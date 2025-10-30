Αθήνα, 18°C
Αθήνα
Αραιές νεφώσεις
18°C
19.1° 16.0°
0 BF
80%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
14.9° 13.6°
0 BF
85%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
15°C
14.9° 14.0°
1 BF
62%
Ιωάννινα
Αυξημένες νεφώσεις
10°C
9.9° 9.9°
1 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
12°C
11.9° 11.9°
0 BF
82%
Βέροια
Ελαφρές νεφώσεις
13°C
13.2° 13.2°
2 BF
77%
Κοζάνη
Αυξημένες νεφώσεις
9°C
9.4° 9.4°
1 BF
81%
Αγρίνιο
Αυξημένες νεφώσεις
14°C
13.5° 13.5°
1 BF
76%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
16.6° 14.8°
2 BF
77%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
14°C
14.9° 12.9°
1 BF
76%
Ερμούπολη
Αυξημένες νεφώσεις
17°C
17.4° 17.4°
1 BF
63%
Σκόπελος
Αυξημένες νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
3 BF
70%
Κεφαλονιά
Αυξημένες νεφώσεις
19°C
18.7° 18.7°
1 BF
71%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
13°C
12.9° 12.9°
0 BF
100%
Λαμία
Σποραδικές νεφώσεις
18°C
17.7° 15.1°
0 BF
65%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
20°C
20.4° 19.8°
2 BF
77%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
13°C
15.5° 12.8°
0 BF
82%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
16.0° 9.3°
1 BF
84%
Κατερίνη
Ελαφρές νεφώσεις
13°C
13.6° 13.1°
1 BF
100%
Καστοριά
Αυξημένες νεφώσεις
11°C
10.7° 10.7°
1 BF
77%
ΜΕΝΟΥ
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, 2025
Σακελλαροπούλου - Μενδώνη

Καμία δεν χάνεται - Πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ η Σακελλαροπούλου

ART - ΝΕΑ
efsyn.gr
Στην... πρωτοπορία το υπουργείο Πολιτισμού και η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Χαμόγελα, φωτογραφία και πανηγυρικές ανακοινώσεις από το ΥΠΠΟ, καθώς σήμερα ανακοινώθηκε κάτι που σπανίζει εξαιρετικά στην πολιτική ζωή του τόπου.

Η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου είναι το πρόσωπο που αναλαμβάνει τη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Φεστιβάλ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση η αρμόδια υπουργός Λίνα Μενδώνη επισκέφθηκε στο γραφείο της την πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την προσκάλεσε να αναλάβει τη θέση της προέδρου, με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου να αποκρίνεται θετικά.

Η ανακοίνωση του ΥΠΠΟ και οι δηλώσεις της Λίνας Μενδώνη:

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη επισκέφτηκε, στο γραφείο της, την π. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου και της απηύθυνε πρόσκληση να δεχθεί να αναλάβει Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Φεστιβάλ. Ο θεσμός, τον οποίον ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, γιόρτασε φέτος τα 70 χρόνια λειτουργίας του, δίνοντας τη δυνατότητα, στην παγκόσμια κοινότητα να μυηθεί στον αρχαίο τραγικό λόγο. Κάθε χρόνο οι εκδηλώσεις του Ελληνικού Φεστιβάλ, στο θέατρο του Ασκληπιείου της Επιδαύρου και στο Ωδείο του Ηρώδη του Αττικού, αποτελούν μείζονα πολιτιστικά γεγονότα της χώρας.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε τα εξής: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Υπουργείο Πολιτισμού και το Ελληνικό Φεστιβάλ, η αποδοχή της πρότασής μας από την π. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου να αναλάβει τη διοίκηση του Ελληνικού Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ εισέρχεται φέτος στη δεύτερη 70ετία του, καθιερωμένο, ανανεωμένο, με μεγάλες προοπτικές. Η παρουσία της ως επικεφαλής του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, προσδίδει κύρος και δυναμική στο θεσμό. Την ευχαριστώ».

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Καμία δεν χάνεται - Πρόεδρος του Ελληνικού Φεστιβάλ η Σακελλαροπούλου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual