Ατομική ευθύνη και στην Ακρόπολη;

Ανακοίνωση για τον ανελκυστήρα της Ακρόπολης, που για πολλοστή φορά βρέθηκε εκτός λειτουργίας την Κυριακή, αναγκάστηκε να στείλει χθες το υπουργείο Πολιτισμού. Ποιος ευθύνεται; Η ΔΕΗ που λόγω έργων διέκοψε «στις 10.50 μία φάση της παροχής ρεύματος στον αρχαιολογικό χώρο... με αποτέλεσμα ο ανελκυστήρας να τεθεί εκτός λειτουργίας». Και κατά δεύτερον οι πολίτες που δηλώνουν «δυσκολία στην ανάβαση, με αποτέλεσμα η υπερβολική χρήση του ανελκυστήρα να απαιτεί συχνή συντήρηση, αλλά και να προκαλεί σχετικά προβλήματα» γράφει η ανακοίνωση, ενώ αμέσως πριν σημειώνει ότι «ο ανελκυστήρας πλαγιάς έχει κατασκευαστεί με ειδικές προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των αμαξιδίων των ατόμων με αναπηρία...» και όχι για να χρησιμοποιείται απ’ όλους, δηλαδή, από ηλικιωμένους, έγκυες, υπέρβαρους συμπολίτες μας με οποιαδήποτε δυσκολία στην κίνηση. Απίστευτο! Ατομική ευθύνη και στον Νο1 προορισμό. Στην Ακρόπολη. Ανερυθρίαστα στάλθηκε η επίσημη απάντηση για το ζήτημα που η πολιτική ηγεσία αρνείται να δει και να διορθώσει το λάθος καθώς ο ανελκυστήρας πλαγιάς δεν πληροί τις προϋποθέσεις αφού δεν κατασκευάστηκε ειδικά για τον αρχαιολογικό χώρο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Το ΥΠΠΟ παραδέχεται ότι είχε ειδικό τεχνικό «απίκο» για τη συγκεκριμένη Κυριακή, αλλά η βλάβη δεν αποκαταστάθηκε ποτέ.

Οπότε το φιάσκο του ανελκυστήρα συζητήθηκε όχι από τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες που ταλαιπωρούνται πολύ συχνά κατά τις επισκέψεις τους, ούτε από τους αρχαιολόγους και τους ξεναγούς που καταγγέλλουν τα συνεχή προβλήματα. Αλλά από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα, υπουργούς και βουλευτές, εκπροσώπους της πολιτικής, στρατιωτικής και θρησκευτικής ηγεσίας που αναγκάστηκαν να ανεβοκατεβαίνουν με τα πόδια. («Τραγέλαφος στην Ακρόπολη», Παρασκήνια, «Εφ.Συν.», 12/10/25).

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Τη 12η Οκτωβρίου 2025, κατά τον εορτασμό των 81 ετών από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα στρατεύματα της γερμανικής κατοχής, πραγματοποιήθηκε στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης και των κλιτύων η τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας με άγημα της προεδρικής φρουράς. Για την πρόσβαση των εμποδιζόμενων ή με κινητικά προβλήματα ατόμων, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών είχε εξασφαλίσει την παρουσία ειδικού, προκειμένου να είναι δυνατή η αντιμετώπιση οποιουδήποτε τεχνικού ζητήματος.

Στις 10.50 διακόπηκε μία φάση της παροχής ρεύματος στον αρχαιολογικό χώρο, λόγω έργων της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα ο ανελκυστήρας να τεθεί εκτός λειτουργίας. Η διακοπή του ρεύματος προκάλεσε βλάβη στον ανελκυστήρα και, παρά την επέμβαση του τεχνικού και τη συνδρομή του προσωπικού της Εφορείας, η βλάβη δεν κατέστη δυνατόν να αποκατασταθεί έως τη λήξη λειτουργίας του χώρου. Σημειώνεται ότι ο ανελκυστήρας πλαγιάς έχει κατασκευαστεί με ειδικές προδιαγραφές για την εξυπηρέτηση των αμαξιδίων των ατόμων με αναπηρία, και γενικώς για την εξυπηρέτηση ατόμων με ιδιαίτερα κινητικά προβλήματα. Ωστόσο χρησιμοποιείται εντατικά από επισκέπτες που δηλώνουν δυσκολία στην ανάβαση, με αποτέλεσμα η υπερβολική χρήση του ανελκυστήρα να απαιτεί συχνή συντήρηση, αλλά και να προκαλεί σχετικά προβλήματα».