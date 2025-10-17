Έργο του Πικάσο αξίας 600.000 ευρώ έγινε «καπνός»

Το έργο «Νεκρή φύση με κιθάρα» εξαφανίστηκε κατά τη μεταφορά του σε έκθεση στη Γρανάδα.

Συναγερμός έχει σημάνει στις ισπανικές αρχές, καθώς ένας μικρός πίνακας του Πικάσο, ονόματι Naturaleza muerta con guitarra (Νεκρή φύση με κιθάρα), ο οποίος επρόκειτο να παρουσιαστεί σε έκθεση στη Γρανάδα, «εξαφανίστηκε» κατά τη μεταφορά του από τη Μαδρίτη.

Το έργο αξίας 600.000 ευρώ, που είναι φτιαγμένο με γκουάς και μολύβι θα εμφανιζόταν στη νέα έκθεση του ιδρύματος CajaGranada, η οποία άνοιξε την περασμένη εβδομάδα.

Ωστόσο, ο πίνακας, που δημιουργήθηκε το 1919 και έχει διαστάσεις μόλις 12,7 εκ. x 9,8 εκ., δεν έφτασε ποτέ στην έκθεση με τίτλο Still Life: the Eternity of the Inert (Νεκρή φύση: Η αιωνιότητα του άψυχου).

Ο πίνακας ανήκει σε ιδιώτη συλλέκτη στη Μαδρίτη και αναμενόταν να παραδοθεί μαζί με άλλα δανεικά έργα τέχνης που έφτασαν με βαν από τη Μαδρίτη την Παρασκευή 3/10.

Σύμφωνα με το ίδρυμα, όταν το βαν έφτασε στις 10 το πρωί εκείνης της ημέρας, το περιεχόμενό του εκφορτώθηκε και ελέγχθηκε. Παρά το γεγονός ότι κάποια από τα έργα δεν ήταν σωστά αριθμημένα, γεγονός που καθιστούσε αδύνατο έναν «εξονυχιστικό έλεγχο», η παραλαβή υπογράφηκε και το βαν με το πλήρωμά του αποχώρησε.

Τη Δευτέρα, τα έργα, τα οποία είχαν τεθεί υπό συνεχή βιντεοπαρακολούθηση όλο το Σαββατοκύριακο, αποσυσκευάστηκαν.

«Αφού ολοκληρώθηκε η αποσυσκευασία, από το προσωπικό του ιδρύματος CajaGranada, τα έργα μεταφέρθηκαν σε διάφορα σημεία της αίθουσας έκθεσης», ανέφερε το ίδρυμα σε ανακοίνωσή του.

«Αργότερα το πρωί εκείνης της ημέρας, ο επιμελητής της έκθεσης και ο υπεύθυνος εκθέσεων του ιδρύματος παρατήρησαν ότι έλειπε ένα έργο. Πρόκειται για ένα μικρό έργο με γκουάς του Πάμπλο Πικάσο, με τίτλο Νεκρή φύση με κιθάρα.»

Το ίδρυμα δήλωσε ότι έχει αναφέρει την εξαφάνιση στην Εθνική Αστυνομία, προσθέτοντας: «Έχουμε επίσης θέσει εαυτούς στη διάθεση των αρχών που ερευνούν την υπόθεση και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι η υπόθεση θα επιλυθεί σωστά».

Σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης, το βαν ενδέχεται να διανυκτέρευσε κοντά στη Γρανάδα και τα δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτό ίσως εναλλάσσονταν στη φύλαξη του πολύτιμου φορτίου.

Η φήμη του Πικάσο – και τα τεράστια χρηματικά ποσά που αποφέρουν τα έργα του – τον έχουν καταστήσει εδώ και χρόνια στόχο κλοπών παγκοσμίως.

Τον Φεβρουάριο του 2007, δύο πίνακες του Πικάσο, αξίας 50 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά, κλάπηκαν από το σπίτι της εγγονής του στο Παρίσι. Δύο χρόνια αργότερα, ένα σκίτσο του Πικάσο, αξίας άνω των 8 εκατομμυρίων ευρώ, εκλάπη από μουσείο στο Παρίσι αφιερωμένο στον καλλιτέχνη.

Δώδεκα πίνακες του Πικάσο, αξίας περίπου 9 εκατομμυρίων λιρών, κλάπηκαν από τη βίλα μιας άλλης εγγονής του, της Μαρίνας Πικάσο, στη Γαλλική Ριβιέρα, το 1989.

Αρκετοί άλλοι πίνακες του Πικάσο έχουν κλαπεί από γκαλερί. Το 1976, 118 έργα εκλάπησαν από μουσείο στην Αβινιόν, στη νότια Γαλλία, σε μια από τις μεγαλύτερες κλοπές τέχνης στη χώρα.

Το 1997, ένας ένοπλος εισέβαλε σε γκαλερί στο κέντρο του Λονδίνου και έκλεψε το έργο Tête de Femme του Πικάσο, αξίας άνω των 500.000 λιρών, προτού διαφύγει με ταξί. Το έργο τελικά ανακτήθηκε.