Εκδήλωση για τον Τσε Γκεβάρα με την Ana María Cabrera Marsden

Σήμερα στις 7 μ.μ. η εκδήλωση για τον Τσε Γκεβάρα στο «Σήμα» με την Ana María Cabrera Marsden

Σήμερα Σάββατο στις 7 μ.μ. ο γνωστός πολιτιστικός χώρος «Σήμα» (Ισαύρων 29Γ, Εξάρχεια) υποδέχεται με περηφάνεια την Ana María Cabrera Marsden η οποία θα μιλήσει για τον Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, και την πολύτιμη κληρονομία του, ειδικά προς τους νέους, με αφορμή τη συμπλήρωση 58 χρόνων από τη δολοφονία του, αλλά και την έκδοση στα «Ελληνικά» όλων των βιβλίων του.

Η Ana María Cabrera Marsden είναι γνωστή παιδαγωγός στην Κούβα, μέλος του εκπαιδευτικού έργου επικοινωνίας Escaramujo, και διευθύντρια σύνταξης στον εκδοτικό οίκο Ocean Sur στην Αβάνα (εκδίδει όλο το έργο του Τσε Γκεβάρα σε συνεργασία με το «Centro Che»).

Τα ακαδημαϊκά κείμενα της Ana María Cabrera Marsden έχουν δημοσιευθεί στα περιοδικά Novedades en poblacion, Perfils de la cultura cubana και Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina, καθώς και σε συλλογές που παράγονται από τους εκδοτικούς οίκους Acuario, Caminos και Ciencias Sociales. Είναι μία εκ των συγγραφέων του βιβλίου Retos de una generación (Προκλήσεις μιας γενιάς), Η νεολαία της Λατινικής Αμερικής σε διάλογο με τον Fernando Martínez Heredia (Ocean Sur, 2017), και συντάκτης του τόμου Haydee Santamaría, Colección Vanguardia (Ocean Sur, 2018).