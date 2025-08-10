Art Ikaria 2025: Πηγές έκφρασης ο τόπος και η μνήμη

Η ομάδα του ATHERAS PROJECT είναι μια καλλιτεχνική και πνευματική κίνηση που διαλέγεται με τα όρια της ανθρώπινης επέμβασης-παρέμβασης στο φυσικό τοπίο. Προσεγγίζει το δημόσιο χώρο ως τόπο μνήμης, βιώματος και συλλογικής ταυτότητας σε μια επικίνδυνη μετάβαση. Μετά τις 2 επιτυχημένες δράσεις στην Αθήνα, το Atheras Project Πράξη Πρώτη & το Atheras Project Πράξη Δεύτερη – I n t e r v e n t i o | Χώρος-Χρόνος- Μνήμη, διοργανώνει τον Αύγουστο 2025 στην Ικαρία την ομαδική εικαστική έκθεση: Art Ikaria – The Atheras Project.

Ο Τόπος και η Μνήμη είναι έννοιες οι οποίες αποτελούν πηγή έμπνευσης της εικαστικής δημιουργίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους καλλιτέχνες να εκφραστούν μέσα από το έργο τους και επιτρέποντας στον καθένα τους να αφηγηθεί τη δική του ιστορία.

50+ καλλιτέχνες με ένα κοινό θέμα, αλλά με διαφορετικές προσεγγίσεις και μέσα έκφρασης, δημιουργούν μια κοινή ιστορία. Η συνύπαρξη καθώς και η αλληλεπίδραση μεταξύ τους σε αυτήν την ομαδική έκθεση δημιουργούν έναν εικαστικό διάλογο, μια συνομιλία πολλαπλών αφηγήσεων, τοποθετώντας με τα έργα τους στο τώρα κοινούς προβληματισμούς για το περιβάλλον, για τα όρια της ανθρώπινης παρέμβασης στο φυσικό τοπίο και την πολιτιστική κληρονομιά κάθε τόπου, και προσδοκώντας σε έναν δημιουργικό διάλογο που απορρέει από τις πολυδιάστατες δυναμικές σχέσεις ατόμων και ομάδων με τον τόπο και τα βιώματά του.

Τα έργα 50+ εικαστικών, διαφορετικών μέσων, όπως Ζωγραφική, Φωτογραφία, Γλυπτική, Χαρακτική, Εγκαταστάσεις, Video Art, Κεραμική, Ψηφιδωτό κ.ά. θα προβληθούν σε μια μεγάλη και παράλληλη έκθεση συνδυάζοντας κλειστούς και ανοιχτούς χώρους, αλλά και σημεία στην ευρύτερη περιοχή της Ικαρίας με τη μορφή μιας εικαστικής διαδρομής -Ιkaria Art Walk- αποτελώντας τον πυρήνα μιας πολιτιστικής διασποράς ιδεών και δρώμενων Τέχνης. Ένας διαδραστικός πολιτιστικός διάλογος μεταξύ των καλλιτεχνών, των κατοίκων του νησιού, αλλά και των επισκεπτών της Ικαρίας.

Κατά τη διάρκεια των κατά τόπους εκθέσεων μεταξύ 11.08 – 6.09.2025 η Art Ikaria 2025 θα εμπλουτίζεται με ένα πρόγραμμα παράλληλων δράσεων, οι οποίες θα είναι διάσπαρτες σε όλο το νησί, φιλοξενώντας events, open studio καλλιτεχνών , live music, κ.ά.

Συμμετέχουν οι: Πέτρος Αθανασίου, Μυρτώ Αξαρλή Ανδρέας Βάης, Αλέξανδρος Βούτσας, Αλεξία Γαγλία, Νικόλαος Γιαννούλης, Δήμητρα Γούναρη, Αλέξανδρος Imbrahim , Ρούντη Ζαχαρία, Βασιλική Καλογερή, Τάκης Καλδής, Άλκης Κανελόπουλος, Σταύρος Καρνάκης, Βασίλης Καρβούνης, Ισμήνη Κορωνίδη, Κωνσταντίνος Κοτορένης, Μαρία Κουμιανού, Γιώργος Κούλπασης, Luis Maly, Μαρίνα Μαρκαντώνη, Παναγιώτης Μαΐδης, Ματίνα Μαυρονικόλα, Άννα Μελή, Volf Μούγιαννης, Ελεάννα Μπαλέση, Ράνια Μύτικα, Νίκος Νικόπουλος, Χάρης Παμφίλης, Βάσω Πουρίδου, Γεωργία Μαρία Πολίτη, Γεωργία Πονηράκου, Ένη Σεμίνη, Χριστίνα Σγουρομύτη, Βασιλική Σπανού, Νίκος Στενός, Jef Soan, Ηρακλής Λίνος Τέσκος, Ναυσικά Τζανουλίνου, Ιωάννης Τζανετέας, Πέτρος Τατσιόπουλος, Γιώργος Τσιμπίδης , Δήμητρα Φακάρου, Μάκης Φάρος, Γιώργος Φερέτος, Μάριος Φούρναρης, Θοδωρής Χαριζάκης, Σταματία Χατζηιωάννου, Γιούλα Χατζηγεωργίου, Hemia.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

● Ομαδική έκθεση (Ζωγραφική-Γλυπτική–Instalation- Video Art, Ψηφιδωτό )

●12.08 - 22.08 : Άγιος Κήρυκος, ||●16.08 - 30.08 : Μαγγανίτης ||

●20.08–27.08: Άγιος Δημήτριος Ραχών || ●21.08 -6.09: Αρμενιστής

*Επιμέλεια : Μαρία Μακέλη

● Ομαδική έκθεση Φωτογραφίας & Video Art

●17.08 – 26.08 :Θέρμα || ●27.08- 31.08 : Περδίκι

*Επιμέλεια : Ιωάννης Τζανετέας, Ο.art.ath