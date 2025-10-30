Κάρφωσαν εθνόσημα και σημαιούλες στο μνημείο του Ζογγολόπουλου!

Ορατό από μακριά, έντονο σε συμβολισμούς, είναι το Μνημείο του Ζαλόγγου που φιλοτέχνησε ο Γιώργος Ζογγολόπουλος στις αρχές της δεκαετίας του '50, ώστε το 1961 να τοποθετηθεί στην κορυφή του ομώνυμου όρους, σε υψόμετρο 765 μέτρων, με τις τέσσερις γιγαντιαίες αφαιρετικές γυναικείες φιγούρες που αναπαριστούν τον χορό των Σουλιωτισσών και την αυτοθυσία τους για την ελευθερία της πατρίδας.
«Ο Χορός του Ζαλόγγου», από οπλισμένο σκυρόδεμα και ασβεστόλιθο, το 2021 χαρακτηρίστηκε από το υπουργείο Πολιτισμού «μνημείο νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς» και υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για τη συντήρησή του, καθώς είναι εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες. Εξοχο δείγμα δημόσιας γλυπτικής, που συνομιλεί με το περιβάλλον και την Ιστορία, που καθυποβάλλει και γεννά έντονα συναισθήματα, μιλά από μόνο του, δεν χρειάζεται υπερβολικές παρεμβάσεις... πατριωτικές που αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία του και την καλλιτεχνική του υπόσταση.
Καταστροφή
Κι όμως ο ίδιος ο Δήμος Πρέβεζας, αντί να το προστατεύει, έχει βαλθεί να καταστρέψει το μνημείο, όπως καταγγέλλει το Ιδρυμα Ζογγολόπουλου. «Ηλίθιοι βάνδαλοι», «υπερπατριώτες του Δήμου Πρεβέζης», όπως τους χαρακτηρίζει, «τραυμάτισαν» το μνημειακό έργο, καρφώνοντας εθνόσημα και σημαίες πάνω στην επιφάνειά του παραμονές του Αγίου Δημητρίου. «Ποιος άραγε μπορεί να διδάξει σε αυτούς τους ηλίθιους βάνδαλους ότι για την προστασία των μνημείων χρειάζεται μόνο κοινός νους και σεβασμός και όχι ναρκισσιστική επίδειξη πατριδογνωσίας με ανάρτηση εθνόσημων και σημαιών» επισημαίνει το δραστήριο ίδρυμα με έδρα το Π. Ψυχικό.
Μαχαιριά στην αισθητική, λες και δεν μπορούσαν να βάλουν αυτά τα σύμβολα σε άλλο σημείο οι «υπερπατριώτες» που έμπλεξαν τις επετείους σε μία: τη θυσία των Σουλιωτισσών (18 Δεκεμβρίου 1803), την 25η Μαρτίου και την απελευθέρωση από τον οθωμανικό ζυγό με την επέτειο του «Οχι»!
«Υπερπατριώτες»
«Είναι δυνατόν;;;; Και όμως είναι!!!!» αναφέρει έκπληκτο το Ιδρυμα Ζογγολόπουλου που προστατεύει την πολύτιμη κληρονομιά του σπουδαίου καλλιτέχνη. «Οι υπερπατριώτες του Δήμου Πρεβέζης καταστρέφουν το μνημείο της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς "Ο Χορός του Ζαλόγγου" του αείμνηστου καλλιτέχνη Γιώργου Ζογγολόπουλου ΚΑΡΦΩΝΟΝΤΑΣ εθνόσημα και σημαιούλες στους αρμούς του έργου».
Το Ιδρυμα Ζογγολόπουλου υπενθυμίζει ότι «το ΥΠΠΟ και η Περιφέρεια με συνέπεια και κόστος συντηρούν το μνημείο το οποίο αποτελεί μοναδικό στολίδι στην περιοχή και ο Δήμος το βανδαλίζει. Σημειωτέον ότι το 2013 όταν έγινε πολύ εκτεταμένη επισκευή και συντήρηση του μνημείου μία από τις βασικές εργασίες ήταν η αρμολόγηση του έργου με ειδικά υλικά από εξειδικευμένους αρχαιολόγους συντηρητές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο λόγος είναι ότι σε περίπτωση βροχόπτωσης το νερό εισχωρεί μέσα από τους αρμούς στο εσωτερικό του μνημείου και διαβρώνει τα υλικά της υποδομής του, τσιμέντο και σίδερα».
Και συνεχίζεται η καταγγελία σε σφοδρό ύφος: «Ποιος άραγε μπορεί να διδάξει σε αυτούς τους ηλίθιους βάνδαλους ότι για την προστασία των μνημείων χρειάζεται μόνο κοινός νους και σεβασμός και όχι ναρκισσιστική επίδειξη πατριδογνωσίας με ανάρτηση εθνόσημων και σημαιών. Ο καλλιτέχνης έχει κάνει το μνημείο να μιλάει από μόνο του και να φαίνεται από απόσταση χιλιομέτρων και δεν χρειάζεται την επίφαση των αόρατων από μακριά εθνόσημων και σημαιών που μόνο αυτός που τα τοποθέτησε θα τα δει. Χρειάζεται άμεση αποκαθήλωση των εθνόσημων και των σημαιών καθώς και επισκευή των ζημιών με ειδικά υλικά. Οσο για τους ηλίθιους που είχαν τη φαεινή ιδέα της ανάρτησης των εθνόσημων χρειάζεται τουλάχιστον επίπληξη από το ΥΠΠΟ το οποίο ξοδεύει χρήματα του ελληνικού λαού για τη συντήρησή του».
Τι σχέση έχουν οι Σουλιώτισσες του 1803 με το Επος του 1940;
Οπως φαίνεται, το θέμα έφερε στην επιφάνεια η Αθηνά Κωνσταντάκη, αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πρέβεζας και πρώην αντιδήμαρχος Πολιτισμού, η οποία επισημαίνει ότι το γλυπτό έχει κηρυχτεί μνημείο από το υπουργείο Πολιτισμού και για τον λόγο αυτό απαγορεύεται κάθε ενέργεια που θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητά του. Σε κείμενό της, που δημοσιεύτηκε στο 7meres.gr, αναφέρεται στο χρονικό του γεγονότος: «Το Σάββατο, 25.10.2025, παραμονή του Αγ. Δημητρίου, πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις από τον Δήμο Πρέβεζας για την απόδοση τιμής προς τις Σουλιώτισσες που ηρωικά έπεσαν από το όρος Ζάλογγο, αρνούμενες την υποταγή. Δεν θα αναφερθώ στο ότι επιλέχθηκε μία άκαιρη ημερομηνία για να τιμηθεί η ηρωική θυσία, η οποία ως ιστορικό γεγονός τοποθετείται στις 18 Δεκεμβρίου 1803 και όχι παραμονή του Αγ. Δημητρίου. Θα σταθώ κυρίως στο γεγονός ότι προκειμένου να “εξωραϊσθεί” ο περιβάλλων χώρος της όλης διαδικασίας τοποθετήθηκαν με καρφιά επί του μνημείου τέσσερις θυρεοί, με το εθνόσημο και σημαίες. Γιατί; Εκεί βόλευε; Πομφόλυγες η απόδοση τιμής!».
Η ίδια τονίζει ότι «Ο χορός του Ζαλόγγου» είναι ένα πρωτοποριακό έργο μοντέρνας γλυπτικής μεγάλης κλίμακας σε υπαίθριο χώρο, με εξαιρετική ιστορική, καλλιτεχνική και τεχνική αξία. «Για τον λόγο αυτό έχει κηρυχθεί ως ΜΝΗΜΕΙΟ, με την ΥΠΠΟΑ/189356/26.04.2021 Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ 320/Δ/30.06.2021) και ως εκ τούτου εμπίπτει στις προστατευτικές διατάξεις του Nόμου 4858/2021 (ΦΕΚ Α 220/19.11.2021) “Κύρωση Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς”. Στον εν λόγω νόμο, και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 10 “Ενέργειες σε ακίνητα μνημεία και στο περιβάλλον τους”, αναφέρεται: απαγορεύεται κάθε ενέργεια σε ακίνητο μνημείο, η οποία είναι δυνατόν να επιφέρει με άμεσο ή έμμεσο τρόπο καταστροφή, βλάβη, ρύπανση ή αλλοίωση της μορφής του».
Και καταλήγει: «Συνεπώς ούτε καρφιά, ούτε “διακόσμηση” οποιασδήποτε μορφής επί έργου τέχνης και μνημείου.
Δεν είναι τα μνημεία ταμπλό ανάρτησης. Ας μην πληγώνουμε τη μνήμη».
