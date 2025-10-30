Παρουσίαση βιβλίου: «Η Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στη Γάζα»

Οι Εκδόσεις Έρμα και το Κέντρο Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών (ΚΕΜΜΙΣ) προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Σωτήρη Ρούσσου, με τίτλο «Η Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στη Γάζα – Ερμηνευτικά σχήματα και περιφερειακοί συσχετισμοί», που θα γίνει την Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου, στις 19:00, στο ETERON (Λεωκορίου 38-40, Ψυρρή, Αθήνα).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Ρόζα Βασιλάκη, Δρ. Κοινωνιολογίας (University of Bristol), Δρ. Ιστορίας (EHESS)

Νίκος Ξυδάκης, δημοσιογράφος, πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών

Πάνος Χαρίτος, δημοσιογράφος

και ο συγγραφέας Σωτήρης Ρούσσος

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Ιχάμπ Σαμπάνα, Δρ. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ερευνητής ΚΕΜΜΙΣ.

Το βιβλίο

Η Μέση Ανατολή μετασχηματίζεται ραγδαία: η κατάρρευση καθεστώτων, η άνοδος περιφερειακών ηγεμόνων, η ενίσχυση μη κρατικών ένοπλων δρώντων και η πολυπολικότητα διαμορφώνουν ένα νέο πλαίσιο κατανόησης των εξελίξεων. Στο επίκεντρο του βιβλίου βρίσκεται ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας και η στρατηγική της «ενότητας των πεδίων», που με την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 αναδιαμόρφωσε τη γεωπολιτική ισορροπία της περιοχής.

Με τεκμηριωμένη ανάλυση και παραδείγματα από Ιράν, Τουρκία, Ισραήλ και Σαουδική Αραβία, ο συγγραφέας εξετάζει πώς οι τοπικές συγκρούσεις συνδέονται με τις στρατηγικές των μεγάλων δυνάμεων, αναδεικνύοντας τα κρίσιμα διακυβεύματα για την ειρήνη και την ασφάλεια σε διεθνές επίπεδο. Το έργο αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την εις βάθος κατανόηση του σύνθετου και απρόβλεπτου κόσμου της σύγχρονης Μέσης Ανατολής.

Ο συγγραφέας

Ο Σωτήρης Ρούσσος είναι καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Θρησκείας στη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καθώς και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Μεσογειακών, Μεσανατολικών και Ισλαμικών Σπουδών (ΚΕΜΜΙΣ).