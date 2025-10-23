«10+1 Ιστορίες βουτηγμένες σε τσάι μέντας» ξεκινούν το ταξίδι τους από τον Πειραιά

Στην παρουσίαση του βιβλίου της Χρυσούλας Διπλάρη με τίτλο «10+1 Ιστορίες βουτηγμένες σε τσάι μέντας» μάς προσκαλούν σήμερα (7 μ.μ.) στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά (Φίλωνος 29) οι εκδόσεις Πηγή. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν η ποιήτρια Σοφία Σπύρου, η κριτικός λογοτεχνίας και θεάτρου Τζένη Κουκίδου και η συγγραφέας.

Το νέο βιβλίο της Διπλάρη έρχεται μετά από τρεις συλλογές διηγημάτων και το μυθιστόρημα «Τα χρονικά της Ταμπου-Ρίας (εκδ. Εντύποις, 2017)». Ειδικότερα, πρόκειται για 10+1 Ιστορίες του σήμερα, με ήρωες και καταστάσεις που παραπέμπουν σε κλασικούς χαρακτήρες αγαπημένων παραμυθιών.

Ένα γοητευτικό ανακάτεμα φαντασίας και πραγματικότητας, όπου όλα μπορεί να συμβούν, ακόμα και θαύματα, όπως μας λέει μια από τις ηρωίδες των ιστοριών: «Να έχεις την ψυχή σου ανοιχτή και ν’ ακολουθείς την έμπνευσή σου. Και τότε θα δεις να συμβαίνουν θαύματα!».

Τι δουλειά έχει μια Γοργόνα μέσα στην ψαρόσουπα;

Πώς βρέθηκε η Πεντάμορφη στον ροδόκηπο ενός μοναστηριού;

Τελικά ο Λύκος έφαγε κανέναν ή αδίκως κατηγορείται;

Πού πήγε η Αλίκη; Πάντως όχι στη Χώρα των Θαυμάτων!

Η Ωραία Κοιμωμένη ξυπνάει με φιλί ή με σάμαλι;

Τι είδους μάγισσα ζει στο Σοκολατένιο Σπίτι; Καλή ή κακιά;

Η μαγική κολοκύθα της Σταχτοπούτας έγινε άμαξα ή απλώς φαγητό;

Έπαιζε ο Πινόκιο videogames;

Μήπως ο Μαγικός Καθρέφτης είναι σύνδρομο;

Γιατί ο Τζακ, αντί να ανέβει στη φασολιά, ανέβηκε στο ρινγκ;

Τα Πνεύματα των Ευχών αναδύονται από τους ατμούς του τσαγιού ή κατοικούν μέσα μας;

Ιστορίες σαν παραμύθια… ή μήπως όχι;