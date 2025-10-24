Αθήνα, 23°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
23.8° 22.4°
3 BF
61%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
21°C
21.6° 20.3°
0 BF
69%
Πάτρα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.0° 19.0°
4 BF
79%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
14.9° 14.9°
1 BF
67%
Αλεξανδρούπολη
Ασθενείς βροχοπτώσεις
20°C
19.9° 19.9°
2 BF
94%
Βέροια
Αίθριος καιρός
20°C
19.8° 19.8°
3 BF
57%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
14°C
14.4° 14.4°
1 BF
36%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
17°C
17.4° 17.4°
1 BF
91%
Ηράκλειο
Σποραδικές νεφώσεις
23°C
22.8° 22.5°
1 BF
68%
Μυτιλήνη
Αραιές νεφώσεις
22°C
22.1° 21.6°
4 BF
78%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
22°C
22.4° 22.4°
6 BF
83%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
25°C
24.7° 21.0°
2 BF
53%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
3 BF
73%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
20.9° 20.9°
3 BF
52%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
22.3° 20.7°
2 BF
63%
Ρόδος
Σποραδικές νεφώσεις
22°C
22.1° 20.8°
2 BF
85%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.8° 22.7°
2 BF
43%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
19°C
19.4° 16.3°
1 BF
86%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
21°C
20.8° 20.3°
2 BF
69%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
17°C
16.9° 16.9°
1 BF
53%
ΜΕΝΟΥ
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, 2025
Biennale_gia_ti_gaza_1020_1
Λόφος Art Project
Λόφος Art Project

«Γάζα: διαστάσεις μιας γενοκτονίας σε ζωντανή μετάδοση»

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Ναταλί Χατζηαντωνίου
Ανάμεσα στις εκδηλώσεις που πλαισιώνουν την έκθεση "Στη Ζώνη του Πυρός/Θαύματα Μέσα στα Ερείπια – Η Μπιενάλε της Γάζας" είναι η αυριανή συζήτηση, με ομιλήτριες τις Άντζελα Δημητρακάκη και Ελένη Τροβά και την παρέμβαση της Zeina Jallad

Με αμείωτο ενδιαφέρον και ιδιαίτερα θερμή συμμετοχή του κοινού συνεχίζεται μέχρι τις 4 Νοεμβρίου 2025 η έκθεση Στη Ζώνη του Πυρός/Θαύματα Μέσα στα Ερείπια – Η Μπιενάλε της Γάζας, σε επιμέλεια Φαίης Τζανετουλάκου και Δημήτρη Σαραφιανού, στο Λόφος Art Project (Βελβενδού 39, Αθήνα 11364).

Αύριο, Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 19.30 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Γάζα: διαστάσεις μιας γενοκτονίας σε ζωντανή μετάδοση».

Θα μιλήσουν οι: Άντζελα Δημητρακάκη, συγγραφέας και ιστορικός τέχνης, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, Ελένη Τροβά, επίκουρη καθηγήτρια στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Θα παρέμβει η Zeina Jallad, διευθύντρια του Κέντρου Μελετών Παλαιστινιακής Γης και καθηγήτρια στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού, καθώς και καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην έκθεση.

Λόφος Art Project


Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 21:30 μουσική βραδιά, αφιερωμένη στο συνθέτη του εθνικού ύμνου της Παλαιστίνης Μίκη Θεοδωράκη, με τους Γιώργο Μάκαρη, Διαμάντη Δαγιάση, Θανάση Γκέκα και Αργύρη Ντίνα.

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 19.00 θα προβληθεί η ταινία «Όταν σε είδα / When I saw you», της Annemarie Jacir (2012).

Λόφος Art Project

Η ταινία αποτέλεσε την επίσημη παλαιστινιακή υποψηφιότητα για τα 85α βραβεία Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας και έχει λάβει μεταξύ άλλων το βραβείο καλύτερης ασιατικής ταινίας στην 63η Μπερλινάλε. Η προβολή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Palestine Cinema Days, σε συνεργασία με το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας, το “FilmLab: Palestine” με έδρα τη Ραμάλα και τον πολιτιστικό οργανισμό We are community.
Την ίδια ημέρα η Μπιενάλε της Γάζας στην Αθήνα θα «αποχαιρετήσει» το Ημερολόγιο της Γενοκτονίας του Sohail Salem, προβάλλοντας το βίντεο που δημιούργησε το Αγγλικό Περίπτερο της Μπιενάλε της Γάζας, πριν το έργο ταξιδέψει στο Γερμανικό Περίπτερο του Βερολίνου.

Tη Δευτέρα 3/11 στις 19:30 θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ με τίτλο «48 | Αντίσταση στον μεγάλο εποικισμό» που γυρίστηκε το καλοκαίρι του 2022 στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Αποτελεί μια προσπάθεια να εκφραστεί η εμπειρία της καθημερινότητας ανθρώπων αποκλεισμένων από το καθεστώς απαρτχάιντ, περιγράφοντας διαφορετικές όψεις της ισραηλινής κατοχής.

Λόφος Art Project
TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
«Γάζα: διαστάσεις μιας γενοκτονίας σε ζωντανή μετάδοση»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual