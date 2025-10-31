Αμηχανία για τη μεταφορά της Συλλογής Κωστάκη στο ΦΙΞ

Ασυλλόγιστες(;) αποφάσεις του ΥΠΠΟ για τη Συλλογή Κωστάκη προκαλούν εντάσεις στη δυτική Θεσσαλονίκη και αμήχανες διαμαρτυρίες από τον Δήμο Παύλου Μελά. Αιτία οι ανακοινώσεις της υπουργού Λίνας Μενδώνη για μεταφορά της Συλλογής των 1.277 έργων τέχνης της Ρωσικής Πρωτοπορίας από τη Μονή Λαζαριστών στην οποία φιλοξενείται σήμερα στο κτίριο Σ2 του πρώην βιομηχανικού συγκροτήματος Ζυθοποιίας ΦΙΞ που αγοράστηκε πρόσφατα από το ΥΠΠΟ, εγείροντας σειρά αναπάντητων μέχρι τώρα ερωτημάτων. Το θέμα τέθηκε στο δημοτικό συμβούλιο Παύλου Μελά και ο δήμαρχος θα το συζητήσει με την υπουργό στην Αθήνα.

Η κ. Μενδώνη είχε ανακοινώσει στις 15 Οκτωβρίου κατά την παρουσίαση του έργου «Αποκατάσταση και επανάχρηση του τμήματος Σ2 του βιομηχανικού συγκροτήματος Ζυθοποιίας ΦΙΞ» ότι το κτίριο πρόκειται να στεγάσει την Κρατική Ορχήστρα και επιπλέον «ο χώρος που προσφέρει το κτίριο Σ2, σε συνδυασμό με τον αυθεντικό μηχανολογικό εξοπλισμό του βιομηχανικού συγκροτήματος, είναι ιδανικός για την έκθεση της Συλλογής Κωστάκη με τρόπο που να αναδεικνύει την ιστορική και καλλιτεχνική της αξία».

Ο Δήμος Παύλου Μελά πιάστηκε κυριολεκτικά στον ύπνο και ίσως κανένας δεν θα έλεγε τίποτα αν δεν αντιδρούσε ο Σπύρος Μπαρούτας, πρώην δήμαρχος Σταυρούπολης, επί των ημερών του οποίου η Συλλογή είχε εγκατασταθεί στους Λαζαριστές στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, φυσικός διάδοχος του οποίου είναι το MOMus. Ο κ. Μπαρούτας αντέδρασε με δημόσια επιστολή λέγοντας ότι «δεν αναβαθμίζεις τμήμα της δυτικής Θεσσαλονίκης (περιοχή Φιξ) υποβαθμίζοντας άλλη περιοχή (Μονή Λαζαριστών) με τη μεταφορά της Συλλογής Κωστάκη». Διότι όπως υπογράμμιζε «χειροκροτώ την προσπάθεια ανάπτυξης πολιτιστικών χώρων στο ΦΙΞ, που σηματοδοτεί πολιτιστική ανάταση της ευρύτερης Δυτικής Θεσσαλονίκης», παρ’ όλα αυτά «διαφωνώ με τη μεταφορά της Συλλογής Κωστάκη γιατί σηματοδοτεί οπισθοδρόμηση στην πολιτιστική ανάπτυξη που ξεκίνησε τη δεκαετία του ’90 και με την ευκαιρία της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκης 1997 πήρε την πάνω βόλτα».

Το θέμα έφτασε στο δημοτικό συμβούλιο Παύλου Μελά όπου κατά τα φαινόμενα η αμηχανία της διοίκησης περίσσεψε, με τον δήμαρχο Δημήτρη Ασλανίδη να λέει ότι τις επόμενες μέρες θα πάει στην Αθήνα για συνάντηση με την κ. Μενδώνη, αφού η Συλλογή είναι μεν πολύτιμη για τον δήμο, αλλά «θέλουμε να ακούσουμε ποιες είναι οι σκέψεις του υπουργείου για τη Συλλογή Κωστάκη και να καταθέσουμε τις δικές μας»!

Ο πρώην δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης «Eυ πόλις», Δημήτρης Δεμουρτζίδης, ζήτησε την έκδοση ψηφίσματος «για να εκφράζουμε τις αντιρρήσεις μας» και προκειμένου «η υπουργός [...] να ξέρει ότι είμαστε αντίθετοι», ζητώντας άλλους τρόπους και χρήσεις για τα κτίρια του ΦΙΞ. Από την πλευρά του ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», Μάριος Παλάντζας, διερωτήθηκε γιατί τώρα ελήφθη αυτή απόφαση αφού «η Συλλογή είχε έρθει στη Μονή Λαζαριστών το 1997 με κριτήριο την αναβάθμιση της πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής». Για να λαμβάνεται τώρα η απόφαση να μεταφερθεί «ή έχει σταματήσει η ανάγκη πολιτιστικής ανάπτυξης της Σταυρούπολης και γι’ αυτό αφαιρούμε ένα τέτοιο διαμάντι ή κάτι άλλο συμβαίνει. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι δεν συμφωνούμε και έχουμε προβληματισμό μέχρι να μας έρθει το σκεπτικό της απόφασης».