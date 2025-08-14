«Η ποιότητα αυτού που στηρίζουμε επιστρέφει στη ζωή μας»

Η χορωδία «Φωνωδία» από το Ηράκλειο της Κρήτης, ένα ευαίσθητο και ολοζώντανο «παιδί» έξι ετών, ταξίδεψε πρόσφατα στο Τόκιο. Τιμήθηκε με δύο αργυρά βραβεία σε απαιτητικό διεθνή διαγωνισμό μεταξύ 53 χορωδιών. Φάνηκε η εμπνευσμένη δουλειά του ιδρυτή και μαέστρου της, του Ιωάννη Ιδομενέως, καλλιτέχνη που ο βίος και το έργο του διασταυρώθηκαν, μεταξύ άλλων, με προσωπικότητες όπως ο Κώστας Πασχάλης, η Ιρμα Κολάση, η Φραγκίσκη Καζακοπούλου, ο Αντώνης Κοντογεωργίου, ο Ολαφ Κωχ και ο Μίκης Θεοδωράκης. Ανήσυχος και δημιουργικός, ο μαέστρος μιλάει για τη χορωδιακή πράξη στην Ελλάδα, μια συλλογική επιτέλεση που για να καρποφορήσει απαιτεί μακροχρόνια στοχοπροσήλωση και στήριξη από τους πολίτες και (πιο δύσκολο) την πολιτεία.

● Ενας καλός άνεμος σας έστειλε στην Ιαπωνία, ως μοναδική ελληνική συμμετοχή στον διαγωνισμό 7th Tokyo International Choir Competition. Κι ένας ακόμα καλύτερος άνεμος σας γύρισε στο Ηράκλειο, με δύο βραβεία στις αποσκευές σας. Πείτε μας για τη διοργάνωση, τη συμμετοχή και την εμπειρία.

Η διοργάνωση άψογη, μέχρι την πιο μικρή λεπτομέρεια. Η αίθουσα συναυλιών εξαιρετική για χορωδιακό τραγούδι. Στη συμμετοχή μας, είχαμε συμφωνήσει να μην παρασυρθούμε από την αγωνία να κερδίσουμε ένα βραβείο και να δώσουμε τη μουσική μας ωσάν να παρουσιάζαμε μια συναυλία. Επιπλέον, είχαμε μεγάλη χαρά διότι τραγουδήσαμε και τον ελληνικό λόγο, εκεί όπου μας άκουσαν άνθρωποι από πολύ μακρινές χώρες (Ιαπωνία, Κίνα, Ταϊβάν, Αμερική, Ινδονησία κ.α.). Οταν ακούσαμε και άλλες σπουδαίες χορωδίες (κάποιες από αυτές μας συγκίνησαν βαθιά) και κατόπιν ενημερωθήκαμε ότι βραβευτήκαμε και στις δύο κατηγορίες όπου συμμετείχαμε, νιώσαμε πολλή χαρά που αναγνωρίστηκε η ποιότητα της Φωνωδίας μας. Ακόμα μεγαλύτερη χαρά νιώθουμε, από τη μέρα που επιστρέψαμε, με τη χαρά και τη συγκίνηση ανθρώπων που μοιράζονται μαζί μας αυτά τα συναισθήματά τους.

Οι Ιάπωνες, υποδειγματικά ευγενείς, φροντιστικοί και συχνά με ζωντανή την παιδικότητά τους! Στο Τόκιο, μια τόσο μεγάλη πόλη, πάντα ήταν διαθέσιμοι να μας βοηθήσουν. Κάποιοι άνθρωποι μας συγκινούσαν με τη χαρά τους να μας εξυπηρετήσουν.

● Το Φωνητικό Σύνολο ΦΩΝΩΔΙΑ ιδρύθηκε το 2019. Ρίζωσε και άνθισε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η διαδρομή, οι δυσκολίες, τα επιτεύγματα, τα σχέδια για το άμεσο μέλλον.

Η διαδρομή μας, κάθε επόμενο βήμα μας, προετοιμάζεται με πίστη στην ποιότητά μας και με οδηγό το ένστικτο. Κάθε φορά που ανακοινώνουμε την ανάγκη στήριξης για τις δράσεις μας, νιώθω πως είναι μια ευκαιρία σε όποιον επιθυμεί να μας βοηθήσει. Διότι, όπως γνωρίζετε, η ποιότητα αυτού που στηρίζουμε επιστρέφει στη ζωή μας.

Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που καλλιεργούμε σημαντικές ποιότητες: αυτοσεβασμό και σεβασμό προς κάθε έναν και προς την ομάδα, αλήθεια, αγάπη, τρυφερότητα, ενσυναίσθηση, συνέπεια. Οι πρόβες μας, μεγάλες σε διάρκεια. Υπάρχει και μελέτη στο σπίτι. Σε κάθε πρόβα δίδονται 1-3 νέα τραγούδια και μέσα από μια ιδιαίτερη διαδικασία, στην επόμενη πρόβα, όλα τα μέλη έχουν μελετήσει το μέρος τους· από τα παιδιά 8 ετών μέχρι τους ενηλίκους.

Επόμενη αποστολή μας, η συμμετοχή μας στο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ «Παναγιώτης Παπαθανασίου» στη Λάρισα και, πιθανόν, η συμμετοχή μας σε μια κινηματογραφική ταινία.

● Κατά τη γνώμη σας, σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα η χορωδιακή πράξη στην Ελλάδα; Τι αξίζει να γίνει για να αναπτυχθεί περισσότερο;

Υπάρχουν πολλές χορωδίες. Κάποιες με καλούς μαέστρους.

Οι χορωδιακές ομάδες χρειάζονται κατάλληλο χώρο για πρόβες, τον απαραίτητο εξοπλισμό (σωστές καρέκλες, ένα πιάνο, χωριστές αίθουσες για παράλληλες πρόβες κ.ά.), οικονομική στήριξη για τα λειτουργικά έξοδα. Συνήθως, αυτή η στήριξη δεν υπάρχει.

Είναι καλό να διοργανωθούν Χορωδιακά Φεστιβάλ (όχι απαραιτήτως διαγωνιστικά) για να ακούμε «ζωντανά» εξαιρετικές χορωδίες. Αυτό, μας βοηθάει να προχωράμε.

Οι χορωδίες, για να υπάρξουν, χρειάζονται χορωδιακά έργα! Στην Ελλάδα είναι σχεδόν ανύπαρκτες οι αφορμές για να γραφτούν νέα χορωδιακά έργα, με αποτέλεσμα να έχουμε δυσκολία να βρούμε καλά ελληνικά έργα. Ας προσπαθήσουμε όλοι, να δημιουργήσουμε αφορμές για να γραφτούν νέα έργα και ας προβάλουμε ό,τι καλό έχει γραφτεί έως σήμερα. Επίσης, τα μέλη της κάθε χορωδίας είναι σημαντικό να γνωρίζουν πως πρέπει να φροντίζουν τη χορωδία τους! Με τη συνέπειά τους, τη μελέτη τους και με τη φροντίδα σε όποια δυσκολία προκύπτει.

● Τώρα που «τα πάντα», ας πούμε, τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα στις οθόνες των κινητών, γιατί ένας νέος ή μια νέα να ενταχθούν σε χορωδιακά σχήματα;

Οι άνθρωποι που επιθυμούν να ενταχθούν σε ένα φωνητικό σύνολο, να ενώσουν τις φωνές τους με των άλλων ανθρώπων και να εκφραστούν, δεν θα κοιτάξουν το ρολόι. Ξέρω ότι για να δημιουργηθεί κάτι καλό θέλει τον χρόνο του. Αν μειώσουμε αυτό τον χρόνο προετοιμασίας, το αποτέλεσμα, ακόμα κι αν είναι άρτιο, θα στερείται ουσίας. Προχωράμε λοιπόν με τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία κάθε παράστασης και απολαμβάνουμε κάθε στιγμή της προετοιμασίας.