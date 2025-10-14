Συναυλία αλληλεγγύης διοργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ το Σάββατο

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Σάββατο 18 Οκτώβρη,6μμ, Πασαλιμάνι

Στείλτε ΤΩΡΑ τους δολοφόνους των 600 προσφύγων της Πύλου στο Ναυτοδικείο

Στη φυλακή οι δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής

Ασυλο, χαρτιά, σύνορα ανοιχτά!

Τέμπη, Πύλος, Παλαιστίνη, δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη!

Συμμετέχουν: ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ, ΜΗΤΣΟΣ( Fer De Lance, IZW, Zarquon, 518.Petrovic, Santa Barberians, Just a pinch of glory, E.Σ.ΕΛ.ΟΝ, ΤΙΤΟ ΒΑDEN

Πάρις Ρούπος, stand up comedian, απολυμένος από τον Pizza Fan, Δώρα Χρυσικού, ηθοποιός

Παρεμβαίνουν: Θανάσης Καμπαγιάννης, πολιτική αγωγή στη δίκη της ΧΑ, Κατερίνα Αντωνοπούλου, φοιτήτρια, επιζήσασα των Τεμπών, Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλος, Νίκαια-Ρέντη, Μανώλης Σαρρής, Αλληλεγγύη για όλους, Θανάσης Διαβολάκης, Ανταρσία στο Λιμάνι, Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

Καλούν: ΚΕΕΡΦΑ, Επιζώντες και συγγενείς θυμάτων του ναυαγίου της Πύλου, Αλληλεγγύη για όλους, Ανταρσία στο Λιμάνι

Video κάλεσμα του Παρι Ρούπου, stand up comedian

https://www.facebook.com/100064798053621/videos/pcb.1212929720876952/2227399027779247

Η κραυγή Τέμπη-Πύλος-Παλαιστίνη, δεν υπάρχει ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη βρίσκεται στο στόμα των χιλιάδων που πλημμυρίζουν τους δρόμους στο πλευρό της Παλαιστινιακής Αντίστασης, του Πάνου Ρούτσι, των απεργών, των αντιφασιστών που βγήκαν μαζικά στο Κερατσίνι στις 18 Σεπτέμβρη.

Τώρα όλα τα μάτια είναι ώρα να πέσουν στο έγκλημα της Πύλου, για να γίνει ΤΩΡΑ η δίκη στο Ναυτοδικείο, να μην συγκαλύψει η κυβέρνηση των δολοφόνων το πνίξιμο των άνω των 600 προσφύγων.

Εκατοντάδες οικογένειες των θυμάτων του εγκλήματος της Πύλου από το Πακιστάν, τη Συρία και την Αίγυπτο απαιτούν δικαιοσύνη, απαιτούν οι δολοφόνοι των προσφύγων να πάνε στη φυλακή. Το κίνημα αλληλεγγύης έχει δώσει μάχες ενάντια στη συγκάλυψη. 'Εχει στο πλευρό του τον κόσμο που παλεύει ενάντια στην κυβέρνηση των δολοφόνων των Τεμπών, των σκανδάλων και της επίθεσης στα εργασιακά δικαιώματα με την επιβολή του 13ωρου, της νεολαίας, η οποία δέχεται επιθέσεις στα πανεπιστήμια με διαγραφές και πειθαρχικά, του κόσμου που διαδηλώνει για λευτεριά στην Παλαιστίνη.

Στα Τέμπη μπαζώσαν τον τόπο του εγκλήματος, στην Πύλο εξαφάνισαν τα στοιχεία από κάμερες και κινητά. Να μην περάσει η συγκάλυψη του μεγαλύτερου φονικού ρατσιστικού εγκλήματος! Το Λιμενικό οδήγησε στον βυθό της Μεσογείου το Αδριάνα στις 14/6/2023 αφού το έδεσε με σχοινί και το ρυμούλκησε βίαια προς την Ιταλία προκαλώντας τη βύθιση του.

Πετύχαμε την αθώωση των 9 Αιγύπτιων επιζώντων στη δίκη της Καλαμάτας που η κυβέρνηση μεθόδευε να τους στείλει φυλακή ως διακινητές και να τους φορτώσει το έγκλημα που διέπραξε η ίδια και το Λιμενικό. Πετύχαμε την παραπομπή ηγετικών στελεχών του Λιμενικού για το έγκλημα και τώρα βρίσκονται στην ανάκριση. Ο Συνήγορος του Πολίτη παρά τις χυδαίες επιθέσεις της κυβέρνησης προχώρησε σε Πόρισμα καταπέλτη για την ενοχή του Λιμενικού.

Απαιτούμε, να φτάσουν επιτέλους στο εδώλιο ΟΛΟΙ οι εμπλεκόμενοι στο έγκλημα όπως άλλωστε έχουν ζητήσει οι δικηγόροι που υπερασπίζονται τους δεκάδες επιζήσαντες οι οποίο κατάθεσαν μηνύσεις. Είναι αδιανόητο το ότι η κυβέρνηση αντί να θέσει σε διαθεσιμότητα στελέχη του Λιμενικού που είχαν εμπλακεί στην επιχείρηση αποτροπής του Αδριάνα, όπως ο Τρύφων Κοντιζάς, έχει αναβαθμιστεί στη θέση του αρχηγού του Λιμενικού!

Η μάχη για να μην περάσει η συγκάλυψη του εγκλήματος είναι κεντρική για να μην έχουμε ξανά νέα Πύλο, κίνδυνος υπαρκτός με τις ρατσιστικές πολιτικές του Πλεύρη που κλείνουν τα σύνορα με φρεγάτες, παγώνουν το άσυλο και στοχοποιούν κάθε μετανάστη που δεν έχει χαρτιά ως "λαθραίο".

Για τους φτωχούς μετανάστες ο μόνος δρόμος είναι να υποταχτούν σε ένα εργοδότη και να δουλεύουν σε καθεστώς Μανωλάδας ενώ σε επιχειρηματίες χαρίζουν χρυσή βίζα. Έτσι άνοιξαν το δρόμο για να κάνουν κουμάντο σε πόλεις, νησιά, γειτονιές οι εταιρίες κερδοσκόπων που τινάζουν τα νοίκια στα ύψη.

Αυτές οι πολιτικές έχουν δυναμώσει τους φασίστες και τους εργοδότες, με τη ρατσιστική εργοδοτική βία να απλώνεται στους εργασιακούς χώρους. Καθώς η δίκη της ΧΑ στο εφετείο ολοκληρώνεται απαιτούμε να πάνε ξανά φυλακή οι δολοφόνοι του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν.

Ωρα να δυναμώσουμε την αλληλεγγύη στην προσφυγιά και τους μετανάστες, για ανοιχτά σύνορα, άσυλο και χαρτιά για όλους!

Η συναυλία αλληλεγγύης είναι ένα βήμα για να σπάσει το τείχος της σιωπής, για να ακουστεί δυνατά η φωνή των συγγενών των θυμάτων της Πύλου, για να πάνε επιτέλους στο Ναυτοδικείο οι δολοφόνοι.

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΤΗΣ ΚΕΕΡΦΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΥΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 167/470832-65, IBAN GR78 0110 1670 0000 1674 7083 265