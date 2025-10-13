Αυλαία τέλους για την Άννα Κυριακού

Πρωταγωνίστρια στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση η Άννα Κυριακού που υπηρέτησε την υποκριτική για περισσότερες από επτά δεκαετίες έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, στον ύπνο της, σε ηλικία 95 χρονών.

Με σπουδές στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και στη Σχολή Σαρλ Ντιλέν (Charles Dullin) στο Παρίσι (1954-1956), με καθηγητή τον Ζαν Βιλάρ, πρωτοεμφανίστηκε στο θέατρο σε εφηβική ηλικία με το θίασο της Μαρίκας Κοτοπούλη για να συνεργαστεί στη συνέχεια με σπουδαίους θιάσους όπως των Μανωλίδου-Παππά, Βασίλη Λογοθετίδη, Κατερίνας και Μάνου Κατράκη, Δημήτρη Μυράτ, Ντίνου Ηλιόπουλου, Μίμη Φωτόπουλου και Αλέκου Αλεξανδράκη.

Διετέλεσε πρωταγωνίστρια τόσο στο "Πειραϊκό Θέατρο" του Δημήτρη Ροντήρη όσο και στο Εθνικό Θέατρο με το οποίο είχε υπερεικοσαετή συνεργασία (1960-1981) ενώ το 1982 συνεργάστηκε με το "Απλό Θέατρο" των Αντώνη Αντύπα - Χρήστου Πολίτη στο εναρκτήριο έργο του θεάτρου.

Η Άννα Κυριακού μας έμαθε θέατρο καθώς συμμετείχε τόσο στις ραδιοφωνικές (Το θέατρο στο ραδιόφωνο) όσο και στις τηλεοπτικές θεατρικές εκπομπές (Το θέατρο της Δευτέρας).

Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε στις ταινίες "Ο μεθύστακας" (1950), "Τα τέσσερα σκαλοπάτια" (1951), "Η Αγνή του λιμανιού" (1952), "Να πεθερός να μάλαμα" (1959), "Ζητείται ψεύτης" (1961), "Αλέξης Ζορμπάς" (1964), "Ζητείται επειγόντως γαμπρός" (1971), "Safe Sex" (1999), "Το κλάμα βγήκε απ' τον παράδεισο" (2001), "Οξυγόνο" (2003) κ.ά.

Στην τηλεόραση συμμετείχε στις θρυλικές σειρές της δεκαετίας του 1970 (Εκείνος κι εκείνος, Γειτονιά μας, Γιούγκερμαν) αλλά και αργότερα λατρεύτηκε ως θεία Μπεμπέκα στο σήριαλ "Οι τρεις Χάριτες" (1989 - 1992).

«Έφυγε χαρούμενη, όπως ήταν σε όλη της τη ζωή και ευτυχισμένη όπως γράφει στον επίλογο του βιβλίου» αναφέρει σε δήλωσή του ο μοναχογιός της Χρήστος Αποστολίδης καθώς είχε μόλις εκδώσει την αυτοβιογραφία της.

Το θάνατό της τελευταίας επιζώσας από τις «θρυλικές ταινίες του Λογοθετίδη» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά έκανε γνωστό σε ανάρτησή του ο Σπύρος Μπιμπίλας μαζί με την πληροφορία ότι οι αγαπημένοι της θα την αποχαιρετήσουν την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου στο Α' Κοιμητήριο της Αθήνας στις 11 το πρωί.