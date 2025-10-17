Ο παραμυθένιος κόσμος μιας ναΐφ ζωγράφου

«Σαν κόκκινη κλωστή...» είναι ο (παραμυθένιος) τίτλος έκθεσης έργων της ναΐφ ζωγράφου Ρούλης Μπούα, η οποία εγκαινιάζεται την ερχόμενη Τρίτη 21 Οκτωβρίου (6.30-9.30 μ.μ.) στην Αίθουσα Εκθέσεων και Εκδηλώσεων του Ιδρύματος Μιχελή (Βασιλίσσης Σοφίας 79).

Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα από πρόσφατες και παλαιότερες ενότητες της Μπούα, που μέσα από εικόνες καθημερινότητας, παραμυθιού και μνήμης ξετυλίγει -σαν κόκκινη κλωστή- μια αφήγηση για τον χρόνο, το όνειρο και τη γυναικεία ματιά. «Ζωγραφίζω από παιδί σαν παιδί, παρά τη μάταιη επιμονή των δασκάλων μου στα εικαστικά να με διδάξουν, γιατί έτσι μόνο μπορώ να παίρνω μια ανάσα από όσα σοβαρά και σοβαροφανή συμβαίνουν γύρω μου» λέει η ίδια.

«Η ζωγράφος ξανοίγεται στην παιδική ηλικία, στην απλή ζωή, στις ζεστές ανθρώπινες σχέσεις. Και όλα αντιμετωπίζονται με μια χαρούμενη, γιορτινή διάθεση, σαν ένα όμορφο παραμύθι ή σαν όνειρο. [...] Η Ρούλη Μπούα επιβεβαιώνει, με το έργο της ναΐφ τεχνοτροπίας, την άποψη ότι ο ναΐφ καλλιτέχνης βασίζεται σε μια ιδιάζουσα καλλιτεχνική καταβολή» επισημαίνει ο ιστορικός τέχνης, καθηγητής Στέλιος Λυδάκης.

Η συγκεκριμένη δουλειά της Μπούα, που είχε πρωτοπαρουσιαστεί στη Βιβλιοθήκη Bissell του Κολεγίου Ανατόλια στη Θεσσαλονίκη την άνοιξη του '24, βρήκε ιδανικό χώρο φιλοξενίας στο Ιδρυμα Παναγιώτη & Εφης Μιχελή που, τιμώντας την επιθυμία της ιδρύτριάς του, ναΐφ ζωγράφου Εφης Μιχελή (1906-1984), για την προβολή και ανάδειξη της ναΐφ ζωγραφικής, συνεχίζει να την παρουσιάζει στο ευρύ κοινό δίνοντας στους καλλιτέχνες απόλυτη ελευθερία στην επιλογή και στον τρόπο παρουσίασης του έργου τους.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 20 Νοεμβρίου.