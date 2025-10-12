Αθήνα, 21°C
Genti_Koule_1020_1
Σπύρος Κουζινόπουλος

Το «Γεντί Κουλέ, η Βαστίλη της Θεσσαλονίκης» παρουσιάζεται στην Καλαμαριά

efsyn.gr
Ένα πολύτιμο ιστορικό τεκμήριο για τις Φυλακές Επταπυργίου που είχαν χαρακτηρισθεί ως «ο τάφος των ζωντανών»

Το βιβλίο «Γεντί Κουλέ, η Βαστίλη της Θεσσαλονίκης» του Σπύρου Κουζινόπουλου παρουσιάζεται την Τετάρτη στην Καλαμαριά ης Θεσσαλονίκης. Τρεις πολιτιστικοί φορείς της περιοχής, ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος «Η Μπουμπουλίνα», ο Δημοκρατικός Σύλλογος Γυναικών Καλαμαριάς και ο Σύλλογος Κατιρλιωτών Καλαμαριάς «Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος», οργανώνουν από κοινού την παρουσίαση του βιβλίου την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου και ώρα 19.00 στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς «Σταύρος Κουγιουμτζής».

Για το βιβλίο θα μιλήσουν η επίκουρη καθηγήτρια Ιστορίας στο ΑΠΘ Μαρία Καβάλα, ο συγγραφέας και πρώην πολιτικός κρατούμενος στο Γεντί Κουλέ την περίοδο της δικτατορίας Αδάμ Δράγας και ο συγγραφέας Σπύρος Κουζινόπουλος.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, έγγραφα, σκίτσα, εφημερίδες) για τα φριχτά τα οποία συνέβαιναν σ’ αυτό το μεσαιωνικό κάτεργο της Θεσσαλονίκης στον ένα αιώνα λειτουργίας του ως φυλακής, και για τα οποία οι φυλακές Επταπυργίου είχαν χαρακτηρισθεί ως «ο τάφος των ζωντανών».

Σπύρος Κουζινόπουλος
