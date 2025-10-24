Ανάμεσα στις εκδηλώσεις που πλαισιώνουν την έκθεση "Στη Ζώνη του Πυρός/Θαύματα Μέσα στα Ερείπια – Η Μπιενάλε της Γάζας" είναι η αυριανή συζήτηση, με ομιλήτριες τις Άντζελα Δημητρακάκη και Ελένη Τροβά και την παρέμβαση της Zeina Jallad

Με αμείωτο ενδιαφέρον και ιδιαίτερα θερμή συμμετοχή του κοινού συνεχίζεται μέχρι τις 4 Νοεμβρίου 2025 η έκθεση Στη Ζώνη του Πυρός/Θαύματα Μέσα στα Ερείπια – Η Μπιενάλε της Γάζας, σε επιμέλεια Φαίης Τζανετουλάκου και Δημήτρη Σαραφιανού, στο Λόφος Art Project (Βελβενδού 39, Αθήνα 11364).



Αύριο, Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 19.30 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Γάζα: διαστάσεις μιας γενοκτονίας σε ζωντανή μετάδοση».

Θα μιλήσουν οι: Άντζελα Δημητρακάκη, συγγραφέας και ιστορικός τέχνης, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, Ελένη Τροβά, επίκουρη καθηγήτρια στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Θα παρέμβει η Zeina Jallad, διευθύντρια του Κέντρου Μελετών Παλαιστινιακής Γης και καθηγήτρια στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού, καθώς και καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην έκθεση.

Λόφος Art Project



Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 21:30 μουσική βραδιά, αφιερωμένη στο συνθέτη του εθνικού ύμνου της Παλαιστίνης Μίκη Θεοδωράκη, με τους Γιώργο Μάκαρη, Διαμάντη Δαγιάση, Θανάση Γκέκα και Αργύρη Ντίνα.



Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 19.00 θα προβληθεί η ταινία «Όταν σε είδα / When I saw you», της Annemarie Jacir (2012).

Λόφος Art Project

Η ταινία αποτέλεσε την επίσημη παλαιστινιακή υποψηφιότητα για τα 85α βραβεία Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας και έχει λάβει μεταξύ άλλων το βραβείο καλύτερης ασιατικής ταινίας στην 63η Μπερλινάλε. Η προβολή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Palestine Cinema Days, σε συνεργασία με το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας, το “FilmLab: Palestine” με έδρα τη Ραμάλα και τον πολιτιστικό οργανισμό We are community.

Την ίδια ημέρα η Μπιενάλε της Γάζας στην Αθήνα θα «αποχαιρετήσει» το Ημερολόγιο της Γενοκτονίας του Sohail Salem, προβάλλοντας το βίντεο που δημιούργησε το Αγγλικό Περίπτερο της Μπιενάλε της Γάζας, πριν το έργο ταξιδέψει στο Γερμανικό Περίπτερο του Βερολίνου.



Tη Δευτέρα 3/11 στις 19:30 θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ με τίτλο «48 | Αντίσταση στον μεγάλο εποικισμό» που γυρίστηκε το καλοκαίρι του 2022 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Αποτελεί μια προσπάθεια να εκφραστεί η εμπειρία της καθημερινότητας ανθρώπων αποκλεισμένων από το καθεστώς απαρτχάιντ, περιγράφοντας διαφορετικές όψεις της ισραηλινής κατοχής.