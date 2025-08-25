Ο Σεπτέμβριος ξεκινά με (μουσική) καταιγίδα

Ε ναι, το ξέρουμε, εφόσον λειτουργεί πια ως άτυπος κανόνας: τον Αύγουστο εκεί γύρω στις 15, λίγο πριν ή μετά, φεύγουν οι περισσότεροι (όσοι μπορούν τέλος πάντων) για διακοπές και ακριβώς αυτό το διάστημα κάνουν διάλειμμα και οι πολιτιστικές «προτάσεις» στο κλεινόν άστυ. Η πολιτιστική δραστηριότητα μεταφέρεται σε φεστιβάλ και δράσεις ανά την Ελλάδα και η Αθήνα... «αργεί». Διανύουμε όμως την τελευταία εβδομάδα αυτής της παράξενης ησυχίας στην οποία –καθώς οι εκδρομείς σταδιακά επιστρέφουν– συναυλίες και θεάματα υπολειτουργούν. Τον Σεπτέμβριο όμως...

Ηδη ο μήνας από την ερχόμενη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου μπαίνει πολύ δυναμικά, όχι απλώς με «πρωτοβρόχια», αλλά με μια καταιγίδα προτάσεων. Να ρίξουμε εγκαίρως μια ματιά ώστε να οργανωθούμε σε ό,τι θα φέρει η εβδομάδα από την 1η έως τις 7 Σεπτεμβρίου; Ιδού:

Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου

● Xρήστος Λεοντής, «Αριστοφάνεια» στο Ηρώδειο (21.00)

Ο μεγάλος συνθέτης, που έχει γράψει μερικά από τα σπουδαιότερα έργα του για θεατρικές παραστάσεις, εμπνέεται, παρουσιάζει και διευθύνει επί σκηνής ένα μεγάλο λαϊκό πανηγύρι στο οποίο ο «Αριστοφάνης» (ο Σταμάτης Κραουνάκης δηλαδή που τον υποδύεται) σχολιάζει γεγονότα της εποχής του, αρκετά από τα οποία έχουν... ύποπτες ομοιότητες με σημερινές καταστάσεις.

Χρήστος Λεοντής

Η αριστοφανική παρλάτα διανθίζεται εμβόλιμα από τη μουσική που έχει γράψει ο Λεοντής για ιστορικές παραστάσεις κωμωδιών του Αριστοφάνη (Αχαρνείς, Πλούτος, Εκκλησιάζουσες, Σφήκες, Ιππείς, Λυσιστράτη, Ειρήνη) από το Θέατρο Τέχνης και του Εθνικό Θέατρο στην Επίδαυρο. Ερμηνεύουν: Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Ιωάννα Φόρτη, Αγγελική Τουμπανάκη, Πέτρος Δαμουλής και η Klavdia.

Συμμετέχουν δύο Ορχήστρες (οι Λαϊκή Ορχήστρα Χρήστου Λεοντή & Polis Ensemble) και τρεις Χοροί, αποτελούμενοι από τους σπουδαστές της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κουν, το Φωνητικό σύνολο «Διαφωνία» και τη Xορωδία του CGS (Εκπαιδευτήρια Κωστέα – Γείτονα), η οποία θα συνοδεύσει την Klavdia στο «Τραγούδι της Ειρήνης». Τα κείμενα είναι της Ευανθίας Στιβανάκη και του Σταμάτη Κραουνάκη, η χοροθεσία και οι ψωτισμοί του Κωστή Καπελώνη και η ενδυματολογική επιμέλεια της Κατερίνας Σωτηρίου.

Εισιτήρια: 70, 60, 50, 40, 30, 20, 15, 10 και 5 ευρώ (ΑμεΑ). Προπώληση more.com

● Την ίδια μέρα η Μαρίζα Ρίζου θα είναι (20.30) στο «Αλσος» (Ευελπίδων 4, Πεδίον του Αρεως) με το υλικό του καινούργιου της δίσκου «Μήπως να κάνουμε μια παύση;», τα παλαιότερα τραγούδια της και την 8μελή μπάντα της. Εισιτήρια: 30, 25, 18, 15 ευρώ. Προπώληση more.com

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

● Μάνος Χατζιδάκις, «Ο Μεγάλος Ερωτικός – Δεκαπέντε Εσπερινοί», Ηρώδειο (21.00)

Η βραδιά με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι εξασφαλίζει μία όλο και σπανιότερη ευκαιρία, ναακουστούν «ζωντανά» δύο από τα δημοφιλέστερα και πιο αγαπημένα έργα του. Στον Μεγάλο Ερωτικό τραγουδούν ο Αλκίνοος Ιωαννίδης και η Μαρία Κωστράκη, ενώ συμμετέχει η χορωδία του Δήμου Αθηναίων. Παίζουν οι μουσικοί Σοφία Ταμβακοπούλου, Φρίξος Μόρτζος – πιάνο, Γιώργος Τοσικιάν - κιθάρα, Αριστείδης Χατζησταύρου - κιθάρα, λαούτο, Τάκης Καπογιάννης - κοντραμπάσο, Γωγώ Ξαγαρά - άρπα, Διονύσης Βερβιτσιώτης - βιολί, Αλέξανδρος Μποτίνης - τσέλο, Βιβή Γκέκα - μαντολίνο. Αντιστοίχως στους Δεκαπέντε Εσπερινούς παίζουν οι

Λευτέρης Μιχαλόπουλος - πιάνο, Γιώργος Τοσικιάν, Αριστείδης Χατζησταύρου - κιθάρα, Τάκης Καπογιάννης - κοντραμπάσο, Γωγώ Ξαγαρά - άρπα. Τη μουσική διεύθυνση έχει ο Λουκάς Καρυτινός και την καλλιτεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Χατζιδάκις.

Εισιτηρια: 120, 100, 75, 60, 55, 40 ευρώ. Προπώληση more.com

● Από τον Μίκη Θεοδωράκη στον Απόστολο Καλδάρα, Θέατρο Βράχων (21.00)

Εχουμε ξαναγράψει γι’ αυτή τη μεγάλη λαϊκή συναυλία στην οποία, με πρωτοβουλία της Μαργαρίτας Θεοδωράκη και του Κώστα Καλδάρα, θα συναντηθούν οι δύο ξεχωριστοί, σπουδαίοι μουσικοί κόσμοι του Μίκη Θεοδωράκη και του Απόστολου Καλδάρα. Θα ακουστούν τα ωραιότερα και γνωστότερα τραγούδια των δύο συνθετών, τα πιο αγαπημένα, λαϊκά, ζεϊμπέκικα, αλλά και ερωτικά και λυρικά του Απόστολου Καλδάρα: «Ονειρο απατηλό», «Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι», «Μικρά Ασία», «Οποια και να ’σαι», «Συ μου χάραξες πορεία» κ.ά., και τα πιο λαϊκά από τα αριστουργήματα του Μίκη Θεοδωράκη: «Δραπετσώνα», «Το φεγγάρι κάνει βόλτα», «Μαργαρίτα Μαργαρώ», «Βάρκα στο γιαλό», «Στρώσε το στρώμα σου», «Περιγιάλι», «Μυρτιά» κ.ά. Με την Ορχήστρα «100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης» τραγουδούν: Βασίλης Λέκκας, Στέλιος Διονυσίου, Σοφία Παπάζογλου, Παναγιώτης Πετράκης, Αγγελος Θεοδωράκης. Συμμετέχουν οι Τεκετζήδες - μουσικοί του δρόμου. Εκτακτη εμφάνιση: Κώστας Καλδάρας. Καλλιτεχνική διεύθυνση: Μαργαρίτα Θεοδωράκη. Εισιτήρια: 15 € προπώληση | 18 € ταμείο (το βράδυ της συναυλίας) Προπώληση: more.com Γραφείο Φεστιβάλ Βράχων - Κύπρου 50, 11.00-15.00) | τηλ.: 210-7609028, Παλαιό Δημαρχείο Υμηττού - Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου | τηλ.: 6937888290.

● Πέμπτη ακρόαση της Μικρής Αρκτου - Τεχνόπολη (20.00)

Ο θεσμός των ακροάσεων νέων δημιουργών από τη Μικρή Αρκτο του Παρασκευά Καρασούλου επιστρέφει, έχοντας αναδείξει πρώτος, σε 23 χρόνια διαδρομής μέχρι εδώ, ονόματα όπως οι Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Ζαχαρίας Καρούνης, Νατάσσα Μποφίλιου, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Θέμης Καραμουρατίδης, Δημήτρης Μαραμής, Κώστας Τσίρκας, Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης κ.ά. Στη συναυλία της επόμενης Τρίτης συστήνονται 15 νέες και νέοι ερμηνευτές και 27 καινούργια και σημαντικά τραγούδια με τις υπογραφές ισάριθμων νέων τραγουδοποιών και συνθετών/τριών, όσοι ξεχώρισαν δηλαδή μεταξύ των 600 νέων δημιουργών κι ερμηνευτών που πήραν μέρος στη φετινή 5η Ακρόαση.

Θα είναι εκεί με τα τραγούδια τους οι δημιουργοί:

Λουκία Ανάγνου, Εβίτα Ανδριοπούλου, Δημήτρης Αραβαντινός, Γιώργος Δρούγκας, Κωνσταντίνος Καλλίας, Μαρίνα-Κυριακή Καλλιφατίδου, Γιώργος Καλογερόπουλος, Χρήστος Κατσίδης, Ευγένιος Κλιμ, Χρύσα Κωττάκη, Γιώργος Λιάρος, Τάσος Λούκος, Μάριος Μάκρας, Νικόλας Μαλιώρας, Θάνος Μάρκος, Κυριάκος Μιχαηλίδης, Νίκος Παπαντώνης, Στέλλα-Μαρία Πουλή, Δέσποινα Πραφτσιώτη, Κωνσταντίνος Προκόπης, Γιώργος Ρήγας, Πέτρος Σολωμού, Φλωρεντία Τασιάνη, Προκόπης Τσουκαρέλλης, Πολύβιος Χριστοφής, Ντορίτα Χωραφά, Χριστίνα Ψύχα.

Τα τραγούδια των νέων δημιουργών θα ερμηνεύσουν οι διακριθέντες ερμηνευτές:

Βιολέττα Γαλανοπούλου, Πάρης Γαρός, Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης, Ιωάννα Γκέλλη, Χρήστος Γκρόζος, Αρης Δελαγραμμάτικας, Μαρία Ζουμποπούλου, Ευγένιος Κοψαχείλης, Αλεξάνδρα Μάγκου, Γρηγορία Μεθενίτη, Κωνσταντίνος Μπεφάνης, Μαρία Νικοθόδη, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Ελεάνα Πάσχου, Μιχάλης Τσομπάνογλου.

Θα τους καλωσορίσουν οι Γεράσιμος Ευαγγελάτος, Θέμης Καραμουρατίδης, Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης, Απόστολος Κίτσος, Δήμητρα Σελεμίδου, Σπύρος Παρασκευάκος, Θοδωρής Νικολάου.

Τη συναυλία θα παρουσιάσουν η Μαργαρίτα Μυτιληναίου και ο Ξενοφών Ραράκος.

Την ενορχήστρωση των νεών τραγουδιών και τη διεύθυνση της ορχήστρας επιμελείται ο συνθέτης Χρίστος Θεοδώρου. Την καλλιτεχνική επιμέλεια της συναυλίας υπογράφει ο Παρασκευάς Καρασούλος.

Η είσοδος είναι ελεύθερη – αυστηρά με δελτία εισόδου μέσω ticketmaster

Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

● Ξεκινά ξανά στο «Αλσος» η «Ταράτσα του Φοίβου» με καλεσμένους αυτή τη φορά τους Γιώργο Καπουτζίδη και Sophie Lies.

● Μανώλης Μητσιάς - Γιώτα Νέγκα, ενώνουν δυνάμεις και ρεπερτόριο στο Κηποθέατρο Παπάγου (21.00). Εισιτήρια: 20, 17, 15 ευρώ. Προπώληση: ticketservices.gr

● Ο Γιώργος και ο Νίκος Στρατάκης στην Τεχνόπολη (21.00). Τα αδέλφια Στρατάκη και η 10μελής ορχήστρα τους φέρνουν την Κρήτη στην Αθήνα. Εισιτήρια 13 ευρώ. Προπώληση: ticketservices.gr

● Ο Σάκης Ρουβάς στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού (21.00). Ο Ρουβάς επιστρέφει στον… τόπο του «εγκλήματος» του 2022 (επί κορονοϊού είχε, αν θυμάστε, τραγουδήσει με πρωτοβουλία του τότε δημάρχου Κώστα Μπακογιάννη παραμονή Πρωτοχρονιάς ένα 20λεπτο, χωρίς κοινό), αλλά αυτή τη φορά με κανονικές συνθήκες. Τιμές εισιτηρίων: 20 ευρώ Γενική Είσοδος, 30 ευρώ Golden Standing Arena. Προπώληση: ticketservices.gr

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

● ΣΤΕΛΙΟΣ - Η Ελλάδα τραγουδάει τον μεγάλο Στέλιο Καζαντζίδη, μεγάλη συναυλία στο πλαίσιο του «Ολοι Μαζί Μπορούμε», Καλλιμάρμαρο (20.00)

Συμμετέχουν: Θέμης Αδαμαντίδης, Κωνσταντίνος Αργυρός, Μελίνα Ασλανίδου, Ελένη Βιτάλη, Γιάννης Διονυσίου, Στέλιος Διονυσίου, Πέγκυ Ζήνα, Μελίνα Κανά, Klavdia, Χρήστος Μάστορας, Δημήτρης Μπάσης, Γιώτα Νέγκα, Πίτσα Παπαδοπούλου, Αντώνης Ρέμος, Μπάμπης Στόκας, Κωνσταντίνος & Ματθαίος Τσαχουρίδης, Νεφέλη Φασούλη, Θοδωρής Φέρρης. Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει ο Γιώργος Κυβέλλος και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Λύρας. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλλίων και υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος. Εισιτήρια: από 14 ευρώ. Προπώληση: more.com

● Ο Μίλτος Πασχαλίδης στο Ηρώδειο (21.00)

Κορύφωση της φετινής συναυλιακής του διαδρομής για τα 30 χρόνια της δισκογραφικής παρουσίας του είναι αυτή η ξεχωριστή παράσταση στο Ηρώδειο. Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος, με τη σύμπραξη της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής ΕΡΤ υπό τον Τάσο Συμεωνίδη, παρουσιάζονται επιλεγμένα τραγούδια του Πασχαλίδη όπως δεν έχουν ξανακουστεί. Στο δεύτερο μέρος, με τη σύμπραξη του Γιάννη Κότσιρα και της –μόνιμης πια– ορχήστρας του ταξιδεύουμε στις σπουδαιότερες στιγμές της δισκογραφίας του αγαπημένου τραγουδοποιού. Συμμετέχει η Παιδική Χορωδία Σπύρου Λάμπρου.

Τα εισιτήρια που ξεκινούσαν από 15 ευρώ έχουν εξαντληθεί. Απομένουν λίγα στη Διακεκριμένη ζώνη (85) και στη Ζώνη Α’ (75) Προπώληση: more.com

● Σπύρος Γραμμένος - «Δεκαπέντε Χρόνια Δίσκοι» στην Τεχνόπολη (21.30) Συμμετέχουν φιλικά οι: Φοίβος Δεληβοριάς, Καλογεράκια, Jerome Kaluta, Δημήτρης Μητσοτάκης, Μαρία Παπαγεωργίου, Μιρέλα Πάχου, Κωνσταντίνος Πουλής, Polko, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.

Εισιτήρια: 15 ευρώ. Προπώληση: ticketservices.gr

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου

● Οι Χατζηφραγκέτα* (με νέα και παλιά τραγούδια) στην Τεχνόπολη (21.00)

*Πάνος Φραγκιαδάκης - φωνή, κιθάρα, Βαγγέλης Χατζηγιάννης - φωνή, κιθάρα και μαζί τους οι Βασίλης Τσιγκρής - μπάσο και Γιώργος Χριστοδούλου - τύμπανα.

Τιμές εισιτηρίων: Early Bird 12 €, Προπώληση 15 €, Ταμείο 17 €. Για ΑμεΑ και παιδιά έως 12 ετών: Είσοδος δωρεάν

● Τάνια Τσανακλίδου, «Καλοκαίρι Αλλιώς» στην Ταράτσα του Λαμπέτη (21.00)

Τα best of της διαδρομής της Τσανακλίδου με τον μοναδικό τρόπο της στο live. Συνοδοιπόροι της σε αυτή την ιδιαίτερη μουσική παράσταση οι μουσικοί Κώστας Νικολόπουλος, Βασίλης Παναγιωτόπουλος, Νίκος Παπαϊωάννου και Σπύρος Μάνεσης.

Τιμές εισιτηρίων: VIP 35 €, Α’ ζώνη 25 €, Β’ ζώνη 20 €. Φοιτητικό, Ανέργων, Παιδικό (έως 12 ετών), ΑμεΑ: 23 ευρώ στην Α’ Ζώνη | 18 ευρώ στη Β’ Ζώνη. Προπώληση more.com

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Οι Planet of Zeus στην Τεχνόπολη (20.30)

Με διεθνή αναγνώριση το πιο εμβληματικό ελληνικό heavy rock/stoner rock συγκρότημα γιορτάζει 25 χρόνια μουσικής πορείας, με ένα επετειακό live.

Τιμές εισιτηρίων: 15 ευρώ

Προπώληση: www.ticketmaster.gr

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

● «Ας περιμένουν οι γυναίκες», στην Τεχνόπολη (21.00)

Θα προβληθεί η αριστουργηματική κινηματογραφική σάτιρα του Σταύρου Τσιώλη, με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Ζουγανέλη, Αργύρη Μπακιρτζή, Σάκη Μπουλά, όσο η πολυμελής ορχήστρα του Μπάμπη Μπατμανίδη, Babis Batmanidis Co(m)pany, θα παίζει ζωντανά όλα τα τραγούδια της ταινίας.

Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση Ορθιοι: 13 €, Καθιστοί: 15 €. Στο ταμείο Ορθιοι: 13 €, Καθιστοί: 17 €.

Προπώληση: ticketmaster.gr

● Encardia στο Θέατρο Βράχων. Μουσική και χορός που θα μεταμορφώσουν ακόμα μία φορά τη συναυλία σε γιορτή, από την Κάτω Ιταλία έως το κέντρο της Αθήνας.

Τιμές εισιτηρίων: 15 ευρώ ταμείο, 12 ευρώ προπώληση. Προπώληση: www.ticketservices.gr