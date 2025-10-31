19 εμβληματικοί αρχαιολογικοί χώροι στρώνουν τραπέζι

Σύμφωνα με τη φαεινή πρωτοβουλία που ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων του υπ. Πολιτισμού, πριν και από τον περιβόητο «Ροζ Χορό» του Βρετανικού Μουσείου, «επαγγελματίες της βιομηχανίας των εκδηλώσεων και της γαστρονομίας» μπορούν να ενοικιάζουν εμβληματικούς ιστορικούς χώρους έναντι ευτελούς αντιτίμου, ώστε να διοργανώνουν μια... «Eaternity Experience» με γαστρονομικές απολαύσεις

Η εμπειρία να τρως (να δειπνείς, κομψά) και τα μνημεία να λειτουργούν ως φόντο ονομάζεται «The Eaternity Experience». Δεν πρόκειται για βρετανικό προνόμιο. Αλλά για τη νέα υπηρεσία που φέρνει ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) του υπουργείου Πολιτισμού. Θα προσφέρει την αποκλειστική δυνατότητα διοργάνωσης εκδηλώσεων γαστρονομίας με προσχηματικό λόγο την προώθηση τοπικών προϊόντων και την εξωστρέφεια της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς ώστε να μπει, λέει, στον «χάρτη της βιωματικής φιλοξενίας»!

Δεκαεννέα εμβληματικοί αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, φρούρια, μνημεία, καστροπολιτείες της χώρας μας, από τους Δελφούς με την παγκόσμια ακτινοβολία μέχρι το εντυπωσιακό Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο κι από την Αρχαία Ζώνη Εβρου, το Μουσείο Αιγών, την Αμφίπολη μέχρι τον Μυστρά και την Πλατεία Χρυσαφίτισσας της Μονεμβασιάς (τον δημόσιο χώρο, δηλαδή, συνάντησης και συναθροίσεων έξω από τον Ναό της Παναγίας Χρυσαφίτισσας), θα παραχωρούνται από εδώ και στο εξής σε «... επαγγελματίες της βιομηχανίας των εκδηλώσεων και της γαστρονομίας». Προκειμένου, όπως γράφει η ανακοίνωση του ΟΔΑΠ, «να μπορούν να σχεδιάσουν μοναδικές εμπειρίες που συνδυάζουν την παρουσίαση τοπικών προϊόντων, μυρωδικών, κρασιών, ηδύποτων και γευστικών δοκιμών με την αρχιτεκτονική μεγαλοπρέπεια και την ιστορική βαρύτητα των μνημείων».

Πολιτιστική κληρονομιά

Τα στρωμένα τραπέζια όπως εικονίζονται στην επίσημη σελίδα του ΟΔΑΠ

Ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, που μετατράπηκε σε ΝΠΠΔ με τον Ν. 4761/ 2020, τον οποίο έφερε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με στόχο την αναβάθμιση των υπηρεσιών, τον εκσυγχρονισμό του και την αύξηση των οικονομικών πόρων του, χαρακτηρίζει την εν λόγω υπηρεσία «πρωτοποριακή πρωτοβουλία που επανατοποθετεί την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά στον παγκόσμιο χάρτη της βιωματικής φιλοξενίας»!

Οι δεκαεννέα επιλεγμένοι χώροι περιλαμβάνουν τη Νικόπολη, τους Δελφούς, το Μουσείο Αιγών, τη Ρωμαϊκή Αγορά Θεσσαλονίκης, το Επταπύργιο Θεσσαλονίκης, τον Μυστρά, την Πλατεία Χρυσαφίτισσας της Μονεμβασιάς, τη Νεμέα Κορινθίας, το Οχυρό Συγκρότημα Τρουπάκηδων-Μούρτζινων Καρδαμύλης, το Ανδρομονάστηρο Μεσσηνίας, το Νιόκαστρο Πύλου, το Φρούριο Ρίου, το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο, την Αρχαία Ζώνη Εβρου, την Αμφίπολη Σερρών, το Αρχοντικό Τσιατσιαπά Καστοριάς, καθώς και τις Ενετικές Οχυρώσεις των Χανίων, το Φραγκοκάστελλο Σφακίων και το Ενετικό Φρούριο Σητείας στην Κρήτη.

Μάλιστα η ενοικίαση θα είναι έναντι μηδαμινού κόστους, αφού θα ανέρχεται για όλους τους χώρους στα 1.500 ευρώ για την ημέρα της εκδήλωσης. Και επειδή οι χώροι θα χωρίζονται σε ομάδες Α και Β κατηγορίας, για τους πρώτους (Δελφοί, Ρωμαϊκή Αγορά Θεσσαλονίκης, Μυστράς, κ.ά.) το κόστος για κάθε ημέρα προετοιμασίας θα ανέρχεται στα 500 ευρώ και για τους δεύτερους (Νεμέα, το Νιόκαστρο Πύλου, το Φρούριο του Ρίου, το Φραγκοκάστελλο Σφακίων κ.ά.) στα 250 ευρώ. Το καλύτερο είναι ότι, εφόσον η εκδήλωση θα εντάσσεται σε πολιτιστικά προγράμματα του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), θα υπάρχει και 50% έκπτωση! Αστεία πράγματα δηλαδή για τους τόπους της πολιτιστικής κληρονομιάς μας που θα μετατρέπονται «σε σκηνικό αυθεντικών γαστρονομικών αφηγήσεων, πάντα με απόλυτο σεβασμό στην ιστορική και πολιτιστική τους σημασία».

Αυτό γράφει η ανακοίνωση του ΟΔΑΠ, του εποπτευόμενου φορέα από το ΥΠΠΟ, εκεί όπου πρόεδρος έχει τοποθετηθεί η Νικολέτα Βαλάκου, έμπιστη συνεργάτις της Λίνας Μενδώνη από την εποχή που η τελευταία υπηρετούσε ως γ.γ. του ΥΠΠΟ και άνθρωπος του στενού περιβάλλοντός της. Δέκα ημέρες πριν διοργανωθεί το ροζ πάρτι στο Βρετανικό Μουσείο, στην αίθουσα Duveen Gallery, όπου εκτίθενται τα διαμελισμένα Γλυπτά του Παρθενώνα, ο ΟΔΑΠ προχωρούσε στην παραπάνω ανακοίνωση με την οποία εκχωρεί λοιπόν δεκαεννέα σημαντικούς χώρους για εκδηλώσεις με γαστρονομικές απολαύσεις. Κουνάμε το δάχτυλο στους Βρετανούς, οι οποίοι τουλάχιστον έβαλαν το πανάκριβο εισιτήριο των 2.000 λιρών κατ’ άτομο, ότι προάγουν το οικονομικό όφελος έναντι της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ ακολουθούμε την ίδια πολιτική απλώς με εκπτώσεις;

Γαστρονομική παράδοση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρωτοβουλία ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2022 και εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Οργανισμού «για την παράλληλη αξιοποίηση δύο καθοριστικών πόρων της χώρας, του πολιτιστικού αποθέματος και της γαστρονομικής παράδοσης. Μέσω αυτής της δημιουργικής σύνδεσης, το Υπουργείο Πολιτισμού και ο ΟΔΑΠ φιλοδοξούν να σηματοδοτήσουν έναν νέο ρόλο για τους πολιτιστικούς φορείς στην κοινή προσπάθεια για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή απήχηση των ελληνικών μνημείων και τη σύνδεσή τους με το τουριστικό οικοσύστημα». Λόγια που προσφέρουν ασφαλές αμπαλάζ για εκείνο που ονομάζεται ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς. Βέβαια οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη ακολουθεί πιστά το μοντέλο του οικονομικού οφέλους έναντι οποιασδήποτε οραματικής πολιτικής και σχεδιασμού δημόσιας πολιτικής για τον πολιτισμό.

Ποιος δεν θυμάται ότι ο πρωθυπουργός τον Νοέμβριο 2021 είχε διατυπώσει δημόσια την αναπτυξιακή ιδέα να παράγεται λάδι από ελιές αρχαιολογικών χώρων γιατί «δεν χρειάζεται να σας πω σε τι τιμή μπορεί να πουληθεί»! Εκείνο το μπουκαλάκι των 250 ml με την επωνυμία «Χάρισμα Διός» έναντι 14 ευρώ ήταν και το πρώτο αγροδιατροφικό προϊόν που είχε παρουσιάσει ο ΟΔΑΠ, ως μια από τις νέες δραστηριότητες πωλητέων προϊόντων του.

Ο ΟΔΑΠ πάντως βρίσκει εξαιρετικά ελκυστική και τη διαφημιστική ταυτότητα της καμπάνιας με ένα κουτάλι που επάνω του εικονίζεται ένα τμήμα μεσαιωνικού κάστρου ή κάτι τέτοιο. Κατάντια ή ανημποριά;