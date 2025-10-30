Προσωρινή αποξήλωση, μόνιμη επανατοποθέτηση

Ολημερίς τα βγάζανε, το βράδυ ξαναμπαίναν. Η αντιστροφή του παλαιού δημώδους άσματος λαμβάνει χώρα στη Θεσσαλονίκη, στην καρδιά της πόλης, στην πλατεία Ναυαρίνου, στον χώρο πέριξ του Γαλεριανού Ανακτόρου που ήρθε στην επικαιρότητά μόλις πριν από λίγες μέρες για τα φριχτά κάγκελα που τοποθετήθηκαν γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο με… έγκριση του ΚΑΣ! Κι ενώ χθες το πρωί οι Θεσσαλονικείς πανηγύριζαν βλέποντας συνεργεία να κατεβάζουν τα κάγκελα, πολύ λίγο κράτησε η χαρά τους, αφού άρχισε η επανατοποθέτηση της καγκελαρίας σε νέα θέση, χαμηλότερα και από την εσωτερική πλευρά του αρχαιολογικού χώρου, η οποία πληγώνει το ίδιο την οπτική δυνατότητα και την αισθητική των περαστικών.

Αστειεύονταν κάποιοι χθες το πρωί «τώρα που κατεβάζουν τα κάγκελα, λέτε να τα στείλουν στον… Αγνωστο Στρατιώτη;» Λίγο κράτησαν οι χαρές και τα χαμόγελα, οι αναρτήσεις ανθρώπων του Δήμου Θεσσαλονίκης που ένιωθαν ότι είχαν κάπως συμβάλει κι αυτοί στην επαναφορά του τοπίου στην προηγουμένη κατάσταση. Λάθεψαν όλοι και οι εικόνες είναι τόσο αποκαρδιωτικές όσο και ευθέως προσβλητικές για τους πολίτες που είχαν διαμαρτυρηθεί και για τον ίδιο τον δήμαρχο της πόλης Στέλιο Αγγελούδη που είχε αντιδράσει (και μένει να δούμε πώς θα αντιδράσει τώρα).

Ρεπορτάζ χαράς αναδυόταν χθες το πρωί από τον «κήπο» των ιστοσελίδων, ειδησεογραφία στολισμένη με συνεργεία να δουλεύουν και το Γαλεριανό Ανάκτορο απελευθερωμένο από τις κακόγουστες σιδεριές.

Ομως η προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης Ελισάβετ Τσιγαρίδα, στην απάντηση που είχε δώσει πριν από λίγες μέρες σε επιστολή του κ. Αγγελούδη («Εφ.Συν.» 20.10.2025 «Καγκελόφραχτο… Γαλεριανό Συγκρότημα») έλεγε μετά τον σάλο στον διαμαρτυρόμενο δήμαρχο ότι θα αποξηλωθεί μεν η περίφραξη, ωστόσο συνόδευε εκείνη τη διαβεβαίωση με τη φράση «η δοκιμαστική θέση και ύψος του κιγκλιδώματος πρέπει να αλλάξει και θα μπει εντός του χώρου», δηλαδή «η Εφορεία θα φροντίσει για την όσο το δυνατόν μικρότερη οπτική παρέμβαση στην πλατεία, όμως κρίνουμε ότι πρέπει να τοποθετηθούν κιγκλιδώματα για την προστασία των ευάλωτων στοιχείων» (σ.σ. γι’ αυτό στην «Εφ.Συν.» είχαμε χρησιμοποιήσει τη λέξη «ταπείνωση» αναφερόμενοι στο νέο πιθανό ύψος).

Δεν γνωρίζουμε αν όσα βλέπουν τα μάτια μας και αποτυπώνονται ευκρινώς στις φωτογραφίες του Χρήστου Ελευθεριάδη συνιστούν «λιγότερη οπτική παρέμβαση» (σ.σ. η τοποθέτηση με κλίση είναι κι αυτή με έγκριση του ΚΑΣ;), δεδομένου ότι όπως λέει ο ίδιος ο φωτογράφος «είμαι 1,83 και δεν βλέπω τίποτα μέσα στο Ανάκτορο, είμαι περίεργος ο δήμαρχος που είναι λίγο πιο κοντός θα βλέπει; Μας δουλεύουν κανονικά». Αν πάλι αυτές οι τοποθετήσεις είναι «δοκιμαστικές», ελπίζουμε τέτοιες μόνο να μείνουν…

Είναι άγνωστο αν σήμερα θα κάνει αυτοψία ο δήμαρχος με αντιδημάρχους που χθες πανηγύριζαν, όπως ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Εργων, Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης, που έγραφε πως «τα κάγκελα έφυγαν, η κακή χρήση και η απαξίωση του αρχαιολογικού χώρου θα συνεχιστεί αν δεν πάρουμε μέτρα! Είναι λυπηρό τα εξαιρετικά ψηφιδωτά να παραμένουν σκεπασμένα.

Η ανάδειξη και ενσωμάτωση των αρχαιολογικών χώρων είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα της πόλης μας!». Δυστυχώς τα κάγκελα έφυγαν (προσωρινά) μένοντας (μονίμως;) και το πρόβλημα υπάρχει, ενώ κάποιοι κάνουν ήδη βαρύθυμες, σκοτεινότερες σκέψεις, αφού όπως λένε «τα κάγκελα μπήκαν για λόγους ασφαλείας, αλλά με την κλίση που δίνουν, βοηθούν όσους θέλουν να πηδήξουν μέσα, οπότε δεν αποκλείεται τελικά να δούμε και συρματοπλέγματα στην κορυφή τους». Κι εδώ που φτάσαμε δυστυχώς τίποτα πια δεν θεωρείται ανέκδοτο…