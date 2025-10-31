Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Άρη Χατζηστεφάνου «Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση στο ίντερνετ»

Τρια χρόνια μετά την μεγάλη επιτυχία που σημείωσε το βιβλίο «Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση: Πώς τις εντοπίζουμε», ο γνωστός δημοσιογράφος και αρθρογράφος της Εφημερίδας των Συντακτών, Άρης Χατζηστεφάνου, επανέρχεται με ένα νέο βιβλίο: «Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση στο ίντερνετ», το οποίο θα κυκλοφορήσεις στις 3 Νοεμβρίου από τις εκδόσεις Τόπος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση για την κυκλοφορία του βιβλίου Ήταν ο Σωκράτης το πρώτο τρολ της ιστορίας; Γιατί ένα ισραηλινό μποτ «αυτομόλησε» και άρχισε να επιτίθεται στο Τελ Αβίβ; Ποιες μορφές παραπληροφόρησης κρύβονται στους χάρτες της Google, σε βιντεοπαιχνίδια και στον αλγόριθμο του Netflix ή του TikTok; Πώς η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από μηχανές αναζήτησης μπορεί να «σκοτώσει» το διαδίκτυο αλλά και τη δημοσιογραφία όπως τη γνωρίζαμε μέχρι σήμερα; Είμαστε πράγματι εγκλωβισμένοι σε «θαλάμους ιδεολογικής αντήχησης» όπου αναπαράγονται μόνο οι δικές μας απόψεις; Μετά το πολύ επιτυχημένο βιβλίο Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση: πώς τις εντοπίζουμε (25η έκδοση), ο δημοσιογράφος Άρης Χατζηστεφάνου παρουσιάζει ένα νέο εγχειρίδιο για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση οργανωμένων μορφών χειραγώγησης της κοινής γνώμης στο ίντερνετ. Εξετάζει τους τρόπους που οι αλγόριθμοι και τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, όπως το ChatGPT, προωθούν στερεότυπα και αναπαράγουν τις κυρίαρχες αφηγήσεις. Παράλληλα, αμφισβητεί τους τεχνοφοβικούς μύθους που βλέπουν σε κάθε τεχνολογική εξέλιξη έναν εχθρό αντί για ένα εργαλείο απελευθέρωσης του ανθρώπου.



Σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου περιλαμβάνονται QR-codes που οδηγούν σε βίντεο, φωτογραφίες και podcasts με περισσότερες πηγές και παραδείγματα. (https://moviementa.com/disinfobook2/)



Επιμέλεια: Μαριάννα Τζιαντζή

Σχεδιασμός εξωφύλλου: Δημήτρης Αρβανίτης

Σελ.: 288

Σχήμα: 15 x 23

ISBN: 978-960-499-584-4

Τιμή: 14,90 €

Τιμή online: 13,55 €



Δείτε το προηγούμενο βιβλίο του συγγραφέα στη διεύθυνση moviementa.com/disinfobook/

Βιογραφικό του συγγραφέα

Ο Άρης Χατζηστεφάνου είναι δημοσιογράφος, σκηνοθέτης και ραδιοφωνικός παραγωγός.

Έχει εργαστεί στο BBC World Service και σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες εφημερίδες και ραδιοφωνικούς σταθμούς στην Ελλάδα και την Κύπρο ενώ κείμενά του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή μέσα ενημέρωσης, όπως στην εφημερίδα Guardian.

Ως ανταποκριτής έχει εργαστεί στο Λονδίνο, την Κωνσταντινούπολη, τη Γενεύη, το Τόκιο και τη Νέα Υόρκη και έχει πραγματοποιήσει αποστολές σε δεκάδες χώρες της Ασίας, της Αφρικής και της Αμερικής.

Έχει σκηνοθετήσει έξι μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ και έχει εκδώσει τα βιβλία: Τουρκία, Ανατολικά της ΕΕ, εκδόσεις Πολύτροπον (2005), Δεκέμβρης ’08, Ιστορία, ερχόμαστε… κοίτα τον ουρανό, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη (2008), Debtocracy, Χρεοκρατία, Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη (2011). Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση: πώς τις εντοπίζουμε, Εκδοτικός οίκος Τόπος (2022).

Συμμετείχε στο συλλογικό έργο Έξοδος αδιέξοδος - Η κληρονομιά των μνημονίων και οι ανοιχτοί λογαριασμοί, εκδόσεις Τόπος (2018).