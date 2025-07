Η Εθνική Λυρική Σκηνή «οργώνει» όλη τη χώρα

Η Εθνική Λυρική Σκηνή «οργώνει» ολάκερη τη χώρα και ρίχνει τον σπόρο για μια μοναδική ευκαιρία γνωριμίας του ευρέος κοινού με τη λυρική τέχνη, τον χορό, το μουσικό θέατρο και τη μουσική. Οι υψηλού επιπέδου παραστάσεις που θα δοθούν σε 50 σημεία της επικράτειας εντάσσονται στο πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα» και θα πραγματοποιηθούν τη χρονική περίοδο Ιούλιος 2025 - Ιούλιος 2026 σε υπαίθρια και κλειστά θέατρα, ωδεία, λιμάνια, δημοτικούς χώρους πολιτισμού, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Για πρώτη φορά στα 85 χρόνια λειτουργίας της η ΕΛΣ επιχειρεί ένα τέτοιο τεράστιο άνοιγμα «επιβεβαιώνοντας τον εθνικό χαρακτήρα της» όπως χαρακτηριστικά γράφει η ανακοίνωση που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Δεκαπέντε παραγωγές όπερας, μουσικού θεάτρου, οπερέτας, θεάματα για όλη την οικογένεια, συναυλίες και εκπαιδευτικές δράσεις θα παρουσιαστούν από την Κρήτη ώς τη Μακεδονία και από τα Ιωάννινα ώς τη Θράκη και τα νησιά του Αιγαίου. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη στήριξη της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) για την ενίσχυση της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας της ΕΛΣ και ήταν ένα από τα στοιχήματα του καλλιτεχνικού διευθυντή της, Γιώργου Κουμεντάκη, ο οποίος έχει απογειώσει τη λειτουργία της. Εχει καταφέρει, μέσα από παραστάσεις οι οποίες χαρακτηρίζονται από τόλμη, πρωτοπορία και εξαιρετικούς συνεργάτες, να ανοίξει το λυρικό θέατρο στο κοινό όλων των ηλικιών και των κοινωνικών τάξεων, αποκαθηλώνοντας την ιδέα ότι είναι προνόμιο μιας ελίτ.

«Είμαστε ευτυχείς που, χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και τη στήριξη του υπουργείου Πολιτισμού, μπορούμε επιτέλους να υλοποιήσουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα περιοδειών σε όλη την Ελλάδα, κάτι που σχεδιάζουμε με μεγάλη προσήλωση τα τελευταία χρόνια. Από το 2017 που ανέλαβα την καλλιτεχνική διεύθυνση της ΕΛΣ, η παρουσίαση του έργου μας στην ελληνική περιφέρεια αποτελούσε εξίσου μεγάλη προτεραιότητα με τη διεθνή εξωστρέφεια του Οργανισμού, τις συνεργασίες με τα μεγάλα λυρικά θέατρα Ευρώπης και Αμερικής και τους παγκόσμιας φήμης καλλιτέχνες» σημειώνει ο Γιώργος Κουμεντάκης και εξηγεί ότι οι δεκαπέντε παραγωγές έχουν σχεδιαστεί ώστε «να μπορούν να ταξιδέψουν και να παρουσιαστούν σε μικρούς και μεσαίους χώρους που δεν έχουν τις τεχνικές υποδομές μιας αίθουσας όπερας. Με στόχο τη βιωσιμότητα ενός τέτοιου προγράμματος και τη συνέπεια προς το κοινό της περιφέρειας, δημιουργήσαμε ένα δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα που θα υποδεχτεί και θα συνδράμει στην παρουσίαση των παραγωγών μας για τα επόμενα χρόνια».

Παράλληλα ευχαριστεί όλους τους συνεργαζόμενους καλλιτέχνες, τους δήμους, τις περιφέρειες, τις τοπικές αρχές αλλά και «την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη για την ουσιαστική στήριξη και ενθάρρυνσή της και στο πρόγραμμα αυτό. Ευχαριστώ από καρδιάς τον πρόεδρο του ΙΣΝ Ανδρέα Δρακόπουλο –ο οποίος έδειξε προσωπικό ενδιαφέρον για τις περιοδείες στην ελληνική περιφέρεια– και τους συνεργάτες του στο Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που μας έδωσαν όλα τα απαραίτητα μέσα για να υλοποιήσουμε το τόσο σημαντικό και απαιτητικό αυτό σχέδιο».

Το πρόγραμμα περιοδειών –το οποίο θα εμπλουτίζεται συνεχώς– περιλαμβάνει σταθμούς σε Ανώγεια, Ιεράπετρα, Σητεία, Ρέθυμνο, Χανιά, Αγιο Νικόλαο, Καλαμάτα, Κοζάνη, Πάρο, Νάξο, Σύρο, Λευκάδα, Ναύπλιο, Σπάρτη, Αστρος, Τρίπολη, Ξυλόκαστρο, Πύλο, Αρχαία Ολυμπία, Ιωάννινα, Κομοτηνή, Χίο, Κιάτο, Τρίκαλα, Λάρισα, Βόλο, Γιαννιτσά, Βέροια, Σέρρες, Καβάλα, Κόνιτσα, Πρέβεζα, Αρτα, Δράμα, Δοξάτο, Χρυσούπολη, Ελευθερούπουλη, Θήβα, Πάτρα, Ορεστιάδα, Διδυμότειχο, Σουφλί, Αλεξανδρούπολη κ.ά.

Από την οπερέτα του Σακελλαρίδη «Θέλω να δω τον Πάπα!» έως τον «Ριγολέττο» του Βέρντι σε μορφή όπερας σκιών, το «Future Cargo», παράσταση χορού επιστημονικής φαντασίας η οποία λαμβάνει χώρα σε ένα φουτουριστικό φορτηγό (σε συνεργασία με το The Place του Λονδίνου), και το «Return of the Summer», ένα δίπτυχο σύγχρονου χορού σε χορογραφίες Γιάννη Μανταφούνη, Κωνσταντίνου Ρήγου και μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη, έως τη «Συμφωνία του Αθλητή» σε μουσική, λιμπρέτο, μουσική διεύθυνση Αλέξανδρου Μούζα και σκηνοθεσία Αννας-Μόσχας Καμπόσου και από το Cine-pastiche με την προβολή της βωβής ταινίας «Parigi o cara» με ερμηνεία ζωντανής μουσικής, πάνω σε μια σύνθεση αποσπασμάτων από όπερες διάσημων συνθετών (ιδέα, σενάριο, καλλιτεχνική διεύθυνση Βασίλης Λούρας, σκηνοθεσία ταινίας Μιχάλης Ασθενίδης, Βασίλης Λούρας), μέχρι τις παραστάσεις μουσικού θεάτρου για παιδιά και νέους «Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει» σε μουσική Νίκου Κυπουργού, λιμπρέτο Θωμά Μοσχόπουλου (με τη συνεργασία του συνθέτη) και «Ιζαντόρα Ντακ» έως τη σειρά ιδιαίτερων συναυλιών και εκπαιδευτικών και κοινωνικών προγραμμάτων, οι παραστάσεις προσφέρουν στους θεατές τη μοναδική ευκαιρία να γνωρίσουν τον μαγικό κόσμο της λυρικής τέχνης και της ΕΛΣ.

Οπως αναφέρει ο Ανδρέας Δρακόπουλος, πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος: «H πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πολιτιστικά έργα για όλους αποτελεί για μας διαχρονικό ζητούμενο. Μέσω της εξαιρετικής συνεργασίας μας με την Εθνική Λυρική Σκηνή και τον καλλιτεχνικό διευθυντή της Γιώργο Κουμεντάκη, προσπαθούμε να αναζητήσουμε δημιουργικές λύσεις προς αυτήν την κατεύθυνση».

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα περιοδειών εξηγεί ότι «αποτελεί, σε έναν βαθμό, αναβίωση μιας από τις πρώτες μας συνεργασίες με τη Λυρική: την υποστήριξη μικρής κλίμακας παραγωγών που ταξίδεψαν στην ελληνική περιφέρεια κατά το διάστημα κατασκευής του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)... Σήμερα, δεκατρία χρόνια μετά, η πρωτοβουλία αυτή παραμένει εξίσου επίκαιρη και ουσιαστική, και πλέον διευρύνεται, ώστε να προσεγγίσει ακόμη περισσότερους ανθρώπους μέσα από ένα πλούσιο, ολοκληρωμένο και υψηλών προδιαγραφών πρόγραμμα. Είμαστε βέβαιοι ότι θα βρει θερμή ανταπόκριση, μέσα από παραστάσεις που θα ταξιδέψουν σε κάθε γωνιά της χώρας – για να “ταξιδέψουν” με τη σειρά τους το κοινό σε κόσμους ονειρικούς και ανεξερεύνητους».

ℹ️ Το πρόγραμμα και οι ημερομηνίες αναλυτικά στο https://www.nationalopera.gr. Ολες οι παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Μέγας δωρητής ΕΛΣ & δωρητής προγράμματος περιοδειών Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)