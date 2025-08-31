Τα Προπύλαια «πλημμύρισαν» τραγούδια για τη Γάζα

Πολύ μαζική πολιτική συγκέντρωση και συναυλία βρίσκεται σε εξέλιξη στα Προπύλαια στο κέντρο της Αθήνας για τη στήριξη του Global Sumud Flotilla, του κινήματος το οποίο αναχώρησε από τη Βαρκελώνη, και που θα επιχειρήσει να σπάσει το μπλόκο του Ισραήλ στη Γάζα.
Στο πλαίσιο της συγκέντρωσης μιλούν άνθρωποι που συμμετείχαν σε προηγούμενες αποστολές σπασίματος του αποκλεισμού, καθώς και εκπρόσωποι παλαιστινιακών οργανώσεων, ενώ παρεμβάσεις γίνονται από κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς που στηρίζουν τον αγώνα της Παλαιστίνης. Αμέσως μετά τις τοποθετήσεις ξεκίνησε συναυλία με τη συμμετοχή των:
- Los Tre,
- Δημήτρη Μητσοτάκη,
- Sandazhinia,
- Νένας Βενετσάνου,
- Αργυρώς Καπαρού,
- Σταύρος Σιόλας,
- RATIONALISTAS,
- Νίκος Ξύδης,
- Πάνου Βλάχου,
- Τζώρτζιας Κεφαλά (ΜΠΛΕ),
- Σπύρου Γραμμένου,
- Κωνσταντίνου Πουλή,
- Lost Bodies,
- Sourloulou,
- Aggelina,
- Εισβολέα,
- Ελένης Τσαλιγοπούλου,
- Πύρινης Λαίλαπας και
- Αλεξάνδρας Μάγκου.
Στην ορχήστρα συμμετέχουν οι: Αντωνία Τσολάκη, Νίκος Ξύδης, Αλέξανδρος Κούρος και Ηρακλής Παχίδης.
Στον χώρο συγκεντρώνονται και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία θα δοθούν στα πλοία που θα πλεύσουν προς τη Γάζα για να δοθούν στον παλαιστινιακό λαό.
"Ερχόμαστε από αέρα, θάλασσα, στεριά με την #Παλαιστινη ως τη λευτεριά"— Chris Avramidis (@chris_avramidis) August 31, 2025
Τα Προπύλαια γεμίζουν με χιλιάδες ανθρώπους που δείχνουν την αλληλεγγύη τους στην Παλαιστίνη.#antireoort pic.twitter.com/Kqg6qiPYWi
