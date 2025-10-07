Έφτασε η ώρα του «λουκέτου» για το Επι λέξει

Αμετάκλητοι είναι πλέον οι τίτλοι τέλους για το ιστορικό βιβλιοπωλείο - φιλαναγνωστικό και φιλοπαρεΐστικο στέκι «Επί Λέξει» στη συμβολή των οδών Ακαδημίας και Λυκαβηττού στο κέντρο της Αθήνας, οι ιδιοκτήτες του οποίου, αποφάσισαν και ανακοίνωσαν τον Αύγουστο τη διακοπή της λειτουργίας του και την εκποίηση του αποθέματός του.

Επρόκειτο για ένα τοπόσημο της φιλαναγνωσίας, της ευρύτερης πνευματικής αναζήτησης και εντέλει της περιβόητης ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. Η διεύθυνση το τελευταίο χρονικό διάστημα είχε απευθύνει έκκληση να βοηθηθεί για να συνεχίσει τη λειτουργία του στο χώρο, ωστόσο το κράτος αδιαφόρησε.

Πρόκειται για ένα ακόμα βιβλιοπωλείο από μία μακρά σειρά -προηγούμενο θύμα ο Πολύχρωμος Πλανήτης στην Πλατεία Βικτωρίας- τα οποία καταναγκάζονται να προχωρήσουν σε λουκέτο εν μέσω ασφυκτικού οικονομικού κλίματος γενικότερα για τις μικρές επιχειρήσεις, πανύψηλων εξόδων συντήρησης στο πλαίσιο της συνολικής ακρίβειας, κατακόρυφης ανόδου των ενοικίων στο κέντρο της πόλης αλλά και πλήρους έλλειψης οποιασδήποτε υπολογίσιμης πολιτιστικής πολιτικής για τα βιβλιοπωλεία, το βιβλίο και τη φιλαναγνωσία.

Η ανάρτηση του βιβλιοπωλείου:

Την Τρίτη η διεύθυνση σημείωσε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Αγαπητοί και αγαπημένοι φίλοι του Επί Λέξει. Ήρθε η ώρα του αποχαιρετισμού. Δεν υπάρχουν λόγια, και το ευχαριστώ είναι λίγο, για να εκφράσουν τα συναισθήματά μας. Για την απέραντη αγάπη, για την κατανόηση, για την εμπιστοσύνη. Σας ευχαριστούμε λοιπόν όλους, τους αναγνώστες, τους συγγραφείς, τους εκδότες. Πιστεύουμε ότι, στην υπόθεση του βιβλίου, το Επί Λέξει ένα λιθαράκι το έβαλε. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε την κυρία Ελένη Μιχαήλου, τη ζωγράφο μας, που οι επιλογές της, των καλλιτεχνών και των έργων τους κόσμησαν τον Μαύρο Τοίχο του βιβλιοπωλείου. Να είστε όλοι καλά, να διαβάζετε και να στηρίζετε τα μικρά βιβλιοπωλεία».