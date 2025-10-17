Δώδεκα γυναίκες άνω των 60 ετών, δώδεκα αυθεντικές ιστορίες δύναμης, τρυφερότητας, σχέσεων, ανθεκτικότητας και αγάπης για τη ζωή.

Η οργάνωση Κάθε Μία Ιστορία σάς προσκαλεί σε μια εικαστική, οπτικοακουστική εμπειρία storytelling με τίτλο «Πόσο με κάνεις;». Δώδεκα γυναίκες άνω των 60 ετών, δώδεκα αυθεντικές ιστορίες δύναμης, τρυφερότητας, σχέσεων, ανθεκτικότητας και αγάπης για τη ζωή.

Οι αφηγήτριες εκπλήσσουν, συγκινούν και προσκαλούν το ακροατήριο να ακούσει, να φανταστεί και να βρει το νήμα που συνδέει το παρελθόν και παρόν.

Τι έχουν να μοιραστούν μαζί μας 12 γυναίκες άνω των 60 ετών; Και τι σημαίνει άραγε το 60; Πέρα από κοινωνικά στερεότυπα, οι αφηγήτριες φωτίζουν τον πλούτο των ζωών τους και μοιράζονται ιστορίες ζωής και καθημερινότητας, οι οποίες δεν είναι ποτέ αυτό που περίμενες.

«Τι να πω; Πως ξαφνικά τη βλέπεις τη ζωή σου σαν ένα ολοκληρωμένο σύνολο, ενώ όταν τη βίωνες, προχωρούσες τυφλά; Περιπέτειες, πειράματα, φιλίες πολλές, αγάπες, χαρές και απογοητεύσεις. Μετανιωμένη δεν είμαι. Όχι γιατί θαρρώ πως πέτυχα, αλλά γιατί σε μένα δεν σημαίνει τίποτα “πετυχαίνω στη ζωή μου”. Είναι μια ιστορία που διηγούνται οι άνθρωποι στον εαυτό τους για να μην βλέπουν το παράλογο της ύπαρξης.» Geneviève, αφηγήτρια

Αριάδνη Φυτοπούλου

Για την Κάθε Μία Ιστορία

Η οργάνωση Κάθε Μία Ιστορία ιδρύθηκε τον Μάιο του 2023 από τη Δάφνη Ανέστη και τη Δανάη Δραγωνέα. Είναι αφιερωμένη στο γυναικείο storytelling, την ενίσχυση της ορατότητας και της ενδυνάμωσης των γυναικών. Μέσα από podcasts, εικαστικές παρεμβάσεις, βιωματικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια, η Κάθε Μία Ιστορία δημιουργεί χώρους όπου οι γυναικείες εμπειρίες αναδεικνύονται ως φορείς κοινωνικής αλλαγής.

Σκοπός της οργάνωσης είναι οι αόρατες ιστορίες να γίνουν ορατές, και να αναδειχθεί όλο το φάσμα της γυναικείας εμπειρίας. Το όραμά της είναι να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα που προωθεί την ενσυναίσθηση, την αλληλλεγγύη και την έμφυλη ισότητα.

Το έργο «Πόσο με κάνεις;» υλοποιείται με τη χρηματοδότηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση.

Συντελεστές

Σύλληψη: Δανάη Δραγωνέα / Δάφνη Ανέστη

Επιμέλεια έκθεσης: Όλγα Στεφάτου

Μιξάζ/σχεδιασμός ήχου: Νικόλας Καζάζης, Iάσονας Βογιατζής, Βασίλης Τσιγκρής

Φωτογραφίες/ Βίντεο: Δάφνη Ανέστη, Izzy Moriarty, Ξένια Τσιλοχρήστου, Αριάδνη

Φυτοπούλου

Γραφιστικός σχεδιασμός: Αλεξάνδρα Καλουτά

Διοργάνωση εργαστηρίων: People Behind

Εμψυχώτριες εργαστηρίων: Δέσποινα Μιτσιάλη, Κατερίνα Κατάκη

INFO

Πόσο με κάνεις; 12 αφηγήσεις ζωής σε μια ακουστική διαδρομή

Πληροφορίες:

Εγκαίνια: Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 12.00

Διάρκεια έκθεσης: Σάββατο 25 & Κυριακή 26 Οκτωβρίου | 10.00-22.00

Είσοδος: Ελεύθερη

Το Σάββατο 25.10 θα πραγματοποιηθούν δύο βιωματικά workshops σε συνεργασία με την οργάνωση People Behind. Για τη συμμετοχή στα workshops απαιτείται κράτηση θέσης .

Πού: INNOVATHENS | Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων