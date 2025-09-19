Επέστρεψε πλουραλιστική, διευρυμένη και... συμπεριληπτική

Στη φετινή διοργάνωση, που φιλοξενείται από χθες στο Ζάππειο Μέγαρο, πέρα από τις 72 γκαλερί που συμμετέχουν από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δίνεται έμφαση στην πιο πειραματική, σύγχρονη, καλλιτεχνική σκηνή αλλά και στο design με δημιουργίες ακόμα και του Νικόλαου Ντε Γκρες, ενώ το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με performances μεταξύ άλλων του Μπαλέτου της Λυρικής και ομιλίες για το μέλλον της τέχνης, στις οποίες θα λάβει μέρος και η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι

Αναδείχτηκε ως ανήσυχη, πειραματική, αβάν γκαρντ «δεσποινίς» στο κλειστό γήπεδο Τάε Κβον Ντο Φαλήρου, καθιερώθηκε ως δυναμική, κοσμική, γκλάμορ «κυρία» στο Μέγαρο του Ζαππείου. Η Art Athina, η πρώτη και σημαντικότερη ελληνική φουάρ που μας συστήθηκε το 1993 με τη σφραγίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Αιθουσών Τέχνης, επέστρεψε ώριμη, πλουραλιστική και διευρυμένη -τόσο σε εκδηλώσεις, όσο και στις ημέρες διεξαγωγής της- από χθες (επισήμως, μόνο με προσκλήσεις) και μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο (για το ευρύ κοινό), επιδιώκοντας να συμπεριλάβει... τα πάντα όλα.

Από αίθουσες τέχνης της Ελλάδας και του εξωτερικού, καταξιωμένους και ανερχόμενους καλλιτέχνες που αντιπροσωπεύουν το πολυφωνικό τοπίο της παγκόσμιας εικαστικής σκηνής, μέχρι VΙP ξεναγήσεις φιλότεχνων από το εξωτερικό. Από βραβείο για νέο καλλιτέχνη (αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα), μέχρι τoν Νικόλαο Ντε Γκρες που εκθέτει ασπρόμαρυη φωτογραφία του Ναού του Ποσειδώνα. Από την παράσταση «Golden Age» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μέχρι εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά με αναπτυξιακές ιδιαιτερότητες. Από φωτογραφίες για την «καταγραφή της κομψότητας της τρίτης ηλικίας», μέχρι σειρά ομιλιών για το μέλλον της τέχνης, όπου θα πάρει μέρος και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη με την ιδιότητα της «ιδρύτριας της Endeavor Greece και συνιδρύτριας της Zeus+Dione».

«Ανοιχτή στις αλλαγές και τις προκλήσεις της εποχής μας», η Art Athina 2025 με γενικό διευθυντή τον Αντώνη Κούρκουλο και τη συμμετοχή 72 γκαλερί από την Ελλάδα και το εξωτερικό είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, όπως τονίστηκε σε χθεσινό preview. Ξεχωριστή είναι φέτος η οπτική ταυτότητά της, με τη συμβολή του g design studio, που άντλησε έμπνευση από τη μεσογειακή ατμόσφαιρα της πισίνας και το νεοκλασικό περιβάλλον του Ζαππείου.

Οπως επισήμανε η πρόεδρος του ΠΣΑΤ Γιάννα Γραμματοπούλου, η Art Athina «Με τη συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία της, λειτουργεί ως ζωντανή πλατφόρμα εξωστρέφειας, διαλόγου και εξέλιξης, ενισχύοντας τους δεσμούς της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής με το διεθνές περιβάλλον. Η συνέχισή της αποτελεί εγγύηση για την ενίσχυση της εγχώριας καλλιτεχνικής παραγωγής, τη στήριξη του δικτύου των γκαλερί και, κυρίως, για την καλλιέργεια ενός ενεργού και συμμετοχικού κοινού».

Δεξιά: O Νικόλαος ντε Γκρες με καλλιτεχνική ιδιότητα συμμετέχει στην έκθεση «Η Καρέκλα Klismos: Ενα Κάθισμα μέσα στον Χρόνο», στην γκαλερί Stefanidou-Tsoukala

Για να δούμε τι θα δούμε σε αυτήν τη μεγάλη γιορτή της τέχνης:

● Main: Οι προτάσεις των αιθουσών τέχνης, που καταλαμβάνουν ημικυκλικά τα περίπτερα του Ζαππείου, κυρίως με ελκυστική, «μέινστριμ» ζωγραφική και γλυπτική.

● Design: Γκαλερί που δραστηριοποιούνται στο σύγχρονο design. Εμφαση στο γυαλί, τα vintage έπιπλα, αλλά και τα χειροποίητα χαλιά.

● Projects: Η πιο πειραματική σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή, με ανεξάρτητους χώρους τέχνης και μη κερδοσκοπικούς πολιτιστικούς οργανισμούς, αποτελεί την ενότητα που επιμελείται η Οντέτ Κουζού, ενώ διακρίνεται από φαντασία και χιούμορ.

● Performance: Πολυδιάστατο το φετινό πρόγραμμα που κινείται εντός και εκτός του χώρου του Ζαππείου, με την επιμέλεια του Flux Laboratory και του Νικόλα Βαμβουκλή. Ειδικότερα, ο Κωνσταντίνος Ρήγος και το Μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσιάζουν το εκρηκτικό φινάλε της παράστασης «Golden Age». Ο καταξιωμένος φωτογράφος-συγγραφέας Ari Seth Kohen έρχεται μαζί με τη μούσα του, μοντέλο-μπλόγκερ, Judith Boyd, με ένα συμμετοχικό πρότζεκτ αφιερωμένο «στην καταγραφή της κομψότητας της τρίτης ηλικίας». Η λαϊκή αγορά, η αρχιτεκτονική και οι πρωταγωνιστές της θα βρεθούν στο επίκεντρο της περιπατητικής συλλογικής περφόρμανς «Αγορές και Αγορές» της Collectif ΜASI. Μεταξύ άλλων, η Κατερίνα Ζαχαροπούλου με το «Performance as Interview as Performance» δημιουργεί ένα δεύτερο φόρεμα πάνω από το δικό της με τις απαντήσεις που λαμβάνει από το κοινό στο πλαίσιο μιας σιωπηλής, γραπτής «συνέντευξης».

● Εditions: Παρών φέτος στην Art Athina 2025 και ο πρώτος θεσμός στην Ελλάδα που ασχολείται αποκλειστικά με τις καλλιτεχνικές εκδόσεις, το Athens Art Book Fair.

● Art Athina Art for Tomorrow Talks, που υποστηρίζονται από το TATOÏ Club (20/9, 15.00-18.00, στην «Αίγλη»): Ενας νέος κύκλος δημόσιων συζητήσεων και ανταλλαγής ιδεών για τη σύγχρονη τέχνη, τον οποίο συνεπιμελούνται η Μαριλένα Κουτσούκου, διευθύντρια Ανάπτυξης της φουάρ, και η Kim Conniff Taber, διευθύντρια Σύνταξης του Art for Tomorrow. Κεντρικός θεματικός άξονας είναι «πώς μπορούν όσοι συλλέγουν, εκθέτουν και στηρίζουν την τέχνη να συμβάλουν στη διαμόρφωση ενός πιο συμπεριληπτικού και ευέλικτου πολιτιστικού μέλλοντος». Τις απαντήσεις θα κληθούν να δώσουν μεταξύ άλλων οι (όπως αναφέρονται) Σωτήρης Μπαχτσετζής (καλλιτεχνικός διευθυντής, Ιδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη), Vincenzo de Bellis (Chief Artistic Officer, Global Director of Art Basel Fairs), Αφροδίτη Παναγιωτάκου (καλλιτεχνική διευθύντρια, Ιδρυμα Ωνάση), Μareva Grabowski-Mitsotakis (Founder Endeavor Greece and Co-Founder, Zeus+Dione), Wim Pijbes (ιστορικός Τέχνης και διευθυντής, Droom en Daad). Συντονίστρια είναι η Farah Nayeri, αρθρογράφος της εφημερίδας The New York Times.

● Kids’ Educational Program: Δημιουργικά εργαστήρια ζωγραφικής, αρχιτεκτονικής, μικτής τεχνικής και θεατρικού παιχνιδιού περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά «Little Athina» με θέμα την Αθήνα, που σχεδίασε o μη κερδοσκοπικός διεθνής κοινωνικός φορέας ΚROMA. Στα εκπαιδευτικά εργαστήρια θα συμπεριληφθούν παιδιά και έφηβοι με μαθησιακές δυσκολίες και νευροαναπτυξιακές ιδιαιτερότητες.

ℹ️ art-athina.gr/ 18-22 Σεπτεμβρίου. Ζάππειον Μέγαρο. Ωρες λειτουργίας 12.00-21.00