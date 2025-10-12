Απονεμήθηκαν τα Βραβεία Ποίησης «Κωνσταντίνος Γκράχαμ»

Απονεμήθηκαν στο Παρίσι σε μια ιδιαίτερη τελετή, τα βραβεία του διεθνούς διαγωνισμού ποίησης για νέες και νέους 18-25 ετών «Βραβεία Ποίησης Κωνσταντίνος Γκράχαμ». Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, σκοπός του διαγωνισμού δεν είναι μόνο η ενδυνάμωση της ποιητικής δημιουργίας των νέων και η μνήμη του ίδιου του Κωνσταντίνου Γκράχαμ, αλλά και η δημιουργία πολιτιστικών γεφυριών με την συμμετοχή νέων από χώρες τόσο της Δύσης όσο και του τρίτου κόσμου.

Όπως είναι γνωστό ο Κωνσταντίνος Γκράχαμ, νεαρός Ελληνοαμερικανός ποιητής και ράπερ γνωστός και ως Konstant, σημάδεψε με την παρουσία του την ζωή όσων τον γνώρισαν. Η μητέρα του Αναστασία Πολίτη έγραψε στην μνήμη του το βιβλίο «Κωνσταντίνος Γκράχαμ: η ζωή μου κοντά σου» που έγινε θεατροποιημένο αναλόγιο μαζί με το βιβλίο του ίδιου «Θέλω να γίνω Άγγελος» σε δύο παραστάσεις, η πρώτη στο Μπαράκι της Διδότου και η δεύτερη στο Restart Theatre Athens, ενώ αναμένεται να ανέβει και στο Παρίσι στην αίθουσα ποιητών. Τα Βραβεία Ποίησης «Κωνσταντίνος Γκράχαμ» θα διοργανώνονται κάθε χρόνο από τον σύλλογο «Association Konstantinos Graham» ο οποίος εδρεύει στο Παρίσι, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Άπαρσις και τη θεατρική ομάδα Restart Theater Athens.

Στην απονομή που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Maison de la Vie Associative et Citoyenne - MVAC του 12ου Δημοτικου΄Διαμερίσματος της γαλλικής πρωτεύουσας, έλαβε χώρα έκθεση των ποιημάτων όλων των νεαρών ποιητών που συμμετείχαν εφέτος στο διαγωνισμό. Η κ. Πολίτη, πρόεδρος του συλλόγου, και ο Μάρκ Μορέν, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, καλωσόρισαν το κοινό στην βραδιά που ξεκίνησε με σύντομο απόσπασμα ποίησης του Κωνσταντίνου Γκράχαμ στα γαλλικά, ηχογραφημένου από τον ίδιο. Στη συνέχεια ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του φετινού διαγωνισμού και έγιναν απαγγελίες από τους παρευρισκόμενους, ενώ ακούστηκαν και ηχογραφημένα από τους ίδιους τους συμμετέχοντες που δεν μπορούσαν να παρευρεθούν. Οι χώρες προέλευσης των συμμετεχόντων ήταν η Γαλλία, η Ελλάδα, η Τυνησία και η Σενεγάλη. Οι γλώσσες έκφρασης ήταν τα γαλλικά, τα αγγλικά και τα ελληνικά. Η κριτική επιτροπή αποτελείτο από ακαδημαϊκούς, ποιητές, εκδότες και ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών που εδρεύουν στην Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Βρετανία και τις ΗΠΑ:

Αναστασία Πολίτη, ηθοποιός, σκηνοθέτις, συνιδρύτρια του συλλόγου Association Konstantinos Graham, Γαλλία,

Philippe Blanchard, ακουσματικός συνθέτης, συνιδρυτής του συλλόγου, Γαλλία,

Michel Cassir, ποιητής, πανεπιστημιακός, εκδότης, Γαλλία,

Julie Ward, σύμβουλος σε θέματα τέχνης και εκπαίδευσης, τ. αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας της Ευρωβουλής, ευρωβουλεύτρια (2014-2020), Βρεττανία,

Marc Moreigne, κριτικός, συγγραφέας, Γαλλία,

Aida Karanxha, μεταφράστρια-διερμηνέας, Γαλλία,

Στέλλα Αποστολάκη, εικαστικός, Ελλάδα,

Αγγελική Κασόλα, σκηνοθέτις Restart Theater Athens, Ελλάδα,

Ειρήνη Μελά, ηθοποιός Restart Theater Athens, Ελλάδα,

Cecilia Woloch, ποιήτρια, συγγραφέας, HΠΑ,

Dominique Guilbert, κοινωνική λειτουργός, Γαλλία,

Γιώργος Ευσταθίου, εκδότης, Ελλάδα,

Σμαράγδα Παπαδοπούλου-Μανταδάκη, συγγραφέας, καθηγήτρια του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, Ελλάδα,

Ελένη Καρασαββίδου, αρθρογράφος, ΕΕΔΙΠ στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα.

Ποιος ήταν ο Κωνσταντίνος Γκράχαμ

Ο Κωνσταντίνος Γκράχαμ γεννήθηκε στο Παρίσι στις 26 Φεβρουαρίου 1997 και πέθανε στο Μονπελιέ στις 24 Απριλίου 2017 σε ηλικία μόλις 20 ετών. Στην ποίησή του, ο Κωνσταντίνος εκφράζει τη δίψα του για ελευθερία και αγάπη και το ιερό νόημα της ζωής ανεξάρτητα από θρησκείες, σε έναν σκληρό, βάναυσο κόσμο που μπορεί να οδηγήσει στην αυτοκτονία. Ως ηθοποιός, σπούδασε θέατρο και τραγούδι στο Roy Hart Theater στο Μονπελιέ, ενώ έπαιξε και σαξόφωνο για 11 χρόνια στο Conservatoire Paul Dukas στο 12ο Δημορικό Διαμέρισμα Παρισίων. Τρίγλωσσος, φοίτησε σε σχολεία της Γαλλίας, της Ελλάδας και των Η.Π.Α., ενώ από το 2013 έως το 2015 υπήρξε μαθητής στο Gunn High School, στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια.

Συμμετείχε ως παρουσιαστής στη ραδιοφωνική εκπομπή «Grèce / Résistances!» στο Radio Fréquences Paris Pluriel 105,6 FM. Ράπαρε σε τρεις γλώσσες, έγραψε ποίηση και πεζά κείμενα, και βραβεύτηκε το 2017 στον Διεθνή Διαγωνισμό Ποίησης «Matiah Eckhard» για το ποίημά του Every now and then / De temps en temps / Πότε πότε. Στη σύντομη ζωή του ο Κωνσταντίνος έγραψε ποίηση στις τρείς γλώσσες που είχε μάθει, βραβεύτηκε, και εκδόθηκε στη Γαλλία και την Ελλάδα.

Το 2023 κυκλοφόρησε στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Άπαρσις η τρίγλωσση συλλογή του «Θέλω να γίνω Άγγελος / I want to be an Angel / Je veux être un Ange». Την ίδια χρονιά, η μητέρα του Αναστασία Πολίτη του αφιέρωσε το βιβλίο «Κωνσταντίνος Γκράχαμ: Η ζωή μου κοντά σου» (εκδόσεις Άπαρσις).

Τα φετινά βραβεία

Το πρώτο βραβείο έλαβε ο Mohamed Gassara, 23χρονος Τυνήσιος φοιτητής, που σπουδάζει στην πόλη Σφάξ και που συμμετείχε με ποιήματα γραμμένα στα γαλλικά και στα αγγλικά, μεταξύ των οποίων δύο για την πολύπαθη Γάζα.

Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στη Μελία Άννα Πουλαστίδη, 22 ετών, πτυχιούχο του ΠΤΔΕ Ιωαννίνων, που συμμετείχε με ποιήματα γραμμένα τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά.

Το τρίτο βραβείο απονεμήθηκε στην 23χρονη Aïchata Coulibaly, υποψήφια διδάκτορα στη Σενεγάλη, στο πανεπιστήμιο του Ντακάρ, που έγραψε ποίημα στα γαλλικά.

Η κριτική επιτροπή απένειμε επίσης τρεις τιμητικές διακρίσεις στους παρακάτω:

Sarah Khemiri, 23 ετών, από το Παρίσι, που συμμετείχε με ποιητικό κείμενο στα αγγλικά.

Δήμητρα Αναγνωστούλη ή Jessica που συμμετείχε με ελληνικό κείμενο ηχογραφημένο και μουσικά επεξεργασμένο από την ίδια.

Κωνσταντίνο Παπαθανασίου,18 ετών, απόφοιτο λυκείου από την Αθήνα, που συμμετείχε με κείμενα στα ελληνικά.

Συντέλεσαν στην εκδήλωση με την παρουσία τους και με απαγγελίες η Αïντα Καραντζά, η Νadia Choukroune, ο Michel Cassir, ο Marc Moreigne, η Αναστασία Χριστουλάκη και η Αναστασία Πολίτη. Η διοργάνωση έγινε από τον σύλλογο σε συνεργασία με τις εκδόσεις Άπαρσις και το Restart Theater Athens.

Tο τρίγλωσσο αυτό διεθνές βραβείο απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18 έως 25 ετών από όλο τον κόσμο, που μπορούν να υποβάλουν κάθε χρόνο πριν από τις 31 Ιουλίου ένα κείμενο/ποίημα 2-3 σελίδων max ή ένα ηχητικό αρχείο 3-4 λεπτών max, είτε στα αγγλικά είτε στα γαλλικά είτε στα ελληνικά, μέσω email στη διεύθυνση: [email protected] .Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινώνονται κάθε φθινόπωρο. 1ο βραβείο: 250€, 2ο βραβείο: 150€, 3ο βραβείο: 100€. Ο διαγωνισμός 2026 θα εξαγγελθεί επίσημα στις 16 Οκτωβρίου 2025. Για περαιτέρω πληροφορίες : [email protected] .