Παραιτήσεις, διαμαρτυρίες και καταγγελίες για τη διοίκηση της σχολής

Ανοιχτή επιστολή προς την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη απηύθυναν από την ιστοσελίδα «Φοιτητικά Νέα» φοιτήτριες και φοιτητές της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, καταγγέλλοντας μέσω του προέδρου του Φοιτητικού Συλλόγου, Αντώνη Λάζου, την «κρίσιμη κατάσταση υποδομών και λειτουργίας» στην οποία έχει περιέλθει η σχολή τους.

Απαριθμούν μάλιστα τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν:

● «Απουσία υπηρεσίας καθαριότητας, με αποτέλεσμα η σχολή να είναι γεμάτη σκουπίδια.

● Συγχώνευση 11 από τα 18 εργαστήρια, με σοβαρές επιπτώσεις στη δυνατότητα των φοιτητών να παρακολουθούν τα μαθήματα εφαρμοσμένης πρακτικής.

● Καθυστερήσεις στην έναρξη μαθημάτων, καθώς δεν έχουν ακόμη υπογραφεί οι συμβάσεις διδασκόντων.

● Υποστελέχωση στο προσωπικό φύλαξης, αλλά και συνολικά στο διοικητικό προσωπικό της σχολής, με αποτέλεσμα να καθίσταται οριακά μη λειτουργική».

Προς επίρρωσιν της καταγγελίας τους για την καθαριότητα, σχετικό ρεπορτάζ με αποκλειστικές φωτογραφίες φιλοξένησε προχθές η ιστοσελίδα iefimerida.gr, γράφοντας για τις «εικόνες ντροπής που παρουσιάζει η ΑΣΚΤ στην Αθήνα, με τις συνθήκες να κρίνονται όχι μόνο ακατάλληλες αλλά και επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία. Οι χώροι της ιστορικής Σχολής», συνέχιζε το ρεπορτάζ, «έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη χωματερή, με τους φοιτητές, πλέον, να οργανώνουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε μια προσπάθεια να βρεθεί άμεσα λύση.

Μόλις χθες, όπως καταγγέλλουν φοιτητές, αναγκάστηκαν να καθαρίσουν με δικά τους υγρά χαρτομάντιλα και χλωρίνες τα έδρανα, στα οποία υπήρχαν ακαθαρσίες από ζώα, ενώ κοινόχρηστοι χώροι και τουαλέτες αποτελούν εστία μόλυνσης […] Για τον λόγο αυτό ο Φοιτητικός Σύλλογος αποφάσισε να προβεί σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας. Στην ανακοίνωση τους οι φοιτητές αναφέρουν: “Δεν είναι δυνατό να δεχτούμε η σχολή μας να μετατρέπεται σε χωματερή χωρίς προσωπικό καθαριότητας! Δεν γίνεται να σπουδάζουμε μέσα σε έναν σκουπιδότοπο, στον οποίο δεν υπάρχουν καν εργαστήρια”. Οι φοιτητές φέρονταν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε κατάληψη της Σχολής και παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή».

Το περιστατικό είναι το τελευταίο μιας σειράς ανάλογων καταγγελιών φοιτητών ή εργαζομένων στην ΑΣΚΤ, παραιτήσεων και διαμαρτυριών εναντίον της διοίκησης που ασκεί η πρύτανις Ερατώ Χατζησάββα.

Παραιτήσεις μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

Μόλις στις 2 Οκτωβρίου τρία εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΣΚΤ, οι καθηγητές Αντα Διάλλα και Βασίλης Βλασταράς και η αναπληρώτρια καθηγήτρια Γεωργία Σαγρή υπέβαλαν την παραίτησή τους, με κοινοποίηση στο υπουργείο Παιδείας και με δημοσιοποίηση σχετικού δελτίου Τύπου. Επικαλούνταν «σοβαρά ζητήματα δυσλειτουργίας του οργάνου και κακή διαχείριση εκ μέρους της Πρυτανείας στη συνολική διοικητική λειτουργία της Σχολής». Στην επιστολή τους επεσήμαιναν ακόμα «σοβαρές και διαρκείς διαπιστώσεις για τον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου και τη γενικότερη διοικητική κατάσταση της Σχολής, τις οποίες κατ’ επανάληψη έχουμε δηλώσει εγγράφως και με τις τοποθετήσεις μας στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης.

Συγκεκριμένα:

1. Το Συμβούλιο δεν ασκεί τον στρατηγικό του ρόλο, καθώς καλείται κατ’ επανάληψη, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, να εγκρίνει προτάσεις της Πρυτανείας χωρίς ουσιαστική συζήτηση και χωρίς επαρκή χρόνο προετοιμασίας.

2. Εγγράφως υποβληθέντα αιτήματά μας για ένταξη θεμάτων στις Ημερήσιες Διατάξεις των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Διοίκησης παραβλέπονται συστηματικά, γεγονός που ακυρώνει τη συλλογικότητα και τη δημοκρατική λειτουργία του οργάνου.

3. Η συνολική διοίκηση της Σχολής χαρακτηρίζεται από έλλειψη προγραμματισμού.

4. Το κλίμα εντός του Συμβουλίου και της διοίκησης συχνά είναι πολωτικό, με την ηγεσία να αδυνατεί να συνθέσει διαφορετικές απόψεις και, αντίθετα, να εντείνει τις διχαστικές πρακτικές.

5. Οι διαφορετικές φωνές αντιμετωπίζονται απαξιωτικά, γεγονός που προσβάλλει τόσο τα μέλη όσο και τον ίδιο τον θεσμό».

Και κατέληγαν πώς υπό αυτές τις συνθήκες, η παραμονή τους στο Συμβούλιο «δεν μπορεί να υπηρετήσει ούτε τον θεσμικό του ρόλο ούτε το συμφέρον της Σχολής».

Πρωτοφανείς καταγγελίες

Αντιδρώντας σε αυτή την καταγγελία και στις παραιτήσεις, η πρύτανις της ΑΣΚΤ Ερατώ Χατζησάββα εξέδωσε ανακοίνωση, προχωρώντας κι εκείνη σε πρωτοφανείς καταγγελίες κι αναφέροντας μάλιστα ότι δέχεται απειλές και εκβιασμούς, με στόχο τον εξαναγκασμό της σε παραίτηση. Σύμφωνα με την ίδια, η πίεση ασκείται από μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, μεταξύ των οποίων και οι συνυποψήφιοί της για την πρυτανική θέση.

Οπως έγραφε η κ. Χατζησάββα:

1. «Τα τρία μέλη, και ανάμεσα οι δύο συνυποψήφιοί μου για την πρυτανεία, από την πρώτη μέρα της ανάληψης των καθηκόντων μου επιδόθηκαν σε έναν ανηλεή και ασταμάτητο πόλεμο με στόχο τον εξαναγκασμό μου σε παραίτηση.

2. Συστηματικά καταψήφιζαν κάθε πρόταση στο Συμβούλιο και επιδίδονταν σε συνεχείς παραποιήσεις και κατηγορίες.

3. Είναι εντυπωσιακό, πέρα από τις άλλες προσχηματικές δικαιολογίες, ο κ. Βλασταράς και οι κυρίες Διάλλα και Σαγρή να επικαλούνται πολωτικό κλίμα στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου και διχαστικές πρακτικές, στις οποίες πρωτοστατούσαν οι ίδιοι και παρεμπόδιζαν την ομαλή λειτουργία του Συμβούλιου.

4. Τους τελευταίους μήνες, με τη συνεπικουρία συναδέλφου, πρώην συνεταίρου του κου Βλασταρά άρχισε μια απροσχημάτιστη προσπάθεια εξαναγκασμού μου σε παραίτηση, με σκοπό να αναλάβει το υπόλοιπο της θητείας του πρύτανη ο κ. Βλασταράς ως πρώτος επιλαχών.

5. Τελευταία προσπάθεια ήταν, στις 25 Σεπτεμβρίου, να επιβάλουν αναβολή ή ακύρωση των εισαγωγικών εξετάσεων στην ΑΣΚΤ με στόχο την παραίτησή μου. Στην πρώτη συνεδρία της επιτροπής Εξετάσεων ο κος Βλασταράς απειλούσε εκβιαστικά ότι διέθετε αποκαλυπτικές φωτογραφίες μου, τις οποίες θα παρέδιδε στον Τύπο, ενώ ο πρώην συνέταιρός του απαιτούσε άμεσα την παραίτησή μου. [...]

Για όλα επιφυλάσσομαι να λάβω όλα τα μέτρα για τη διασφάλιση του κύρους της Σχολής και την υπεράσπιση της προσωπικότητάς μου. Η παραίτηση των τριών αποτελεί συνέχεια της προσπάθειάς τους για δημιουργία εντυπώσεων για δήθεν “τεράστια θεσμική κρίση” τη Σχολή».

«Επαγγελματική απαξίωση»

Λίγες ημέρες μετά (10/10) πάντως ακολούθησε δελτίου Τύπου του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, με το οποίο προέβαιναν κι εκείνοι σε σοβαρές καταγγελίες για το κλίμα που επικρατεί στη σχολή. Συγκεκριμένα ο σύλλογος εξέφραζε «την έντονη ανησυχία του για μια σειρά από ζητήματα που επηρεάζουν τη λειτουργία του Ιδρύματος και το εργασιακό περιβάλλον των εργαζομένων. Τα φαινόμενα που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα δημιουργούν ένα κλίμα ανασφάλειας, αποδιοργάνωσης και επαγγελματικής απαξίωσης, το οποίο επισημαίνεται συνεχώς από πολλά μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από τη Διοίκηση».

Στο δελτίο Τύπου μάλιστα ο σύλλογος έθετε και το ζήτημα της καθαριότητας των χώρων: «Βασικές υπηρεσίες, όπως η καθαριότητα και η φύλαξη, αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, επηρεάζοντας την ασφάλεια και την καθημερινή λειτουργία της Σχολής. Παρότι υπήρξε μερική αποκατάσταση, ήταν ευθύνη μας να αναδείξουμε τα προβλήματα έγκαιρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα δοθούν ουσιαστικές και όχι προσωρινές λύσεις. Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει καμία κάλυψη καθαριότητας στα κτήρια, ενώ η φύλαξη είναι ανεπαρκής με χαρακτηριστικό παράδειγμα την απουσία φύλακα και κλητήρα στο κτήριο της Κεντρικής Διοίκησης κατά τις ώρες λειτουργίας. Οι εργαζόμενοι που παρείχαν αυτές τις υπηρεσίες επί σειρά ετών απομακρύνθηκαν, αφήνοντας το βάρος στους διοικητικούς υπαλλήλους, πέρα από τα καθήκοντά τους.

Εκφράζουμε τη στήριξή μας στους συναδέλφους και ζητούμε την άμεση αποκατάσταση των υπηρεσιών με όρους σταθερής και αξιοπρεπούς εργασίας».

Κατά τα άλλα εξηγούσαν ότι πλέον «οι διοικητικές υπηρεσίες της ΑΣΚΤ λειτουργούν υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, λόγω σημαντικής υποστελέχωσης και συνεχών αλλαγών στις οργανικές δομές. Το 2023 πραγματοποιήθηκαν έντεκα (11) μετακινήσεις υπαλλήλων χωρίς επαρκή τεκμηρίωση ή προηγούμενο διάλογο, ενώ περισσότεροι από δώδεκα (12) εργαζόμενοι έχουν μεταταγεί/αποσπαστεί την τελευταία διετία, συχνά επικαλούμενοι το εργασιακό κλίμα [...]».

Επισημαίνοντας, λοιπόν, «την ανάγκη αύξησης του διοικητικού προσωπικού, καθώς και την πλήρη εφαρμογή των θεσμοθετημένων διαδικασιών προκήρυξης θέσεων ευθύνης, με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας της διοίκησης», καθώς «αν και έχουν ξεκινήσει, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την προκήρυξη των θέσεων ευθύνης σε επίπεδο προϊσταμένων διευθύνσεων», ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού έθετε και άλλα ζητήματα:

«Παρά τους περιορισμούς του προϋπολογισμού, καταγράφονται δαπάνες για αναθέσεις λειτουργιών σε εξωτερικούς συνεργάτες, για τις οποίες δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα ή η προστιθέμενη αξία τους.

Ο Σύλλογος εκφράζει προβληματισμό για φαινόμενα που σχετίζονται με:

● Ελλειψη αναγνώρισης του έργου των διοικητικών υπαλλήλων από τη Διοίκηση του Ιδρύματος

● Ψυχολογική πίεση και αλλοίωση της πραγματικότητας, που συμβάλλουν στη δημιουργία δυσλειτουργικού εργασιακού περιβάλλοντος και αναπόφευκτα επιβαρύνουν τις συναδελφικές σχέσεις

● Παρεμβάσεις στην εσωτερική επικοινωνία του Ιδρύματος, όπως περιορισμός πρόσβασης σε mailing lists και ιδρυματικούς λογαριασμούς μονίμων υπαλλήλων

● Ενέργειες που θίγουν την υπηρεσιακή υπόσταση εργαζομένων, όπως αυθαίρετες αλλαγές ειδικότητας ή καθυστερήσεις στην αναγνώριση/απόδοση θεσμοθετημένων δικαιωμάτων

● Διαμόρφωση κλίματος προβληματισμού αναφορικά με τη λειτουργία του διοικητικού προσωπικού, το οποίο συνοδεύεται από αναφορές για παρεμβάσεις ή δυσλειτουργίες σε κρίσιμους τομείς».

Το δελτίο Τύπου κατέληγε υπογραμμίζοντας ότι «η αντιμετώπιση των σύνθετων ζητημάτων του Ιδρύματος απαιτεί θεσμικές διαδικασίες, διαφάνεια και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων, χωρίς προσωποποίηση ή στοχοποίηση υπηρεσιών ή εργαζομένων» και καλώντας «τη Διοίκηση να δώσει προτεραιότητα στη θεσμική λειτουργία και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης ανάμεσα σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας».

Να υπενθυμίσουμε τέλος πως το καλοκαίρι η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, απαντώντας σε κοινοβουλευτική αναφορά του τομεάρχη Παιδείας του ΠΑΣΟΚ Στέφανου Παραστατίδη, είχε επιβεβαιώσει στη Βουλή ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επίσημη διαδικασία ελέγχου για τις καταγγελίες που αφορούν ενέργειες και παραλείψεις της πρυτανικής αρχής της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.