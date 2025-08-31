Αθήνα, 29°C
Κυριακή, 31 Αυγούστου, 2025
Propylaia_Synavlia_Gaza_1020_1
Λεωνίδας Βατικιώτης

Τα Προπύλαια «πλημμύρισαν» τραγούδια για τη Γάζα

ΜΟΥΣΙΚΗ - ΧΟΡΟΣ
efsyn.gr
Δεκάδες καλλιτέχνες ανεβαίνουν στη σκηνή και με τη μουσική τους στέλνουν το μήνυμα ότι η γενοκτονία πρέπει να εμποδιστεί και η αλληλεγγύη να νικήσει.

Πολύ μαζική πολιτική συγκέντρωση και συναυλία βρίσκεται σε εξέλιξη στα Προπύλαια στο κέντρο της Αθήνας για τη στήριξη του Global Sumud Flotilla, του κινήματος το οποίο αναχώρησε από τη Βαρκελώνη, και που θα επιχειρήσει να σπάσει το μπλόκο του Ισραήλ στη Γάζα.

Λεωνίδας Βατικιώτης

Στο πλαίσιο της συγκέντρωσης μιλούν άνθρωποι που συμμετείχαν σε προηγούμενες αποστολές σπασίματος του αποκλεισμού, καθώς και εκπρόσωποι παλαιστινιακών οργανώσεων, ενώ παρεμβάσεις γίνονται από κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς που στηρίζουν τον αγώνα της Παλαιστίνης. Αμέσως μετά τις τοποθετήσεις ξεκίνησε συναυλία με τη συμμετοχή των:

  • Los Tre,
  • Δημήτρη Μητσοτάκη,
  • Sandazhinia,
  • Νένας Βενετσάνου,
  • Αργυρώς Καπαρού,
  • Σταύρος Σιόλας,
  • RATIONALISTAS,
  • Νίκος Ξύδης,
  • Πάνου Βλάχου,
  • Τζώρτζιας Κεφαλά (ΜΠΛΕ),
  • Σπύρου Γραμμένου,
  • Κωνσταντίνου Πουλή,
  • Lost Bodies,
  • Sourloulou,
  • Aggelina,
  • Εισβολέα,
  • Ελένης Τσαλιγοπούλου,
  • Πύρινης Λαίλαπας και
  • Αλεξάνδρας Μάγκου.
Χρήστος Αβραμίδης

Στην ορχήστρα συμμετέχουν οι: Αντωνία Τσολάκη, Νίκος Ξύδης, Αλέξανδρος Κούρος και Ηρακλής Παχίδης.

Στον χώρο συγκεντρώνονται και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία θα δοθούν στα πλοία που θα πλεύσουν προς τη Γάζα για να δοθούν στον παλαιστινιακό λαό.

Τα Προπύλαια «πλημμύρισαν» τραγούδια για τη Γάζα

