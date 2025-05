«Δεν πιστεύω ότι το πάρτι τελειώνει ποτέ»

Είναι από τα πιο προσωπικά έργα του χορογράφου και διευθυντή του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κωνσταντίνου Ρήγου, καθώς υφάνθηκε με πρώτη ύλη τα βιώματά του: τον θρίαμβο της ορμητικής νεότητας που κουβαλά ετερόκλητα ερεθίσματα, μουσικές και τεχνικές από μια 35χρονη πορεία που έχουν διαμορφώσει ένα χορογραφικό λεξιλόγιο, πασπαλισμένο με μπόλικο χρυσό γκλίτερ από αυτή την ένδοξη εποχή. Σκοπός του όχι να αναλογιστεί ό,τι χάθηκε μεγαλώνοντας, αλλά να μοιραστεί μαζί μας ό,τι κερδήθηκε από τον χρόνο που πέρασε, πώς εκσυγχρονίζεται αυτό το υλικό φτάνοντας στο παρόν με το βλέμμα στο μέλλον και ποια είναι αυτά για τα οποία αξίζει να ζει κανείς.

Το έργο του «Χρυσή εποχή» έκανε ήδη παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Χορού Βελιγραδίου και προσγειώνεται για πέντε μοναδικές παραστάσεις στην αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος» της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ από απόψε.

Ο Κ. Ρήγος κατά τη διάρκεια των προβών της «Χρυσής Εποχής»

Ως ένα «πάρτι που δεν τελειώνει ποτέ» περιγράφει ο δημιουργός της αυτή την πρώτη συμπαραγωγή του Μπαλέτου της ΕΛΣ με το Φεστιβάλ Χορού Βελιγραδίου, ως «ένα μανιφέστο μιας γενιάς που εφορμά για να σαρώσει τα πάντα».

Η παράσταση ευαγγελίζεται την ευτυχία για τον καθένα, αλλά και ταυτόχρονα τη συνειδητοποίηση ότι η θλίψη, η μελαγχολία και η αγωνία της αποδοχής είναι πάντα εδώ.

Η «Χρυσή εποχή» είναι η διακήρυξη μιας νέας πίστης στον άνθρωπο που δεν υπόσχεται τη σωτηρία, αλλά εξασφαλίζει την έξοδο από την Κόλαση, ένα έργο που ενσωματώνει το «Πιστεύω» του δημιουργού του: «Πιστεύω στις αυταπάτες, στις αυτοεξαπατήσεις, στα ψέματα, στις φαντασίες και τις φαντασιώσεις, στη διαφυγή που μου προσφέρουν. Πιστεύω στον έρωτα, πιστεύω στην αγάπη» όπως ακούγεται κάποια στιγμή από σκηνής. Κι ακόμη «Πιστεύω στη μία και μόνη πιθανότητα που έxουμε να βρούμε ο ένας τον άλλον», αλλά και «Πιστεύω στις συναντήσεις στον κόσμο των σκιών, εκεί που δίνονται όλες οι απαντήσεις»...

Μέσα στη «Χρυσή εποχή» του Ρήγου συναντά κανείς τις αναφορές, τις εμμονές και τις εικόνες που σμίλεψαν τις κινήσεις που ξεδιπλώνονται στη σκηνή, το σάουντρακ που συνοδεύει τις στιγμές του καμωμένες από παλιά υλικά αλλά με μια σημερινή ματιά, σκέψεις για τον έρωτα, την πίστη, την απουσία, την εγκατάλειψη. Ενα «mixtape» όπως το χαρακτηρίζει ο ίδιος από ένα δημιουργικό ταξίδι που ξεκίνησε τη δεκαετία του ’90 και φτάνει στη σύγχρονη εποχή: από την Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης, την άνοιξη του ελληνικού χορού κατά τη δεκαετία του ’90 και το χοροθέατρο ΟΚΤΑΝΑ, στο Θέατρο Τέχνης, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Εθνικό Θέατρο, το Φεστιβάλ Αθηνών και την Εθνική Λυρική Σκηνή.

Μέσα από χρυσές αντανακλάσεις, κάθετες οθόνες, λέξεις-συνθήματα και έναν πολυέλαιο μεγάλης κλίμακας του εικαστικού Πέτρου Τουλούδη, με προβοκατόρικη διάθεση καθώς η ειρωνεία συνομιλεί με τη νοσταλγία, ο ανήσυχος χορογράφος εικονογραφεί το μέλλον του χορού συνδυάζοντας τις τέχνες με ανατρεπτική διάθεση προεκτείνοντας στο μέλλον τις δυνατότητες της χορευτικής έκφρασης.

Και μπορεί ως πάρτι η «Χρυσή εποχή» να έχει ξέφρενους χορευτικούς ήχους, αλλά οι μουσικές επιλογές του χορογράφου, που συνεργάζεται με τον Θοδωρή Ρέγκλη στην πρωτότυπη μουσική δημιουργία, αποτελούν μια έκπληξη όπως και οι ερμηνευτές των τραγουδιών. Το μουσικό ψηφιδωτό συνθέτουν πειραγμένες μελαγχολικές συνθέσεις του Βέρντι και του Μπιζέ έως ελληνικά τραγούδια των Χιώτη, Λοΐζου και Μαμαγκάκη, αλλά και ροκ και τζαζ επιτυχίες του ’60 και του ’70. Οσο για τους ερμηνευτές; Από την άρια «Addio del passato» μέχρι τον στίχο του «Hotel California», «Some dance to remember, some dance to forget», τα κείμενα και τα τραγούδια αποδίδουν ως special guests, ανάμεσα σε άλλους, οι Ελευθερία Αρβανιτάκη, Μυρτώ Βασιλείου, Δημήτρης Καπουράνης, Idra Kayne, Δωροθέα Μερκούρη, Κωνσταντίνος Μπιμπής και Ελενα Τοπαλίδου προσδίδοντας κι έναν χαρακτήρα χοροθεάτρου στο εγχείρημα.

«Η ‘‘Χρυσή εποχή’’ φιλοδοξεί να μας θυμίσει ότι, καθώς δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό που είμαστε, οφείλουμε να συνεχίζουμε να χορεύουμε για να υπάρχουμε» σημειώνει ο Κωνσταντίνος Ρήγος περιγράφοντας το έργο του: «Γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή μας αλλά και την ανθρωπότητα, ένα mixtape από μουσικές και τραγούδια σε γραμμόφωνα, μπομπίνες, πικάπ, γουόκμαν, boombox αλλά και μια μικρή ορχήστρα που συνοδεύει, όπως στον Τιτανικό, την ανθρωπότητα που χάνεται. Μια μουσική Βαβέλ. Ψάχνουμε την ειρήνη ή ένα κομμάτι της “Αμερικής”;»

● Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το έργο είναι ένας εορταστικός φόρος τιμής στη μέχρι τώρα πορεία σας και τις επιρροές σας. Πολλοί υποστηρίζουν ότι το πάρτι τελείωσε με τις απανωτές κρίσεις κ.λπ. Ποια είναι η γνώμη σας;

Δεν είναι ακριβώς αυτό η παράσταση, είναι μια καινούργια δημιουργία με κάποιες αναφορές στο παρελθόν, χωρίς τη διάθεση ενός φόρου τιμής, αλλά περισσότερο με τη διάθεση μιας ενδοσκόπησης και μιας ανάγκης να ανακαλύψω τη διαχρονικότητα κάποιων πραγμάτων που με απασχολούσαν από την αρχή της δημιουργικής μου καριέρας μέχρι σήμερα. Ο χορός είναι μια τέχνη ρευστή και ως τέτοια εξελίσσεται και εξελίσσει. Χρησιμοποιώντας κάποια παλιά υλικά σε νέους χορευτές αλλάζει ακόμα και το περιεχόμενο του υλικού. Παράλληλα ήθελα να ενώσω διαφορετικούς μουσικούς κόσμους που περιγράφουν μια ευρεία γκάμα συναισθημάτων, από τη χαρά στη μελαγχολία. Το πάρτι είναι μια πρόφαση για να έρθουν αυτά τα πρόσωπα στη σκηνή και να δημιουργήσουν έναν νέο κόσμο. Δεν πιστεύω ότι το πάρτι τελειώνει ποτέ, θα είναι εκεί και θα μας περιμένει ανεξαρτήτως πώς θα είμαστε εμείς όταν φτάσουμε εκεί.

ℹ️ Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εθνική Λυρική Σκηνή (αίθουσα Σταύρος Νιάρχος). «Χρυσή Εποχή» - νέο μπαλέτο/ 9, 10, 14, 16, 17 Μαΐου στις 19.30. 9-10 Μαΐου σε συνθήκες καθολικής προσβασιμότητας. Σύλληψη, χορογραφία, σκηνικό, επιλογή τραγουδιών: Κωνσταντίνος Ρήγος. Μουσική: Θοδωρής Ρέγκλης. Δραματουργία: Ερι Κύργια. Εικαστικό έργο: Πέτρος Τουλούδης. Κοστούμια: Daglara. Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας. Βίντεο: Βασίλης Κεχαγιάς. Χορεύουν: Βαγγέλης Μπίκος, Μάνες Αλμπέρντι, Γιάννης Γκάντσιος, Σταύρος Ικμπάλ, Ελενα Κέκκου, Γιάννης Μητράκης, Ελτον Ντιμρότσι, Πέτρος Νικολίδης, Μαρίτα Νικολίτσα, Ντανιέλε Πεκοράρι, Στέφανο Πιετραγκάλλα, Μάρτα Ριβέρο ντε Μιράντα, Αριάδνη Φιλιππάκη, Αννα Φράγκου, Γιώργος Χατζόπουλος, Δέσποινα Χρυσοστόμου. Εισιτήρια: 12-70€. Προπώληση: Ταμεία ΕΛΣ (καθημερινά 9.00-21.00 | 213-0885700) & www.ticketservices.gr