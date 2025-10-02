Η ιταλική αστυνομία κατάσχεσε «έργα τέχνης» που αποδόθηκαν στον Σαλβαδόρ Νταλί

Η αστυνομία της Ρώμης κατάσχεσε 21 έργα τέχνης που αποδόθηκαν ψευδώς στον Ισπανό εικαστικό Σαλβαδόρ Νταλί, τα οποία εκτέθηκαν στη Πάρμα.

Η ιταλική αστυνομία κατάσχεσε την Τρίτη 21 έργα τέχνης από μια μεγάλη έκθεση στην Πάρμα αφιερωμένη στα έργα του Σαλβαδόρ Νταλί, με την υποψία ότι είχαν αποδοθεί ψευδώς στον ισπανό σουρεαλιστή. Σύμφωνα με τη Guardian, η έκθεση, με τίτλο «Νταλί, μεταξύ τέχνης και μύθου», είχε ανοίξει μόλις πριν από λίγες ημέρες στο Palazzo Tarasconi, όταν η αστυνομία κατάσχεσε τα φερόμενα ως πλαστά έργα, μεταξύ των οποίων σχέδια, ταπισερί και χαρακτικά.

Αμφιβολίες για την αυθεντικότητά τους προέκυψαν τον Ιανουάριο, όταν αξιωματικοί της ομάδας τέχνης των Καραμπινιέρων της Ρώμης πραγματοποίησαν έναν τακτικό έλεγχο της έκθεσης, η οποία φιλοξενούνταν στο Museo Storico della Fanteria.

«Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, του είδους που κάνουμε συνήθως στα μουσεία, κάτι φαινόταν να μην πάει καλά», δήλωσε ο Ντιέγκο Πόλιο, ο ανώτερος αξιωματικός που ηγείται της έρευνας, στην εφημερίδα Guardian. «Παρατηρήσαμε ότι εκτίθεντο μόνο λιθογραφίες, αφίσες και σχέδια του Νταλί, μαζί με μερικά αγάλματα και άλλα αντικείμενα, αλλά κανένα πίνακα ή κάτι άλλο σημαντικό. Ήταν δύσκολο να καταλάβουμε γιατί κάποιος θα ήθελε να οργανώσει μια έκθεση με έργα τόσο χαμηλής αξίας».

Οι αστυνομικοί εξέφρασαν τις υποψίες τους στο Ίδρυμα Gala-Salvador Dalí, με έδρα το Figueres της Καταλονίας, το οποίο αποκάλυψε ότι δεν είχε ποτέ ενημερωθεί για την έκθεση από τους διοργανωτές της. Ο Πόλιο δήλωσε: «Το βρήκαμε απολύτως παράξενο, γιατί αν θέλεις να διοργανώσεις μια έκθεση με έργα ενός καλλιτέχνη, ειδικά ενός τόσο σημαντικού, δεν μπορείς να μην απευθυνθείς στο ίδρυμα που διαχειρίζεται τη συλλογή».

Η αστυνομία έστειλε φωτογραφίες των έργων τέχνης που φέρεται να έχουν αποδοθεί ψευδώς στον Νταλί, ο οποίος πέθανε το 1989, στο ίδρυμα, το οποίο συμφώνησε ότι «κάτι δεν ταίριαζε» και έστειλε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων στη Ρώμη.

«Υποψιάστηκαν επίσης αμφιβολίες και έτσι οι εισαγγελείς της Ρώμης έδωσαν εντολή να κατασχεθούν τα 21 έργα», δήλωσε ο Πόλιο. «Τώρα θα προχωρήσουμε στις απαραίτητες τεχνικές και επιστημονικές έρευνες για να προσδιορίσουμε αν τα έργα είναι αυθεντικά ή όχι».

Ο αξιωματικός τόνισε ότι η έρευνα βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο και ότι κανείς δεν έχει ακόμη κατηγορηθεί για παράνομη πράξη. Η ιταλική αστυνομία για θέματα τέχνης ασχολείται τακτικά με υποθέσεις πώλησης ή έκθεσης αναπαραγωγών έργων διάσημων καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο.

«Παρατηρούμε σημαντική παρουσία πλαστών έργων στην αγορά, ειδικά στον τομέα της σύγχρονης τέχνης. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο φαινόμενο», πρόσθεσε.

Τον Φεβρουάριο, η αστυνομία της Ρώμης ανακάλυψε ένα παράνομο εργαστήριο όπου κατασκευάζονταν πλαστά έργα ζωγραφικής των Pablo Picasso και Rembrandt πριν πωληθούν στο διαδίκτυο.

Η ανακάλυψη έγινε λίγους μήνες μετά την εξάρθρωση από την ιταλική αστυνομία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου πλαστογραφίας που ήταν ύποπτο για την παραγωγή αντιγράφων έργων καλλιτεχνών όπως οι Μπάνκσι, Πικάσο, Άντι Βάρχολ και Γκούσταβ Κλιμτ. Συχνά, τα πλαστά έργα αποκαλύπτονται μόνο όταν εκτίθενται σε γνωστά μουσεία.

«Πολλοί από τους υπεύθυνους των εκθέσεων ενεργούν με καλή πίστη», δήλωσε ο Πόλιο. «Ωστόσο, πρέπει πάντα να είμαστε προσεκτικοί – οι υπεύθυνοι της επιστημονικής επιμέλειας πρέπει πάντα να διενεργούν διεξοδικούς ελέγχους γνησιότητας πριν από την έκθεση των έργων».