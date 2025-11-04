Ενα σημαντικό βραβείο και ένας υπουργικός «δεκάρικος»

Από τον περασμένο Ιούνιο το μοναδικό μινωικό οικοδόμημα στον λόφο της Παπούρας, το οποίο έφερε στο φως ανασκαφική έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο των εργασιών για το νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου, έχει συνδεθεί με τον αγώνα που δίνουν αρχαιολόγοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κάτοικοι, περιβαλλοντικοί και πολιτιστικοί φορείς και ο τοπικός δήμος για τη διάσωσή του. Κι αυτό γιατί, βάσει της πρόθεσης των υπουργείων Πολιτισμού και Υποδομών αλλά και σχετικής, θετικής γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (στις 9/7), το μνημείο θα συνυπάρξει με το ραντάρ του νέου διεθνούς αεροδρομίου. Μάταιες οι ημερίδες, οι συλλογές υπογραφών, οι εκκλήσεις των κορυφαίων ξένων αρχαιολόγων και πανεπιστημιακών για το εύρημα που κινδυνεύει. Φωνή βοώντων εν τη ερήμω.

Το τελευταίο ρεπορτάζ (27/10) μάλιστα του Μάριου Διονέλλη, που έχει ασχοληθεί επισταμένως με το θέμα στην «Εφ.Συν.», αποκάλυπτε πως «περίεργες μεθοδεύσεις εις βάρος των υπαλλήλων της Εφορείας Αρχαιοτήτων στο Ηράκλειο εξυφαίνονται τις τελευταίες ημέρες από την ηγεσία του υπουργείου αλλά και από πρόθυμα ΜΜΕ, με αφορμή την υπόθεση του λόφου Παπούρα και την πρόθεση της πολιτικής ηγεσίας να καταστρέψει το μοναδικό μινωικό μνημείο που αποκαλύφθηκε για χάρη της κατασκευής του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι.

»Η επίσκεψη ενός «κλιμακίου» του υπουργείου, αποτελούμενου από τις αρχαιολόγους Ολυμπία Βικάτου και Ελένη Κουντούρη, στις 22 και 23 Οκτωβρίου φαίνεται πως είχε περισσότερο «εκφοβιστικό» παρά υπηρεσιακό χαρακτήρα, ενώ όλως τυχαίως, μετά το πέρας της επίσκεψης διοχετεύθηκαν στον Τύπο πληροφορίες για… ανεπαρκή λειτουργία της υπηρεσίας και για το κλιμάκιο του ΥΠΠΟ που… ήρθε κι έφριξε με την Αρχαιολογική Υπηρεσία Ηρακλείου! Οπως είναι ήδη γνωστό, τα στελέχη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, τόσο η προϊσταμένη της υπηρεσίας Βασιλική Συθιακάκη όσο και η ανασκαφέας του μνημείου Δανάη Κοντοπόδη, έχουν σηκώσει το βάρος της αρνητικής γνωμοδότησης ως προς τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση του ραντάρ σε απόσταση μόλις λίγων μέτρων από το μνημείο (...)».

Αυτά μέχρι πριν από μία εβδομάδα. Χθες όμως, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθεσης Αρχαιολογικού Τουρισμού του Πέστουμ, στη Νότια Ιταλία, η Ελλάδα τιμήθηκε με το βραβείο «Αρχαιολόγος της Παλμύρας» για την καλύτερη αρχαιολογική ανακάλυψη του 2024. Που μαντέψτε ποια είναι. Το μινωικό οικοδόμημα στον λόφο Παπούρα το οποίο προβάλλει ως «ένα μυστηριώδες μέγαρο που μας θυμίζει τον μύθο του Λαβύρινθου», όπως τόνισαν οι διοργανωτές της εκδήλωσης, όπου παραβρέθηκε και η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, η οποία αργότερα δήλωσε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων:

«Το βραβείο αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι πρόκειται για μια πραγματικά εξαιρετική ανασκαφή, για την ανασκαφή αυτού του μινωικού οικοδομήματος, στον λόφο Παπούρα. Ηταν γνωστή η θέση, αλλά το ίδιο το οικοδόμημα αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των αρχαιολογικών ερευνών για τη δημιουργία του αεροδρομίου στο Καστέλλι. Πραγματικά το εύρημα -απ’ ό,τι λένε και οι ειδικοί της περιόδου- αλλάζει την οπτική μας για τη μινωική αρχαιολογία. Αυτή είναι η σημαντικότητα του ευρήματος και γι’ αυτό βραβεύεται η ανασκαφή, η οποία διενεργήθηκε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, από την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου. Το βραβείο παραλαμβάνει, εκ μέρους της ελληνικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, το ανώτατο στέλεχος της φυσικής ιεραρχίας, που είναι η γενική διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η κ. Ολυμπία Βικάτου».

Δεν ξέρουμε παρ’ όλα αυτά εάν η υπουργός διευκρίνισε στους διοργανωτές της έκθεσης και στους εμπνευστές του βραβείου ότι το εύρημα που οι ίδιοι τιμούν και που οι αρχαιολόγοι προσπαθούν να διασώσουν είναι αυτό για το οποίο η ίδια επιδιώκει μια άλλη, παράδοξη διαχείριση. Το ίδιο εύρημα με αφορμή το οποίο η κυρία Βικάτου βάσει του ρεπορτάζ του Μάριου Διονέλλη ταξίδεψε στην Κρήτη για να κρίνει «ανεπαρκή» τη λειτουργία της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Ηρακλείου που μάχεται για τη διάσωσή του και να προειδοποιήσει την προϊσταμένη της ΕΦΑ και την ανασκαφέα... Προφανώς και αυτά δεν ειπώθηκαν στο εξωτερικό, γιατί θα μας έπαιρναν με τις πέτρες.