«Αν δεν μπορώ να χορέψω δεν είναι η επανάστασή μου» θα μπορούσε να μεταφραστεί η φράση «If I Can Not Dance, I Will Not Be a Part of Your Revolution» που αποδίδεται στην αναρχική ακτιβίστρια και φεμινίστρια Έμμα Γκόλντμαν (1869-1940) μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ριζοσπαστικού αναρχισμού στην Αμερική των αρχών του 20ου αιώνα. If I Can Not Dance, I Will Not Be a Part of Your Revolution είναι και ο τίτλος στο νέο χορογραφικό έργο μεγάλης κλίμακας της Μαρία Κολιοπούλου, ιδρυτικό μέλος και καλλιτεχνική διευθύντρια της Ομάδας Σύγχρονου Χορού Πρόσχημα που παρουσιάζει για τρεις παραστάσεις 23- 26 Μαίου, στον εξωτερικό χώρο του press.a στον Περισσό.



Η βραβευμένη χορογράφος (Διεθνές Φεστιβάλ Χορού -Αλγέρι 2013, New Europe Festival -Πράγα 2008) με τις διεθνή πορεία, εξελίσσει τα τελευταία χρόνια μια ερευνητική διαδικασία πάνω στην αναπνοή, την φωνή και την κίνηση, έχοντας σταθερούς συνεργάτες και συνοδοιπόρους.



«Είναι μια φράση που αφορά στην ελευθερία του ανθρώπου να απολαμβάνει την ζωή ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές ενός αγώνα» μας λέει καθώς της ζητήσαμε να μας μιλήσει όχι μόνο για την παράσταση αλλά και για τον τίτλο της.



«‘Θέλω την ελευθερία, το δικαίωμα στην αυτό έκφραση, το δικαίωμα όλων σε όμορφα, λαμπερά πράγματα’ λέει η ‘Εμμα Γκόλντμαν έναν αιώνα πριν για την απόλαυση της ζωής, τον χορό ως μια πράξη ελευθερίας και το δικαίωμα όλων των ανθρώπων να εκφράζονται ελεύθερα. If I Can Not Dance, I Will Not Be a Part of Your Revolution.

Μια φράση που ενώ έχει αμφισβητηθεί το κατά πόσο εκφράστηκε με αυτό τον τρόπο από την ίδια, φαίνεται να συμπυκνώνει μια ευρύτερη τοποθέτηση της Γκολντμαν στην αυτοβιογραφίας της: ‘Δεν πίστευα ότι μια αιτία που αντιπροσωπεύει ένα ιδανικό, τον αναρχισμό, την απελευθέρωση και την ελευθερία από τις συμβάσεις και τις προκαταλήψεις, θα έπρεπε να απαιτεί την άρνηση της ζωής και της χαράς’



Έναν χρόνο πριν, τον χειμώνα του 2023, οι τρίμηνες καλλιτεχνικές κινητοποιήσεις αναφορικά με το προεδρικό διάταγμα ΠΔ 85/2022 και την υποβάθμιση των σπουδών με την συμμετοχή καλλιτεχνών όλων των ηλικιών και ικανοτήτων με οδηγούν σε μια προσωπική καταγραφή – αποτύπωση του κινήματος (documentation) που δημιουργείται.

Από εκεί ξεκινάει και μια ευρύτερη έρευνα όπου σε μια συνέντευξη του Jacques Derrida στην Christie V. McDonald για το περιοδικό Choreographies:, Diacritics, του 1982 διαβάζω ξανά την φράση της Γκόλντμαν. Αυτή είναι και η αρχή αυτού του έργου που έρχεται σαν φυσική συνέχεια της έρευνάς μου των τελευταίων ετών με 13 ερμηνεύτριες διαφορετικών ηλικιών και ικανοτήτων - με οπτική, κινητική αναπηρία και χωρίς - αναζητώντας την βαθιά απόλαυση της στιγμής, της έκθεσης, της δημιουργίας, της παρουσίας.

Μια χορογραφική εγκατάσταση που εστιάζει στη στιγμή, στο παρόν ως ένα σημείο συνάντησης διαφορετικών χρονικοτήτων και αποζητά ‘την ιστορία των ξεχασμένων, αγνοημένων και απαγορευμένων σωμάτων να λάμψει’ δανειζόμενη την φράση της Bojana Kunst».

-Πως μετουσιώνετε αυτές τις έννοιες στο νέο σας έργο;



Το If I Can Not Dance, I Will Not Be a Part of Your Revolution πραγματεύεται την σύνδεση μεταξύ των 13 γυναικών, την συλλογική τους διαδικασία ως μια πορεία επαναδιαπραγμάτευσης και αλληλοϋποστήριξης. Εστιάζει στην συμπόρευσή τους σε έναν κοινό τόπο, εφευρίσκοντας έναν κοινό χρόνο, αναγνωρίζοντας την πολλαπλότητα και την ετερότητα των σωμάτων τριγύρω τους προκειμένου να πορευτούν από κοινού. Η πορεία αυτή είναι μια συλλογική πορεία ενδυνάμωσης, φροντίδας και ενθάρρυνσης προκειμένου η κάθε θηλυκότητα να βρεθεί σε ένα ασφαλές πεδίο που την εμπνέει να ξεδιπλωθεί.



Το θρόισμα των λέξεων που χρησιμοποιείται στην παράσταση είναι ένας τελετουργικός μηχανισμός στην αναζήτηση μιας ουτοπίας. Υποκινεί και υποστηρίζει ένα ηχητικό τοπίο όπου το ανοίκειο γίνεται οικείο, όπου αντίληψη, μνήμη και φαντασία βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση, εκεί όπου το πεδίο της ατομικής παρουσίας συναντάται με συλλογικές εικόνες επιτρέποντας σε έναν άλλο κόσμο γυναικείας απόλαυσης και αλληλεγγύης να αναδυθεί».

If i Cannot Dance (2)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

If I Can Not Dance, I Will Not Be a Part of Your Revolution

Ιδέα, Χορογραφία: Μαρία Κολιοπούλου

Σύμβουλος δραματουργίας: Μπετίνα Παναγιωτάρα

Φωνητική προετοιμασία - Φωνητική δραματουργία: Άννα Παγκάλου

Σχεδιασμός ήχου: Γιάννης Ισιδώρου

Σχεδιασμός φωτισμών: Θωμάς Οικονομάκος

Επιμέλεια Κοστουμιών: Ελευθερία Αράπογλου – digitaria

Καλλιτεχνική συνεργασία: Μαρίζα Βινιεράτου

Ερμηνεύουν: Κατερίνα Αβραμοπούλου, Αγγελική Αναργύρου, Άννα Βεκιάρη, Κατερίνα Γεβετζή, Χριστίνα Ζαχαρία, Χριστιάννα Ηλιοπούλου, Χριστίνα Καραγιάννη, Ραλλού Καρέλλα, Ειρήνη Μωραϊτέλλη, Αναστασία Μπρουζιώτη, Ινώ Ρήγα, Ντέμη Παπαθανασίου, Ισμήνη Slijper.

Παραγωγή: Ομάδα Σύγχρονου Χορού Πρόσχημα

press.a (Λεωφ. Ηρακλείου 133, Νέα Ιωνία 111 43, 1ος όροφος, Στάση ΗΣΑΠ Περισσός).

Ο χώρος είναι προσβάσιμος για χρήστες αμαξιδίων.

23- 26 Μαίου στις 9μ.μ, στον εξωτερικό χώρο του press.a στον Περισσό.

Διάρκεια 45'

Εισιτήρια 10€. Προπώληση more.com. Κρατήσεις 6946896024