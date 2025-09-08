Ο Κώστας Χατζής τραγουδά στο νεοκλασικό σπίτι του Καραγάτση

Η Κυψέλη και η Πλατεία Αμερικής υποδέχονται για πρώτη φορά τον Κώστα Χατζή, στον δροσερό κήπο της «Αλεξάνδρειας», το ιστορικό νεοκλασικό αρχοντικό σπίτι του συγγραφέα Μ. Καραγάτση.
«Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει»
Ο σπουδαίος τραγουδοποιός Κώστας Χατζής, γνωστός για τη μοναδική του φωνή και τις διαχρονικές του επιτυχίες, έρχεται για πρώτη φορά στην περιοχή της Κυψέλης για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά.
Η κιθάρα του είναι η προέκταση της ψυχής του που αντικαθιστά μια πλήρη ορχήστρα. Οι μνήμες θα ξυπνήσουν και τα συναισθήματα θα απογειωθούν μέσα από ένα ταξίδι δημιουργίας επτά συγκλονιστικών δεκαετιών.
Μαζί του, η εξαιρετική ερμηνεύτρια Δανιέλα, η οποία θα χαρίσει στο κοινό υπέροχες στιγμές με τη ζεστή φωνή της και την ερμηνευτική της ευαισθησία.
Φιλική συμμετοχή η Ηλέκτρα, με το ιδιαίτερο ηχόχρωμα, την ξεχωριστή σκηνική παρουσία και το έντονο καλλιτεχνικό αποτύπωμα.
Την συνοδεύει στο πιάνο ο μαέστρος Γιώργος Παλαιοκαστρίτης.
► Πληροφορίες: Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 20:30, Πολυχώρος Τέχνης «Αλεξάνδρεια», Σπάρτης 14 πλ. Αμερικής. Είσοδος: 18 ευρώ. Κρατήσεις: 2121007079 - 6944945710 - 6944722716.
