Κάρφωσαν εθνόσημα και σημαιούλες στο μνημείο του Ζογγολόπουλου!

Ορατό από μακριά, έντονο σε συμβολισμούς, είναι το Μνημείο του Ζαλόγγου που φιλοτέχνησε ο Γιώργος Ζογγολόπουλος στις αρχές της δεκαετίας του '50, ώστε το 1961 να τοποθετηθεί στην κορυφή του ομώνυμου όρους, σε υψόμετρο 765 μέτρων, με τις τέσσερις γιγαντιαίες αφαιρετικές γυναικείες φιγούρες που αναπαριστούν τον χορό των Σουλιωτισσών και την αυτοθυσία τους για την ελευθερία της πατρίδας.

«Ο Χορός του Ζαλόγγου», από οπλισμένο σκυρόδεμα και ασβεστόλιθο, το 2021 χαρακτηρίστηκε από το υπουργείο Πολιτισμού «μνημείο νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς» και υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για τη συντήρησή του, καθώς είναι εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες. Εξοχο δείγμα δημόσιας γλυπτικής, που συνομιλεί με το περιβάλλον και την Ιστορία, που καθυποβάλλει και γεννά έντονα συναισθήματα, μιλά από μόνο του, δεν χρειάζεται υπερβολικές παρεμβάσεις... πατριωτικές που αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία του και την καλλιτεχνική του υπόσταση.

Καταστροφή

Κι όμως ο ίδιος ο Δήμος Πρέβεζας, αντί να το προστατεύει, έχει βαλθεί να καταστρέψει το μνημείο, όπως καταγγέλλει το Ιδρυμα Ζογγολόπουλου. «Ηλίθιοι βάνδαλοι», «υπερπατριώτες του Δήμου Πρεβέζης», όπως τους χαρακτηρίζει, «τραυμάτισαν» το μνημειακό έργο, καρφώνοντας εθνόσημα και σημαίες πάνω στην επιφάνειά του παραμονές του Αγίου Δημητρίου. «Ποιος άραγε μπορεί να διδάξει σε αυτούς τους ηλίθιους βάνδαλους ότι για την προστασία των μνημείων χρειάζεται μόνο κοινός νους και σεβασμός και όχι ναρκισσιστική επίδειξη πατριδογνωσίας με ανάρτηση εθνόσημων και σημαιών» επισημαίνει το δραστήριο ίδρυμα με έδρα το Π. Ψυχικό.

Μαχαιριά στην αισθητική, λες και δεν μπορούσαν να βάλουν αυτά τα σύμβολα σε άλλο σημείο οι «υπερπατριώτες» που έμπλεξαν τις επετείους σε μία: τη θυσία των Σουλιωτισσών (18 Δεκεμβρίου 1803), την 25η Μαρτίου και την απελευθέρωση από τον οθωμανικό ζυγό με την επέτειο του «Οχι»!

«Υπερπατριώτες»

«Είναι δυνατόν;;;; Και όμως είναι!!!!» αναφέρει έκπληκτο το Ιδρυμα Ζογγολόπουλου που προστατεύει την πολύτιμη κληρονομιά του σπουδαίου καλλιτέχνη. «Οι υπερπατριώτες του Δήμου Πρεβέζης καταστρέφουν το μνημείο της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς "Ο Χορός του Ζαλόγγου" του αείμνηστου καλλιτέχνη Γιώργου Ζογγολόπουλου ΚΑΡΦΩΝΟΝΤΑΣ εθνόσημα και σημαιούλες στους αρμούς του έργου».

Το Ιδρυμα Ζογγολόπουλου υπενθυμίζει ότι «το ΥΠΠΟ και η Περιφέρεια με συνέπεια και κόστος συντηρούν το μνημείο το οποίο αποτελεί μοναδικό στολίδι στην περιοχή και ο Δήμος το βανδαλίζει. Σημειωτέον ότι το 2013 όταν έγινε πολύ εκτεταμένη επισκευή και συντήρηση του μνημείου μία από τις βασικές εργασίες ήταν η αρμολόγηση του έργου με ειδικά υλικά από εξειδικευμένους αρχαιολόγους συντηρητές του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο λόγος είναι ότι σε περίπτωση βροχόπτωσης το νερό εισχωρεί μέσα από τους αρμούς στο εσωτερικό του μνημείου και διαβρώνει τα υλικά της υποδομής του, τσιμέντο και σίδερα».

Και συνεχίζεται η καταγγελία σε σφοδρό ύφος: «Ποιος άραγε μπορεί να διδάξει σε αυτούς τους ηλίθιους βάνδαλους ότι για την προστασία των μνημείων χρειάζεται μόνο κοινός νους και σεβασμός και όχι ναρκισσιστική επίδειξη πατριδογνωσίας με ανάρτηση εθνόσημων και σημαιών. Ο καλλιτέχνης έχει κάνει το μνημείο να μιλάει από μόνο του και να φαίνεται από απόσταση χιλιομέτρων και δεν χρειάζεται την επίφαση των αόρατων από μακριά εθνόσημων και σημαιών που μόνο αυτός που τα τοποθέτησε θα τα δει. Χρειάζεται άμεση αποκαθήλωση των εθνόσημων και των σημαιών καθώς και επισκευή των ζημιών με ειδικά υλικά. Οσο για τους ηλίθιους που είχαν τη φαεινή ιδέα της ανάρτησης των εθνόσημων χρειάζεται τουλάχιστον επίπληξη από το ΥΠΠΟ το οποίο ξοδεύει χρήματα του ελληνικού λαού για τη συντήρησή του».