήτας Κίσσονας | Επιμέλεια κίνησης: Νικόλας Χατζηβασιλειάδης | Σκηνικά, σχεδιασμός φωτισμών: Βασίλης Αποστολάτος | Κοστούμια: Αλεξάνδρα-Αναστασία Φτούλη | Κατασκευή μάσκας: Δήμητρα Καίσαρη | Ερμηνεύουν: Νίκος Γιαλελής, Μάριος Κρητικόπουλος, Ανθή Σαββάκη, Ηλέκτρα Σαρρή.

■ Η εν πλω παράσταση/εμπειρία για τις επιθυμίες που δεν έπιασαν λιμάνι «(Ολα) όσα αφήνουμε πίσω για ένα αύριο που δε θα έρθει ποτέ» με έμπνευση από τις αλήθειες που εκφράζονται στο έργο του Χρόνη Μίσσιου. «Χωρίσαμε τη μέρα σε πτώματα στιγμών, σε σκοτωμένες ώρες που θα τις θάβουμε μέσα μας, μέσα στις σπηλιές του είναι μας, στις σπηλιές όπου γεννιέται η ελευθερία της επιθυμίας, και τις μπαζώνουμε με όλων των ειδών τα σκατά και τα σκουπίδια που μας πασάρουν σαν “αξίες”, σαν “ηθική“, σαν «πολιτισμό”. Κάναμε το σώμα μας ένα απέραντο νεκροταφείο δολοφονημένων επιθυμιών και προσδοκιών, αφήνουμε τα πιο σημαντικά, τα πιο ουσιαστικά πράγματα... Ολα, όλα τα αφήνουμε για το αύριο που δε θα ’ρθει ποτέ...», έγραφε ο ίδιος.

Στο πλοίο που συνδέει τον Πειραιά με την Αίγινα θα παρασταθεί μια ωδή σε όσα δεν τολμήσαμε, τις πικρές αλήθειες που μοναδικά αποτύπωσε στο έργο του ο Μίσσιος: τις επιθυμίες που μείνανε μισοειπωμένες, τις λέξεις που δε βρήκαν ποτέ στόμα για να ειπωθούν, τα βλέμματα που στράφηκαν αλλού. Σε όλα εκείνα που δεν ζήσαμε – αλλά και σε όσα μπορούμε ακόμη να ζήσουμε. Ενα ταξίδι-εμπειρία για να συναντήσουμε έναν εαυτό που πήρε άλλη διαδρομή, που βρίσκεται σε άλλη φάση, που ζει μια άλλη ζωή, που φωτίζεται κάτω από άλλο φως, σαν μια χειρονομία προς το άπιαστο.

● Σύλληψη, σκηνοθεσία: Μάριος Κακουλλής | Κείμενο, συνεργάτιδα δραματουργός: Ερι Κύργια | Μουσική: Ανδρέας Βαλαχής | Ερμηνεύουν: Συμεών Κωστάκογλου, Αναστάσης Γεωργούλας, Γιώργος Ζιάκας, Θοδωρής Βράχας, Σπύρος Μπόσγας, Γεωργία Ζαχαριάδη (Plastelíne)

Μουσικό live στο κατάστρωμα

15/9: Κώστας Χρήστου, Θωμάς Παπαθανάσης, Στέφανος Κεράνης (μπουζούκι), Ζήσης Μεζίλης (πλήκτρα)

16/9: Μιχάλης Καλογεράκης (κιθάρα, φωνή), Παντελής Καλογεράκης (φωνή)

■ «Πέτρα + Νήμα + Καρδιά = Μια σκηνική ονειροφαντασία με αφορμή το Παγγαίο». Μια σκηνική μυθοπλασία μεταξύ σύγχρονου χορού, θεάτρου και περφόρμανς, που αντλεί υλικό από τον μυθικό και φυσικό κόσμο του Παγγαίου Ορους – τη διονυσιακή παράδοση, τις μεταμορφώσεις του τοπίου και τα τοπικά έθιμα όπως των Αράπηδων και της Μπάμπως. Σε αυτό το ατμοσφαιρικό τοπίο αναπτύσσεται μια σκηνική γλώσσα που εμπνέεται από τη μη ανθρωποκεντρική σκέψη της Ρόζι Μπραϊντότι, φαντάζεται έναν κόσμο ισότιμης συνύπαρξης ανθρώπινων και μη ανθρώπινων όντων για να συνδεθεί έτσι με το σύμπαν του Χρόνη Μίσσιου, τη δύναμη της συλλογικής μνήμης και την ανάγκη για επανασύνδεση με το φυσικό περιβάλλον.

● Σύλληψη, σκηνοθεσία, κείμενα, σχεδιασμός φωτισμών: Μιχάλης Αγγελίδης | Μουσική, ηχητικός σχεδιασμός: Νίκος Σωτηρέλης | Σκηνικό, κοστούμια, ειδικές κατασκευές: Αφροδίτη Ψυχούλη | Ερμηνεύουν: Μιχάλης Αγγελίδης, Δημήτρης Γαλανάκης | Συμμετέχει χορός γυναικών (Παρασκήνιο ΕΛΣ 12-14/9 στις 21.00).

Πληροφορίες: Εισιτήρια παραστάσεων στην ΕΛΣ 10 ευρώ, ενιαίο εισιτήριο για τις τρεις παραστάσεις 20 ευρώ. Εισιτήριο για την παράσταση εν πλω 20 ευρώ – εκ των οποίων 8 ευρώ αντιστοιχούν στο εισιτήριο της παράστασης και 12 ευρώ στο εκπτωτικό ακτοπλοϊκό εισιτήριο, τα οποία καταβάλλονται ξεχωριστά. Με την αγορά του εισιτηρίου της παράστασης εν πλω εξασφαλίζεται η κράτηση για το εκπτωτικό ακτοπλοϊκό εισιτήριο. Προπώληση: ταμεία Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ΚΠΙΣΝ (τηλ.: 2130885700) www.nationalopera.gr | Ομαδικές πωλήσεις: 2130885742 • www.ticketservices.gr & Εκδοτήρια Ticket Services (Πανεπιστημίου 39)