Εξοχος Ραβέλ με ελληνική υπογραφή

Υπάρχουν φορές που κάποιες δυνατές εκπλήξεις έρχονται να αλλάξουν ριζικά τον τρόπο που έχουμε καταλήξει να αντιλαμβανόμαστε και να αξιολογούμε τα μουσικά πράγματα. Μια τέτοια έκπληξη ήταν η ηχογράφηση των πιανιστικών απάντων του Μορίς Ραβέλ (1875-1937) από τον Κωνσταντίνο Δεστούνη. Πρόκειται για καταγραφή βαθιά επεξεργασμένων ερμηνειών τις οποίες ο ταλαντούχος 34χρονος Ελληνας σολίστας είχε παρουσιάσει ζωντανά σε δύο διαδοχικά ρεσιτάλ πέρυσι, στο Ωδείο Αθηνών (30/3/2024, 9/11/2024).

Στιγμιότυπο από το ρεσιτάλ του Δεστούνη στο Ωδείο Αθηνών

Η ηχογράφηση έχει γίνει στην αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος» του κρατικού Μεγάρου Μουσικής το περασμένο φθινόπωρο. Η διπλή έκδοση της εταιρείας Piano Classics / Brilliant Classics B.V. [PCL.10336] περιλαμβάνει όλα τα μείζονα έργα. Το πρώτο CD περιλαμβάνει τον περίφημο «Γκασπάρ της Νύχτας», τα «Καθρεφτίσματα» («Mirroirs») και τα «Ευγενικά και συναισθηματικά βαλς». Το δεύτερο ξεκινά με τα «Παιχνίδια του νερού» («Jeux d’Eau»), τη «Σονατίνα», το «Αφιέρωμα στον Κουπρέν» και την επίσης πασίγνωστη και δημοφιλή «Παβάνα για μια νεκρή ινφάντα» και ολοκληρώνεται με άλλα επτά σύντομα, πρώιμα και ύστερα κομμάτια.

Συνολική διάρκεια δύο ώρες και 11΄. Γραμμένα τα περισσότερα κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα και παρότι μάλλον λίγα, τα πιανιστικά του Ραβέλ διέπονται συχνά από το ιδιοσυγκρασιακά φιλήδονο πνεύμα και τον ονειροπόλο ευδαιμονισμό των χρόνων πριν τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική και, βεβαίως, κατέχουν δίκαια κεντρικές θέσεις στη εργογραφία του οργάνου.