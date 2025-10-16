Πολιτιστικός Οκτώβριος στην Απείρανθο Νάξου

Τι κι αν παρήλθε προ πολλού ο μεθυστικός Αύγουστος, μήνας που ζωντανεύουν τα χωριά ολόκληρης της επικράτειας καθότι τα επισκέπτονται οι ξενιτεμένοι τους για να σμίξουν με φίλους και συγγενείς, να αρμέξουν λαίμαργα τους χυμούς του τόπου και να κολυμπήσουν στα νάματα του πολιτισμού του. Γλέντια, πανηγύρια και λογής λογής εκδηλώσεις σμιλεύουν τη συλλογική μέθεξη και ανεβάζουν τα ντεσιμπέλ.

Τον Σεπτέμβρη, όταν πια κάθε κατεργάρης έχει επιστρέψει στη βάση του, τα χωριά ερημώνουν· στην πλατεία και στενά επικρατεί σιγή ασυρμάτου. Τ’ Απεράθου της Νάξου, ωστόσο, προσιδιάζει σε σύγχρονο γαλατικό χωριό. Μολονότι φιλοξένησε πλήθος εκδηλώσεων μεσούντος του θέρους, ώς και κοντσέρτο κλασικής μουσικής, αφήνει τα καλύτερα για τον Οχτώβρη. Ο πολιτισμός απευθύνεται πρωτίστως στους γηγενείς που οι άφθονες δουλειές, ένεκα του τουρισμού, δεν τους επιτρέπουν να απολαύσουν τα τεκταινόμενα του Ιουλίου και του Αυγούστου. Οι σύλλογοι του χωριού με την υποστήριξη του δήμου και της περιφέρειας διοργανώνουν τούτες τις μέρες «Τ’ Απεραθίτικα», τουτέστιν:

Εκθεση υφαντών του προηγούμενου αιώνα

Μουσικές βραδιές με βιολιά και ντουμπάκια

Ποιητικά και θεατρικά δρώμενα

Ομιλίες και παρουσιάσεις για την ιστορία και την τέχνη της Απειράνθου

Κεράσματα με παραδοσιακά εδέσματα από τις γυναίκες του χωριού

Κι όλα αυτά με τη συμμετοχή Απεραθιτών μουσικών και δημιουργών και ασφαλώς με πανταχόθεν ρέουσα ρακή και κρασί.

«Τ’ Απεραθίτικα» αποδεικνύουν ότι όταν οι άνθρωποι του τόπου συνεργάζονται με κοινό όραμα, ο πολιτισμός αποκτά φωνή, συνέπεια και διάρκεια. Η Απείρανθος για ακόμη μια φορά δείχνει ότι η παράδοση δεν είναι παρελθόν – είναι ζωντανό παρόν και υπόσχεση για το μέλλον» λένε οι διοργανωτές και μας καλούν στ’ Απεράθου το τετραήμερο 16–19 Οκτωβρίου 2025.

Συμμετέχουν ενεργά:

Απεραθίτικος Πολιτιστικός Σύλλογος «Τα Φανάρια»

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Απεράθου

Βιβλιοθήκη Νίκου Ν. Γλέζου

Συνεταιρισμός Παραδοσιακής Τέχνης Γυναικών Απεράθου

Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μουτσούνας «Τα Καπόνια»

Σύλλογος Μνήμης και Δράσης «Μανώλης Γλέζος»

Πληροφορίες & Επικοινωνία:

• Facebook: Τ’ Απεραθίτικα Απεράθου