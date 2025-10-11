Πέθανε η σπουδαία ηθοποιός Νταϊάν Κίτον

Έγινε διάσημη κατά τη δεκαετία του 1970, αφού εμφανίστηκε στη θρυλική ταινία «Ο Νονός» και συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη Γούντι Άλεν.

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή η διάσημη ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός Νταϊάν Κίτον.

Η θρυλική ηθοποιός του Χόλιγουντ που πρωταγωνίστησε σε πολλές επιτυχημένες ταινίες άφησε την τελευταία της πνοή στην Καλιφόρνια. Η αιτία θανάτου της δεν έχει γίνει γνωστή.

Η Κίτον κέρδισε το Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Νευρικός Εραστής» του 1977, όπου πρωταγωνίστησε δίπλα στον Γούντι Άλεν.

Ξεκίνησε την καριέρα της στο θέατρο και έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο το 1970. Ο ρόλος που απογείωσε ήταν της Κέι Κορλεόνε στην ταινία του Φράνσις Φορντ Κόπολα «Ο νονός (The Godfather, 1972) πλάι στους Μάρλον Μπράντο και Αλ Πατσίνο. Με τον Γούντι Άλεν, με τον οποίο είχε μακροχρόνια σχέση, συμπρωταγωνίστησε σε πολλές ταινίες, όπως Ωραίος και σέξι (Play it Again Sam, 1972), Ο υπναράς (Sleeper, 1973), Ο ειρηνοποιός (Love and Death), Νευρικός εραστής (Annie Hall, 1977), Εσωτερικές σχέσεις (Interiors, 1978) και Μανχάταν (Manhattan, 1979).

Στη συνέχεια, μακριά από τον Γούντι Άλεν, επέστρεψε στους δραματικούς ρόλους με ταινίες όπως Οι κόκκινοι (Reds), που της απέφερε άλλη μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου.

Σημαντικοί ήταν επίσης οι ρόλοι της στις ταινίες Αναζητώντας τον κύριο Γκούντμπαρ (Looking for Mr. Goodbar, 1977), Το πάθος της κυρίας Σοφέλ (Mrs. Soffel, 1984), Σταγόνες αγάπης (Marvin's Room, για την οποία έλαβε την τρίτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου), Ο μπαμπάς της νύφης (Father of the Bride, 1991), Κλαμπ χωρισμένων γυναικών (The First Wives Club, 1996), Μυστηριώδεις φόνοι στο Μανχάταν (Manhattan Murder Mystery), Κάλλιο αργά παρά αργότερα (Something's Gotta Give, τέταρτη υποψηφιότητα για Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου) κ.ά.