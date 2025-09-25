Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος

Στην αποκατάσταση του μυκηναϊκού τείχους στο ανατολικό πλάτωμα της Ακρόπολης, κοντά στο Παλαιό Μουσείο, προχωράει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, όπως ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Πολιτισμού. Πρόκειται για ένα από τα καλύτερα και σημαντικότερα σωζόμενα τμήματα της προϊστορικής οχύρωσης της Ακρόπολης, που μετά την αποκατάσταση θα είναι επισκέψιμο για το κοινό μέσω της δημιουργίας νέας διαδρομής.

Η περιοχή σήμερα δεν είναι επισκέψιμη, καθώς είχε χρησιμοποιηθεί κυρίως για την αποθήκευση διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το πρώτο εξάμηνο του 2026, οπότε και θα ανοίξει ο χώρος ανατολικά και βόρεια του Παλαιού Μουσείου που ως γνωστόν ανακατασκευάζεται και πρόκειται να επαναλειτουργήσει με νέες χρήσεις.

Το τμήμα Β του μυκηναϊκού τείχους που βρίσκεται στον υπόγειο χώρο του Παλαιού Μουσείου

H στερέωση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, αντικείμενο του έργου αποτελεί «η στερέωση και η αποκατάσταση δύο τμημάτων του μυκηναϊκού τείχους, στο ανατολικό τμήμα του πλατώματος της Ακρόπολη: Το τμήμα Α του μυκηναϊκού τείχους, που βρίσκεται ανατολικά-νοτιοανατολικά του Παλαιού Μουσείου, με ορατή τη θεμελίωσή του, επί του φυσικού βράχου, και το τμήμα Β του μυκηναϊκού τείχους που βρίσκεται στον υπόγειο χώρο του Παλαιού Μουσείου, με ορατή τη βόρεια-εσωτερική όψη του. Για την αποτίμηση της κατάστασης διατήρησης, σε σχέση με εκείνη της αποκάλυψης των δυο τμημάτων του τείχους, αξιοποιήθηκε το φωτογραφικό αρχείο του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου Αθηνών. Σύμφωνα με το τεκμηριωτικό υλικό και τη μελέτη αποκατάστασης του μυκηναϊκού τείχους, αποδίδονται στο τείχος ακόμη έξι διάσπαρτοι λίθοι, που εντοπίστηκαν σε παρακείμενες θέσεις».

Παράλληλα με το έργο συντήρησης του μυκηναϊκού τείχους συντηρούνται δύο τμήματα του θεμελίου και δύο παράλληλοι τοίχοι του Ιερού του Πανδίονος στην περιοχή του Παλαιού Μουσείου.

«Η Ακρόπολη, εκτός από κορυφαίο μνημείο της κλασικής αρχαιότητας, αποτελεί και τόπο όπου συνυπάρχουν και διασώζονται τεκμήρια διαφορετικών ιστορικών περιόδων» αναφέρει μεταξύ άλλων στη δήλωσή της η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. «Φωτίζουμε την ιστορία της πόλης στη μακρά ιστορική διάρκεια, στη μεγάλη διαχρονία, προσφέροντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να γνωρίσουν όψεις της ιστορίας του Βράχου της Ακρόπολης που μέχρι σήμερα παρέμεναν αθέατες και άγνωστες στο ευρύ κοινό... Η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης συνεχίζεται συστηματικά από το 2020. Πρόσφατα, αποδόθηκαν νέες διαδρομές, όπως ο περίπατος στη βόρεια κλιτύ, που προσθέτουν νέες εμπειρίες για τους επισκέπτες, ενώ λειτουργεί και νέο πωλητήριο του ΟΔΑΠ, το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου...».